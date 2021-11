Până acum, prețul PlayStation 4 a scăzut considerabil de la lansare și devine mai atractiv să cumperi consola. Dar, între timp, începe să se pună întrebarea dacă merită să cumperi direct PlayStation 4 Pro sau să aștepți noua consolă PS5.

Nu numai că PS5 este mai puternic, GPU-ul și CPU-ul său sunt mult mai capabile decât cele găsite în PlayStation 4 Pro, dar va încărca jocuri mai repede decât oricând datorită SSD-ului său intern NVMe. Noul controler DualSense este, de asemenea, o mare îmbunătățire în experiența de joc.

PS5 este o recomandare ușoară într-o comparație directă, dar prețul lui PlaySstation 4 Pro îl face un concurent, mai ales dacă ținem cont de faptul că jocurile PS5 urmează să vină în sistemul de nouă generație al Sony. Deci, a mai rămas ceva viață pe vechiul PlayStation 4 Pro.

Cu dilema PlayStation 4 Pro vs PS5 se vor confrunta cu mulți jucători în următoarele luni. Așadar, pentru a vă ajuta să alegeți cea mai potrivită consolă pentru dumneavostră, trebuie să luați în considerare mai multe aspecte.

Prețul

PS5 de top de la Sony costă 499 EUR, în timp ce ediția digitală PlayStation 5 (identică, cu excepția faptului că nu are o unitate de disc) are un preț de 399 EUR. Play Station 5 este încă destul de greu de găsit în special din cauza crizei de semi-conductori, dar și cea a containerelor.

PS5 costă cu 100 EUR mai mult decât prețul de lansare al PS4 Pro, care era de 399 EUR, dar era de așteptat. Deoarece este o nouă consolă care folosește tehnologie de ultimă oră, în timp ce PlayStation 4 Pro a fost construit pe bazele PS4-ului existent și a fost considerat un upgrade de generație mijlocie.

Cu toate acestea, PlayStation 4 Pro este opțiunea mai ieftină, iar în același timp, este și disponibil la scară largă spre deosebire de PS5 care, după cum spuneam, poate fi găsit foarte greu și la prețuri mult mai mari decât prețul recomandat de producător.

Specificații

PS5 este plin cu specificații impresionante pentru o consolă, oferind un procesor bazat pe AMD Zen 2 și un GPU personalizat RDNA 2 cu peste 10,28 TFLOP-uri de putere de calcul. Ceea ce echivalează cu majoritatea jocurilor care rulează la 4K / 60, cu unele jocuri capabile să atingă 4K / 120fps; există chiar și suport pentru o viitoare rezoluție 8K. Rezoluția 8K nu este încă mainstream, deci nu este neapărat atât de importantă decât dacă vă gândiți la viitor.

Între timp, Play Station 4 Pro este încă reținut de hard disk-ul învechit. Deși am găsit designul UI al PS4 perfect, deoarece ați putea prelua cu ușurință un joc pe care l-ați oprit și e în standby sau după ce ați vizitat alte aplicații, veți ajunge în cele din urmă să vă simțiți invidioși pe absența afișajelor pe ecran. Chiar dacă upgradezi PS4 Pro cu un SSD, acesta nu va putea oferi aceeași lățime de bandă disponibilă pe PS5. De asemenea, PS4 Pro nu are playerul Blu Ray 4K pe care PS5 îl are, din fericire, și nici nu are o opțiune fără disc, așa cum o are versiunea digitală a PS5.

Modelul actualizat de generație medie s-a dovedit a fi un salt decent față de PS4 entry-level – acceptă streaming 4K de la Amazon și Netflix, dar experiența nativă de joc 4K nu este posibilă pentru toate titlurile, iar apoi veți fi limitat la doar 30 fps.

PlayStation 4 Pro rămâne o opțiune foarte bună pentru cei care au un buget restrâns sau nu simt nevoia să aibă cea mai performantă consolă. De asemenea, este perfectă pentru cei care doresc o consolă imediat, pentru că nu trebuie să așteptați ca în cazul lui PS5.

