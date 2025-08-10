Istanbul – 5 zile în orașul de pe două continente, o escapadă de toamnă plină de istorie și culoare

Europa Travel îți propune un circuit de 5 zile în Istanbul, cu plecări disponibile până în luna decembrie, o oportunitate excelentă de a descoperi farmecul orașului într-o perioadă mai puțin aglomerată, dar extrem de ofertantă din punct de vedere turistic.

Istanbulul – o destinație pentru toate simțurile

Această escapadă de toamnă include transport cu autocar clasificat, 4 nopți de cazare cu mic dejun inclus în hoteluri de 3* sau 4*, precum și însoțitor de grup român pe toată durata călătoriei. Un circuit perfect pentru cupluri, călători activi și iubitori de istorie care își doresc să redescopere magia acestui oraș fascinant în doar câteva zile.

Autocarul va fi disponibil în zilele 1 și 5, pentru transferul din România și retur, dar în restul timpului vei avea libertatea de a explora Istanbulul în ritmul tău, fie alături de grup, fie pe cont propriu, la pas, prin bazaruri, moschei și cartiere boeme.

Ce poți descoperi în cele 5 zile?

Istanbul este genul de oraș care nu încape într-o singură vacanță, dar în 5 zile poți bifa unele dintre cele mai importante obiective și trăi experiențe autentice. Vei avea timp pentru:

Moscheea Albastră și Hagia Sophia , două monumente emblematice ale orașului;

și , două monumente emblematice ale orașului; Palatul Topkapi , reședința fastuoasă a sultanilor otomani;

, reședința fastuoasă a sultanilor otomani; Bazarul Egiptean și Marele Bazar , pentru sesiuni de shopping cu aromă orientală;

, pentru sesiuni de shopping cu aromă orientală; Croazieră pe Bosfor , pentru o perspectivă panoramică asupra orașului aflat pe două continente;

, pentru o perspectivă panoramică asupra orașului aflat pe două continente; Cartierele Galata și Taksim, cu străzi pietruite, cafenele cochete și atmosferă cosmopolită.

Și, desigur, vei putea savura deliciile gastronomice turcești: de la kebaburi și pide la baclavale, ceai de mere și cafea la nisip.

Hagia Sophi. Foto: Unsplash

O escapadă de toamnă la un preț avantajos

Circuitul beneficiază de un tarif promoțional cu reducere inclusă, disponibil în limita locurilor rămase. Este o ocazie excelentă pentru cei care își doresc o ieșire de câteva zile într-o destinație apropiată, dar exotică și încărcată de istorie.

Vrei să descoperi și alte destinații?

Dacă ți-ai propus să explorezi mai multe colțuri ale lumii, Europa Travel îți pune la dispoziție o gamă variată de circuite cu avionul, în destinații spectaculoase precum Japonia, Peru, Thailanda, Iordania, China sau Coreea de Sud. Toate programele sunt organizate cu ghizi români și includ itinerarii bine echilibrate, pentru o experiență autentică și fără griji. Le poți descoperi pe pagina dedicată circuitelor cu avionul .

Informații și rezervări

Pentru detalii suplimentare, disponibilitate sau rezervări rapide, ne poți scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702. Sau poți consulta întreaga gamă de oferte disponibile pe site-ul nostru: europatravel.ro

Toamna aceasta, oferă-ți o pauză inspirată în orașul în care se întâlnesc continentele, religiile, culturile și epocile. Istanbul te așteaptă cu porțile deschise, iar Europa Travel îți pune la dispoziție o vacanță completă, accesibilă și plină de culoare.

Foto: Unsplash

