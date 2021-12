Una dintre cele mai titrate soprane din România, cu peste 30 de premii internaționale în portofoliu, Irina Baianț a mărturisit cu emoție în suflet că „am celebrat speranța împreună cu toți cei care ne-au ascultat din saloanele spitalului Fundeni și care ne dau un exemplu de luptă, putere și curaj, dar și cu toate cadrele medicale, cu oamenii care au donat sânge ca să salveze alți oameni. Am aprins torțele de lumină din noi și am îmbrățișat viața! Am fost onorată să mă număr printre cei care au susținut această campanie și am reușit, în condiții grele, să încălzesc suflete. Mi-a fost alături bunul meu prieten Xenti Runceanu și îi mulțumesc nespus! Felicitări, Lidl România și Google România pentru susținerea acestei campanii. Donați sânge! Schimbați vieți! Nu vă uitați aproapele, pentru că îngerii lucrează prin voi!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 1

Pe aceeași scenă alături de Irina Baianț s-au aflat și artiștii Jean Gavril, EMAA și Florian Rus, cu toții promotori ai mesajului „Celebrăm speranța împreună!”, motto al campaniei „N-avem sânge, donează și tu!”.

Soprana Irina Baianț, care face parte din portofoliul Social Stars − agenție de influencer marketing, s-a alăturat campaniei prin rolul de #BloodFluencer, ambasador al donării voluntare de sânge care nu doar donează, ci și informează comunitatea sa despre gestul simplu care poate salva sute de vieți umane.

PARTENERI - GSP.RO „Bărbații trans distrug sportul” » Protest în SUA împotriva lui Lia Thomas, care bate record peste record în înotul feminin

Playtech.ro ȘOC! Beatrice Mahler aruncă BOMBA! Sute de mii de români au procedat greșit

Observatornews.ro Liliana a fost strânsă de gât de soțul ei, în timp ce se aflau în vizită la rude, în Dâmbovița. După ce a omorât-o, bărbatul a făcut accident

HOROSCOP Horoscop 30 decembrie 2021. Berbecii se agită prea mult și fără rezultate, din cauză că nu-și direcționează corect energia

Știrileprotv.ro Război între interlopii din Iași anunțat pe Facebook: “Noi venim cu furci, cu topoare, cu coase”. VIDEO

Telekomsport Gigi Becali a renunţat la celebrul palat. Cine sunt noii proprietari ai clădirii din Aleea Alexandru

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat