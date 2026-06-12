Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 13 – 19 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 13 – 19 iunie 2026

Pe 13 iunie, muncă în gospodărie, activități practice; Vărsătorii nu vor avea chef de dispute așa că vor ignora aspectele care nu le fac plăcere sau îi deranjează.

Între 13 iunie, după ora 16:02′, și 15 iunie după-amiaza, universul afectiv va fi tulburat de Luna Nouă, în Gemeni, din 15 iunie.

Vărsătorii vor fi neliniștiți, vor fi dornici să trăiască secvențe inedite și vor dori din toate câte ceva; Vărsătorii, vor fi fascinați de provocarea noului, de perspectiva viitorului, motiv pentru care întreaga lor preocupare va fi cum să acționeze în prezent. Chinurile sufletești sau remușcările le vor măcina liniștea interioară necesară ba chiar, ideea că unul din eșecurile pe care le-au trăit la un moment dat s-ar putea repeta, de-a dreptul îi inhibă.

Între 15 iunie, după ora 15:14′, și 17 iunie, după-amiaza, în planul sănătății se mențin observațiile făcute de noi în ultimele două săptămâni pentru acest segment zodiacal, cu observația că, unele disfuncții resimțite mai discret în perioada anterioară s-ar putea acutiza. Posibilă cramponare a unor nativi de un statut profesional sau de niște condiții de muncă inconvenabile dar pe care le „îndură” în așteptarea unui moment mai prielnic pentru o schimbare sau pentru primirea unei oferte avantajoase.

Între 17 iunie, după ora 15:05′, și 19 iunie, relațiile parteneriale vor putea deveni mai armonice și mai profitabile; unele negocieri se pot încheia mulțumitor, s-ar putea semna acte, contrate de asociere, înțelegeri; cei certați s-ar putea împăca, toate acestea fiind consecința intrării planetei Venus, Micul Benefic și Protector, în zodia Leului care controlează casa a VII-a a relațiilor parteneriale; cu excepția a două zile, în preajma datei de 18 iunie, când planeta Venus va face o opoziție cu Pluton de mare „valoare”: ultima oară când aceste corpuri cerești s-au „confruntat” pe direcția Leu/Vărsător a fost în august 1797.

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