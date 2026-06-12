Șapte oameni din microbuz au murit pe loc

În microbuz se aflau nouă persoane. Șapte dintre ele au murit la fața locului, iar alte două au fost rănite, potrivit poliției maghiare. Se pare că microbuzul avea numere de înmatriculare din Republica Moldova. Blikk notează, citând informații transmise de autorități către MTI, că toate cele opt victime ale celor două accidente erau bărbați.

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Deși Reuters scrie că victimele ar fi cetățeni străini, poliția nu a confirmat naționalitatea acestora.

Primul accident a produs aglomerație, apoi a urmat al doilea impact

Cele două accidente au avut loc pe o porțiune a autostrăzii M1 aflată în lucrări. Blikk scrie că zona era în renovare, iar pe acel sector existau restricții și devieri. După primul accident, în care un camion a lovit un utilaj și a luat foc, traficul a fost afectat puternic. La scurt timp, microbuzul s-a izbit de un camion aflat în coloana formată din cauza accidentului anterior.

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Poliția a închis complet sectorul afectat de pe sensul spre Hegyeshalom, pentru cercetări și intervenția echipajelor de urgență. Traficul a fost deviat.

Premierul Ungariei a cerut un raport imediat

Premierul ungar Peter Magyar a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a cerut un raport imediat privind siguranța rutieră în zona devierilor de pe autostrada M1. El a scris că vrea informații despre situația creată de devierile dispuse de concesionarul autostrăzii, după tragedia de vineri dimineață și după sesizările primite.

Accidentele au reaprins discuțiile din Ungaria despre siguranța pe tronsoanele de autostradă aflate în lucrări, mai ales pe M1, una dintre cele mai circulate rute ale țării.

Autoritățile maghiare nu au anunțat încă toate datele despre identitatea victimelor și nici naționalitatea acestora. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-au produs cele două accidente.

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