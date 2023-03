Premii pentru runda a 10-a:

1 masină de spălat;

1 aragaz;

1 televizor;

1 cuptor electric;

1 mixer;

1 fier de călcat;

2 roboți de bucătărie;

3 aspiratoare;

4 mașini de tocat;

5 tigăi;

6 prăjitoare de pâine.

Așadar, în runda a 10-a am pus la bătaie 26 de premii, de la aragaz, mașină de spălat sau televizor, până la prăjitoare de pâine sau roboți de bucătărie.

Lista câștigătorilor rundei a 9-a a concursului “Câștigă cu Întrebarea Zilei”:

1. Alina G. – mașină de spălat;

2. Maria G. – aragaz;

3. Ioana I. – televizor;

4. Venu A. – cuptor electric;

5. Dragos P. – fier de călcat;

6. Doina Coca M. – mixer;

7. Filip F. – robot de bucătărie;

8. Bogdan N. – robot de bucătărie;

9. Adrian B. – aspirator;

10. Ana M. – aspirator;

11. Elena L. – aspirator;

12. Andrei N C. – mașină de tocat;

13. Costel N. – mașină de tocat;

14. Zoica F. – mașină de tocat;

15. Constantin B. – mașină de tocat;

16. Alina H. – tigaie Delimano;

17. Simona I. – tigaie Delimano;

18. Lidia C.B. – tigaie Delimano;

19. Marcel F.-L. – tigaie Delimano;

20. Ionel M. – tigaie Delimano;

21. Daniela D. – prăjitor de pâine;

22. Cosmin C. – prăjitor de pâine;

23. Ionut S. – prăjitor de pâine;

24. Petre U. – prăjitor de pâine;

25. Ana-Ecaterina N. – prăjitor de pâine;

26. Ion S. – prăjitor de pâine;

27. Florin D. – aragaz;

28. Sandor D. – mașină de spălat;

29. Constantin I. – televizor;

30. Ionel D. – cuptor electric;

31. Rodica B. – aspirator;

32. Victoria B. – robot bucătărie;

33. Sorin C. – mașină de tocat;

34. Nicoleta S. – prăjitor de pâine;

35. Ionica C. – fier de călcat;

36. Laura B. – tigaie Delimano.

Extra premii:



1 aragaz;

1 mașină de spălat;

1 televizor;

1 cuptor electric;

1 aspirator;

1 robot bucătărie;

1 mașină de tocat;

1 prăjitor de pâine;

1 fier de călcat;

1 tigaie Delimano.

Runda a 10-a a concursului “Câștigă cu Întrebarea Zilei” se va desfășura în perioada 13 martie – 26 martie 2023. Pentru mai multe detalii, consultă regulamentul concursului sau accesează rubrica FAQ aici .

