Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 13 – 19 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 13 – 19 iunie 2026

Pe 13 iunie, relațiile de prietenie vor evolua într-o notă de stabilitate, cooperare, echilibru și bună înțelegere, ba chiar și de disponibilitatea de a-i ajuta pe cei apropiați („o mână de ajutor”).

Între 13 iunie, după ora 16:02′, și 15 iunie după-amiaza, univers interior instabil din cauza multor gânduri care îi frământă pe nativi, accentuând incapacitatea acestora de a se concentra pe o temă de viață curentă (muncă, treburi gospodărești).

Cei cu afecțiuni cronice vor resimți o nesiguranță la nivelul fiziologiei sistemului locomotor, al exprimării verbale, al manualității pe fondul suprasolicitării astrale exercitate de Lună Nouă în Gemeni, din 15 iunie, care se va reflecta, indirect, și asupra activității profesionale pe care o va perturba, mai moderat sau mai intens, dar destabilizator.

Între 15 iunie, după ora 15:14′, și 17 iunie după-amiaza, Luna va tranzita casa I a personalității celor care s-au născut în zodia Racului și, fiind în domiciliu, deci puternică, îi va influența în chip pozitiv pe acești nativi; acestui context astral i se va adăuga, din 13 iunie, influența planetei Venus, care va răspândi o stare de bine și de încredere. Totuși, tranzitele acestei săptămâni le vor acutiza percepțiile printr-o sensibilitate hipertrofiată care va da o rezonanță afectivă elementelor de viață personală la care nativii trebuie să fie atenți pentru că ea va fi reeditată de Mercur, după 30 iunie, când se va afla în mișcare retrogradă și îi va face pe Raci să-și reevalueze sentimentele, emoțiile și deciziile nepuse încă în practică.

Între 17 iunie, după ora 15:05′, și 19 iunie, context astral mai destins, în plan financiar, pentru că, din 13 iunie, când planeta Venus va intra în casa banilor, starea lor de spirit se va relaxa, pentru că vor fi posibile multe rezolvări favorabile în plan financiar sau chiar salarial, modeste ca valoare, este adevărat, dar binevenite.

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