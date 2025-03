Kanal D, 18 ani de poveşti care ne unesc

Prin formate puternice si o viziune centrată pe aspirațiile și nevoile telespectatorilor, Kanal D a creat un conglomerat media complex și flexibil, perfect adaptat la noile tehnologii, la noile obiceiuri de consum, dar și la o piață tot mai competitivă. Creator de conținut original, care a schimbat preferinţe de consum, generator de comunităţi uriaşe si lansând de-a lungul anilor numeroase vedete şi influenceri, Grupul Dogan Media s-a extins semnificativ, reunind astăzi televiziunile Kanal D, Kanal D2, Radio Impuls şi o divizie digitală dinamică.

Unul dintre pilonii esențiali ai succesului Kanal D este relația sa autentică cu publicul. De la lansare, televiziunea a prioritizat o strategie de programe coerentă de diferenţiere, generând poveşti care inspiră și creează premise de interacțiune și de dialog. Această conexiune reală, susținută de investiții constante în tehnologie și conținut relevant, reprezintă cheia unei evoluții solide și a unui impact sustenabil în industrie.

“Viziunea noastră a fost, încă de la început, aceea de a crea o puternică și reală legătură cu cei din faţa micului ecran”

Printre producțiile care au marcat evoluția postului și care au schimbat și obiceiurile de consum la nivelul întregii țări se numără serialele turcești, unele dintre ele fiind “Suleyman Magnificul”, “Dragoste infinita”, “Aziz”, reality show-urile sportive și de supraviețuire, precum „Exatlon” și „Survivor”, primul fashion reality show din Romania, “ Bravo, ai stil!”, formate intenaţionale de divertisment precum “Roata Norocului”, reality show-urile matrimoniale al căror etalon este „Casa iubirii”, segmentul smart entertainement reprezentat de quiz-ul fenomen „Jocul cuvintelor” sau „The Floor”, și game show-ul „Tu urmezi! „, formatele de interviuri precum „40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiunile de reportaje – „Asta-i România! ” și „ROventura”, dar și grupajele informative ale stației – Știrile Kanal D. Iar acestea sunt doar câteva exemple din zecile de producții care și-au pus amprenta asupra unor generații întregi și asupra televiziunii din România.

“Suntem mândri de ceea ce am realizat în toți acești 18 ani. Viziunea noastră a fost, încă de la început, aceea de a crea o puternică și reală legătură cu cei din fața micului ecran, iar asta am făcut-o aducându-le cele mai captivante emisiuni, divertisment de calitate și experiențe în care oamenii de toate vârstele se regăsesc. Încrederea pe care publicul o are în noi ne face să privim cu speranță spre viitor. Aniversarea Kanal D este o oportunitate de a mulţumi publicului și partenerilor noștri, tuturor celor care au fost alături de noi în fiecare etapă a acestei evoluții extraordinare, cuantificabilă și în cifrele de audiență care ne plasează în topul preferințelor telespectatorilor„, a declarat Ugur Yesil, CEO si Executive Board Member Dogan Media.

Noua identitate de staţie marchează aniversarea Kanal D

Pe 1 martie, Kanal D şi-a aniversat cei 18 ani de existență, printr-o serie de momente speciale care marchează legătură profundă a stației, cu publicul său. Programele televiziunii au fost adaptate pentru a surprinde spiritul acestei sărbători, iar vedetele postului au transmis mesaje care reflectă conexiunea cu fanii lor.

Aniversarea de 18 ani marchează și o etapă importantă în evoluția vizuală a brandului, prin lansarea unui nou pachet de identitate vizuală. Noile ID-uri ale stației ilustrează relația naturală și familiară dintre Kanal D și public, surprinzând momente autentice, decupate din viață, care îi reunesc pe telespectatori cu vedetele stației. Aceste intersecții cotidiene poartă magia unei prietenii construite în timp și „complicitatea” poveștilor care ne-au unit de-a lungul anilor.

În spiritul evoluției firești și în sprijinul nevoii de poveste, Kanal D va continua sa surprinda telespectatorii cu un mix captivant de divertisment, aducând pe micile ecrane formate inovatoare și emisiuni de succes, precum un nou sezon din “The Floor”, un game show care combină nostalgia televiziunii clasice cu tehnologia modernă, “Hai ca poti!” (format original: “My Man Can” ), dar și un reality show de anvergură, “Tempting Fortune”.Continuând seria povestilor de succes, de data aceasta pe undele radio, din 3 martie, Radio Impuls își afirmă o nouă identitate, aliniată la cele mai noi tendințe media. Începând de luni, 3 martie, postul va introduce o grilă de programe revitalizată, sub noul slogan „Mainscream radio – Nu te poti abtine!”, aducând o energie proaspătă printr-un mix dinamic de hituri și voci carismatice, cu atitudine, umor și un mesaj puternic.

La 18 ani de la lansare, Kanal D rămâne un reper în peisajul media românesc, continuând să ofere experiențe memorabile și să își consolideze angajamentul de a livra conținut relevant, de calitate, milioanelor de telespectatori care îi sunt alături zi de zi. Kanal D este mai mult decât o televiziune, e o punte veritabilă între oameni, un loc al poveștilor și al valorilor comune care ne-au adus împreună. În fiecare etapă a acestei evoluții am avut privilegiul să ne aflăm în compania publicului nostru și al partenerilor care ne-au susținut, ne-au inspirat și au făcut posibilă această poveste care merge mai departe. La mulți ani, Kanal D!

