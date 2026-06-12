„După ce coaliția de centru a țării s-a prăbușit în urma unui vot de neîncredere din luna mai, președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Tomac, membru al Parlamentul European din partea Renew Europe Group, să formeze un guvern tehnocrat. Conform Constituției, premierul desemnat are termen până la 14 iunie pentru a prezenta un guvern; în caz contrar, Dan va trebui să reia negocierile pentru formarea unei coaliții sau să desemneze un alt lider tehnocrat”, a scris cunoscuta publicație.

Politico a precizat că Partidul Național Liberal, despre care a scris că este „al treilea partid ca mărime din țară”, a anunțat prin vocea președintelui și premierului Ilie Bolojan că varianta Tomac nu beneficiază de sprijin politic pentru a implementa reformele esențiale și că nu îl va susține.

Guvernul tehnocrat este „o formulă de fațadă menită să exonereze Partidul Social Democrat de responsabilitatea pentru situația în care a adus țara”, a declarat Bolojan, care a adăugat că apreciază apelul preşedintelui Nicuşor Dan la responsabilitate, „dar cred că era un lucru şi mai bun dacă un astfel de apel se făcea şi înainte de moţiunea de cenzură” prin care PSD și AUR au răsturnat Guvernul.

În aceste condiții, Tomac se confruntă acum cu o misiune dificilă pentru a forma un guvern înainte de termenul-limită din 14 iunie. Nicușor Dan ia în calcul refacerea coaliției destrămate dacă Tomac eșuează, însă o soluție politică este încă departe.

„Astăzi, miza nu este cine cui dă lecții. Miza este dacă reușim să depășim blocajul și să oferim țării un guvern funcțional, stabilitate și o direcție clară”, a declarat Eugen Tomac. El a promis că nu va forma un guvern împreună cu AUR.

„România rămâne într-o perioadă de turbulențe politice, în timp ce încearcă să gestioneze cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Dacă țara nu finalizează reformele-cheie până în august, riscă să piardă aproximativ 11 miliarde de euro din fonduri europene. În plus, dacă finanțele publice nu sunt stabilizate rapid, analiștii avertizează că ar putea urma o retrogradare a ratingului de credit”, a scris Politico.

Influenta publicație a notat că decizia PSD de a colabora cu AUR pentru a răsturna guvernul Bolojan a stârnit îngrijorare la Bruxelles. În acest context, dacă nu va fi format un nou guvern în 60 de zile și dacă vor fi două tentative eșuate de învestitură a noului Guvern, Constituția îi permite președintelui Dan să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate. „Totuși, având în vedere că sondajele indică un avans semnificativ pentru AUR, aceasta este o opțiune pe care președintele probabil va încerca să o evite”, consideră Politico.

România are premier desemnat după mai bine de o lună de criză, dar Tomac nu are susținere politică

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

Deocamdată însă, PNL și USR au anunțat că nu sprijină Guvernul lui Tomac, iar PSD a pus 9 condiții ca să îl voteze în Parlament.

În acest context, Eugen Tomac a declarat că este dispus să negocieze și să găsească alte variante de miniștri, dacă partidele au nemulțumiri, astfel încât Guvernul său să poată întruni cele 233 de voturi necesare în Parlament ca să fie învestit.

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