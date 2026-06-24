Lansată în August 2023, platforma a evoluat constant și oferă astăzi peste 200 de canale TV, dintre care 8 în format 4K/UHD, accesibile pe Smart TV, smartphone, tabletă, Apple TV și alte dispozitive compatibile. Prin eliminarea constrângerilor asociate serviciilor tradiționale de televiziune – contracte pe perioade îndelungate, instalări complexe sau echipamente dedicate – iNES Live a devenit o alternativă modernă pentru utilizatorii care doresc să urmărească televiziunea oriunde există o conexiune la internet.

Campanie aniversară iNES Live

Cu ocazia împlinirii a trei ani de la lansare, iNES Live derulează în lunile Iulie și August o campanie aniversară dedicată utilizatorilor.

În această perioadă, utilizatorii pot beneficia de reduceri aplicate abonamentelor iNES Live, după cum urmează:
• 50% reducere pentru abonamentele pe 12 luni;
• 40% reducere pentru abonamentele pe 6 luni;
• 30% reducere pentru abonamentele lunare;
• 20% reducere pentru extraopțiuni.

Reducerea se aplică direct în coșul de cumpărături; pentru mai multe informații despre campania aniversară și serviciul iNES Live, vizitați www.ineslive.ro.

Ce este iNES Live?

În ultimii ani, consumul de conținut video s-a mutat tot mai mult către platforme accesibile pe orice dispozitiv, pe fondul creșterii cererii pentru servicii flexibile și ușor de utilizat.

iNES Live este un serviciu de televiziune live prin internet care permite accesul la canale TV pe Smart TV, smartphone, tabletă, Apple TV și alte dispozitive compatibile.

Serviciul funcționează pe bază de abonament preplătit și nu necesită contracte pe termen lung sau instalarea unor echipamente dedicate. Activarea se face online, în câteva minute, iar utilizatorii pot accesa conținutul atât acasă, cât și în deplasare, pe același cont.

Trei ani de dezvoltare continuă

În cei trei ani de la lansare, iNES Live a urmărit să ofere o experiență adaptată modului actual de consum media, în care utilizatorii își doresc acces rapid la conținut, libertate de alegere și mobilitate.

Dacă serviciile tradiționale de televiziune presupun contracte pe termen lung, echipamente dedicate și utilizare limitată la o anumită locație, iNES Live oferă acces instant prin aplicație și posibilitatea de a urmări televiziunea pe mai multe dispozitive, oriunde există acces la internet.

Astăzi, iNES Live oferă:
• peste 200 de canale TV unice;
• 8 canale 4K/UHD disponibile la rezoluție maximă;
• peste 70% din canale în format Full HD;
• conținut organizat pe categorii tematice;
• canale exclusive disponibile doar în rețeaua iNES;
• acces simultan pe mai multe dispozitive.

„În ultimii ani am asistat la o schimbare semnificativă în modul în care utilizatorii consumă conținut video. Oamenii nu mai caută doar o grilă de canale, ci și flexibilitate, mobilitate și control asupra serviciilor pe care le folosesc. La trei ani de la lansare, iNES Live demonstrează că televiziunea live prin internet reprezintă o alternativă matură la serviciile tradiționale de televiziune, oferind acces rapid, fără contracte pe termen lung și fără constrângerile specifice modelelor clasice de distribuție. Această evoluție ne confirmă că direcția în care am ales să dezvoltăm platforma este cea potrivită.” Teodor-Marius Ionescu, Director General iNES GROUP

Despre iNES GROUP

iNES GROUP este una dintre companiile românești cu tradiție în domeniul telecomunicațiilor, activând de peste 30 de ani pe piața locală. Compania furnizează servicii pentru segmentul business și rezidențial, inclusiv acces dedicat prin fibră optică, telefonie IP, servicii Data Center, soluții cloud și servicii de televiziune digitală.

Prin platformele iNES IPTV, iNES Smart și iNES Live, compania oferă una dintre cele mai complexe grile de televiziune disponibile în România, cu peste 200 de canale, conținut HD și 4K/UHD și servicii premium destinate consumului modern de conținut video.

iNES GROUP
Departament Comunicare
Telefon: 031 620 2020
E-mail: pr@ines.ro

Sursa foto: www.ineslive.ro

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