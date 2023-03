Ce francize sunt cele mai profitabile în 2023? Nimeni nu poate spune cu exactitate, însă pare că lupta se dă între cele de tip coffee shop, fast food și spălătorie auto self service. Dacă ești un iubitor de mașini, iar în orașul tău nu există încă o spălătorie auto self service, te învățăm astăzi cum să fii proprietarul unei astfel de francize.

Ce este o spălătorie auto self service și de ce este atât de populară?

Spălătoriile auto self service, după cum le spune și numele, sunt spălătoriile auto ce funcționează fără personal. Te prezinți cu mașina în cadrul uneia, folosești interfața pusă la dispoziție pentru a introduce banii și pentru a alege programul de spălare dorit. Totul se desfășoară după cum tu îți dorești – tu alegi modul de spălare a mașinii, cât să dureze, dar și ce consumabile să fie folosite.

De ce sunt atât de populare spălătoriile auto self service? Pentru că sunt disponibile non-stop, îți oferă control absolut asupra modului de spălare și, nu în ultimul rând, sunt mult mai accesibile decât cele normale. Nu ți-ai spălat niciodată mașina la o spalatorie auto self service? Dacă răspunsul este nu, atunci ar trebui să o faci cât mai curând pentru a înțelege pe deplin satisfacția pe care doar în cadrul acestui proces, când ești doar tu și mașina ta, o poți resimți.

Franciză spălătorie auto self service – cum intri într-un astfel de proiect?

Ai două alternative prin intermediul cărora poți deveni proprietarul unei spălătorii auto self service: – fie creezi una de la zero, fie cumperi o franciză. Care dintre opțiuni este mai profitabilă și mai sigură? Cei mai mulți vor spune că franciza, lucru complet adevărat. De ce? Pentru că vei cumpăra o idee deja testată, gândită și pusă în practică și de asemenea pentru că este mult mai ieftin să cumperi o afacere prin franciză decât să începi una de la zero.

Depinde foarte mult de la ce firmă vrei să achiziționezi prin franciză o spălătorie self service. Pe piața din România există o mulțime de astfel de firme, așa că informațiile de mai jos sunt general valabile, există posibilitatea să difere mai mult sau mai puțin.

Ca termen contractual pentru a franciza, vorbim despre 5 ani. Există anumite firme care îți pot asigura exclusivitate teritorială pentru spălătoria ta auto self service. Profitul de cele mai multe ori se împarte 50/50 – firma în cauză vine cu tehnologia, iar tu cu locația și alte bunuri necesare.

Capitalul necesar per boxă de spălare este, în medie, sub 20.000 de euro. Atenție și la taxa de franciză, un element extrem de important în discuția noastră, care se învârte în jurul sumei de 5.000 de euro!

De ce ai nevoie pentru a intra în posesia unei spălătorii auto self service prin franciză?

În primul rând, cele mai multe dintre firmele de pe piața din România acceptă să bată palma cu tine dacă începi cu cel puțin 2 boxe de spălare. Asta înseamnă că trebuie să deții o suprafață de minim 500 mp pentru desfășurarea activității.

De asemenea, ca viitor proprietar, înainte de francizare, ai obligația de a deține suprafața de pământ despre care ți-am spus mai sus, să investești în curte, în sistemul electric, dar și în clădire. Vei avea nevoie de curent electric trifazat (8-25 Kw), dar și de racord la gaz (racord ¾).

Ofertele pot fi și personalizate, în sensul că poți beneficia doar de anumite programe de spălare, în funcție de bugetul pe care îl ai disponibil. Totul poate fi personalizat în funcție de nevoile tale.

Nu uita că informațiile enunțate anterior sunt pur informative și că fiecare franciză are criteriile, dar și tarifele sale. Pentru a-ți face un plan de achiziție, cel mai bine este să ceri o ofertă personalizată francizei spalatoriei auto self service ce ți-a atras cel mai mult atenția!

