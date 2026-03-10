Pentru cei care au trecut printr-o prostatectomie radicală, spre exemplu, pierderea controlului urinar poate deveni una dintre cele mai dificile consecințe post-operatorii. Nu este doar o problemă medicală. Este o problemă de autonomie, de siguranță și de viață socială.

Iar în formele severe, soluțiile conservatoare nu sunt suficiente. Exercițiile, medicația sau intervențiile mai puțin invazive pot ajuta în cazurile ușoare sau moderate, însă atunci când pierderile urinare sunt frecvente și greu de controlat, este nevoie de o soluție diferită.

Pentru aceste cazuri, medicina modernă oferă o opțiune eficientă: implantarea unui sfincter urinar artificial.

Ce înseamnă, concret, această procedură?

Sfincterul urinar artificial este un dispozitiv care preia funcția mecanismului natural de închidere a uretrei atunci când acesta nu mai funcționează corect. Practic, sistemul permite restabilirea unui control voluntar asupra urinării.

Intervenția se realizează sub anestezie generală, cu o spitalizare scurtă, de aproximativ două zile. După o perioadă de vindecare, dispozitivul este activat, iar pacientul poate controla momentul urinării printr-un mecanism discret și ușor de utilizat.

Este important de știut că nu este o procedură cosmetică sau experimentală. Este o soluție utilizată la nivel internațional, cu rezultate solide în tratamentul incontinenței urinare severe.

Dincolo de controlul urinar: impactul asupra vieții

Pentru mulți pacienți, beneficiul major nu este doar reducerea pierderilor urinare. Este schimbarea de perspectivă asupra propriei vieți.

Renunțarea la absorbantele pentru adulți înseamnă mai mult decât confort fizic. Înseamnă recâștigarea normalității. Libertatea de a ieși din casă fără anxietate. Posibilitatea de a face sport, inclusiv înot sau alergare. Reluarea activităților sociale fără teama vreunui incident.

Incontinența severă poate duce la izolare, scăderea stimei de sine și chiar la simptome depresive. Iar mulți pacienți evită conversațiile despre problemă, inclusiv în familie.

Recâștigarea controlului aduce adesea o schimbare profundă la nivel psihologic. Încrederea revine treptat, relațiile se normalizează, iar viața profesională nu mai este condiționată de teama unei situații neplăcute. Pentru unii bărbați, diferența este atât de mare încât descriu intervenția ca pe momentul în care “au revenit la viața lor”.

Cine poate beneficia?

Decizia nu trebuie să fie automată și nici grăbită. Implantarea presupune o evaluare urologică atentă, care poate include examinare endoscopică și teste funcționale. Este esențial ca medicul să stabilească tipul de incontinență, severitatea și funcția vezicii urinare.

Nu toți pacienții sunt candidați potriviți, iar prezența unor infecții active sau a unor afecțiuni neurologice severe poate contraindica procedura. De asemenea, pacientul trebuie să poată înțelege și utiliza corespunzător mecanismul dispozitivului.

Însă pentru pacientul corect selectat, implantarea poate reprezenta un adevărat punct de cotitură.

Decizia corectă, în contextul potrivit

Ca în cazul oricărei intervenții chirurgicale, există riscuri precum infecția, eroziunea uretrală sau necesitatea unei revizii ulterioare. Tocmai de aceea, experiența echipei medicale și evaluarea preoperatorie riguroasă sunt esențiale. Rezultatele depind nu doar de tehnologia utilizată, ci și de expertiza chirurgicală, de selecția atentă a cazurilor și de monitorizarea postoperatorie.

În centrele cu experiență în urologie reconstructivă și în tratamentul incontinenței urinare masculine severe, această procedură este integrată într-un protocol complet de îngrijire, care urmărește atât siguranța, cât și rezultatele pe termen lung.

Pentru un bărbat care a trecut prin cancer de prostată, vindecarea oncologică este doar primul pas. Recuperarea funcțională este următorul. Iar pentru incontinența severă, sfincterul urinar artificial poate fi soluția care transformă supraviețuirea în revenire reală la viață.

În cadrul Spitalului Memorial Băneasa, intervențiile pentru incontinența urinară severă sunt realizate de dr. Cristian Călin, medic primar urologie, în condiții de siguranță, cu tehnologie modernă și cu o abordare personalizată pentru fiecare pacient. Într-un astfel de context, șansele de succes nu țin doar de procedură, ci de întregul sistem medical care susține pacientul de la evaluare până la urmărirea pe termen lung.

Foto: Memorial