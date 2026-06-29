Clauzele anulate instituiau, în fapt, un mecanism prin care acționarul majoritar exercita un control semnificativ asupra transferului de acțiuni de către acționarii minoritari, limitând grav libertatea acestora de a dispune de participațiile deținute. Astfel, instanța a constatat nulitatea absolută a clauzelor din Actul constitutiv al companiei ce vizau procedura de înstrăinare a acțiunilor Electromontaj și a dispus comunicarea și publicarea hotărârii la Registrul Comerțului și în Monitorul Oficial. Decizia este definitivă și obligă compania să își armonizeze actul constitutiv cu dispozițiile stabilite de instanță și prevederile legale, eliminând clauzele abuzive, care îngrădeau libertatea de tranzacționare și dreptul de proprietate ale acționarilor.

Hotărârea pronunțată astăzi reprezintă un reper important în materia protecției drepturilor acționarilor minoritari și a respectării principiilor de guvernanță corporativă. În ultimii ani, tot mai mulți acționari minoritari Electromontaj au contestat procedurile de înstrăinare instituite de acționarul majoritar – multe dintre aceste nemulțumiri materializându-se în procese în instanță împotriva companiei. Aceștia reclamau că acționarul majoritar le limitează drepturile asupra titlurilor de proprietate, forțându-i, practic, să își vândă deținerile doar în cadrul programelor de răscumpărare derulate de societate, la prețuri semnificativ mai mici decât cele reale din piață. Această decizie tranșează definitiv abuzul reclamat și permite acționarilor minoritari să dispună de deținerile proprii în mod liber de orice restricție și la prețuri corecte, competitive, stabilite de piață, tratament care devine astfel egal cu cel de care acționarul majoritar dispunea deja prin actul constitutiv.

Foto: electromontaj.ro

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