Pus sub control judiciar 60 de zile

Zidaru este o figură extrem de vizibilă pe rețelele de socializare, fiind recunoscut public pentru campania intensă de promovare pe care i-a realizat-o politicianului Călin Georgescu pe platforma TikTok, dar și pentru legăturile strânse de proximitate cu europarlamentarul Diana Șoșoacă. Procurorii au dispus măsura controlului judiciar timp de 60 de zile asupra sa.

La intrarea la Parchet, Makaveli a fost întrebat de ce nu și-ar fi declarat veniturile obținute din activitățile online. Răspunsul său a fost: „Nu am avut timp”

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligații:

  • să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat;
  • să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura cu privire la schimbarea locuinței;
  • să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat.
  • să nu depășească teritoriul României decât cu încuviințarea prealabilă a acestuia;
  • să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;
  • să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale cu suspecții din cauză;
  • să comunice lunar informații relevante despre mijloacele sale de existență;

Anchetatorii au stabilit că prejudiciul adus statului prin nedeclararea veniturilor obţinute din crearea de conţinut este de 531.047 lei, din care 235.348 lei reprezintă obligaţia fiscală principală şi 295.699 lei dobânzi şi penalităţi de nedeclarare.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin *Decizia nr. 17/2015 din 05.10.2015 a arătat ce trebuie să înţelegem prin prejudiciu, menţionând că, în cauzele penale având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, instanţa, soluţionând acţiunea civilă, dispune obligarea inculpatului condamnat pentru săvârşirea acestor infracţiuni la plata sumelor reprezentând obligaţia fiscală principală datorată şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală”, precizează anchetatorii.

Prejudiciu de aproape 580.000 de lei

Dosarul penal vizează infracțiuni de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, alături de alte trei persoane.

Investigația procurorilor de pe lângă Tribunalul București arată că persoanele luate în vizor ar fi ascuns sumele de bani câștigate din activitatea de pe platformele online. În total, aceștia au obținut peste 3,3 milioane de lei din crearea de conținut online. Suma nedeclarată și neimpozitată a generat o pagubă la bugetul de stat estimată la aproximativ 580.000 de lei.

Anchetatorii susțin că aceștia au omis în mod intenționat să își înregistreze veniturile obținute din interacțiunile, donațiile sau contractele de publicitate specifice activității de influencer.

I s-a făcut rău în fața anchetatorilor

Măsura reținerii pentru 24 de ore a fost emisă joi seară, după ce Alexandru Zidaru a petrecut mai bine de șase ore în fața echipei de anchetă, oferind declarații cu privire la modul în care își gestiona finanțele.

Surse judiciare au confirmat că, pe fondul stresului și al orelor prelungite de interogatoriu, influencerului i s-ar fi făcut rău în cursul audierilor. Situația a impus intervenția personalului medical, Makaveli având nevoie de îngrijiri chiar în sediul clădirii unde era audiat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
News alert! E anunțul de ultimă oră care chiar zguduie politica! Ce a făcut Claudiu Manda în urmă cu puțin timp
Viva.ro
News alert! E anunțul de ultimă oră care chiar zguduie politica! Ce a făcut Claudiu Manda în urmă cu puțin timp
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Dan Negru, la startul Mondialului: „FIFA a furat ideea lui Ceaușescu”
GSP.RO
Dan Negru, la startul Mondialului: „FIFA a furat ideea lui Ceaușescu”
Gluma virală cu Shakira, după momentul din deschiderea Campionatului Mondial
GSP.RO
Gluma virală cu Shakira, după momentul din deschiderea Campionatului Mondial
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac acuză PNL de ipocrizie și reamintește că guvernele liberale au funcționat cu sprijinul PSD
Politică 11 iun.
Eugen Tomac acuză PNL de ipocrizie și reamintește că guvernele liberale au funcționat cu sprijinul PSD
PSD atacă dur PNL: „Se poate și fără ei. După șapte ani la putere este vremea să meargă în opoziție”
Politică 11 iun.
PSD atacă dur PNL: „Se poate și fără ei. După șapte ani la putere este vremea să meargă în opoziție”
Parteneri
Drogul care l-ar fi ucis pe rezidentul de la Floreasca. Criminologul Vlad Zaha: „O cantitate cât sămânța de susan te poate ucide”
Adevarul.ro
Drogul care l-ar fi ucis pe rezidentul de la Floreasca. Criminologul Vlad Zaha: „O cantitate cât sămânța de susan te poate ucide”
Super mașina pe care au primit-o jucătorii naționalei României pentru calificarea la Cupa Mondială. ”Model ultimul răcnet”
Fanatik.ro
Super mașina pe care au primit-o jucătorii naționalei României pentru calificarea la Cupa Mondială. ”Model ultimul răcnet”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Cum a reacționat Toni Iuruc când a văzut-o pe Simona Halep în Mykonos cu un milionar cu 25 de ani mai mare ca ea
Stiri Mondene 10:15
Cum a reacționat Toni Iuruc când a văzut-o pe Simona Halep în Mykonos cu un milionar cu 25 de ani mai mare ca ea
Cum a ajuns în România prima dată grecul Steve Ant: „Sunt fix de la mare, unde merg toți românii”
Exclusiv
Stiri Mondene 11 iun.
Cum a ajuns în România prima dată grecul Steve Ant: „Sunt fix de la mare, unde merg toți românii”
Parteneri
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
TVMania.ro
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
Tânără de 22 de ani, concediată pentru că venea prea devreme la muncă. Instanţa a dat dreptate firmei
ObservatorNews.ro
Tânără de 22 de ani, concediată pentru că venea prea devreme la muncă. Instanţa a dat dreptate firmei
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
Campionatul Mondial a început cu o mare gafă
GSP.ro
Campionatul Mondial a început cu o mare gafă
42 de lei o apă minerală, berea e lux » Prețuri care te sperie la Mexic - Africa de Sud, primul meci al Mondialului
GSP.ro
42 de lei o apă minerală, berea e lux » Prețuri care te sperie la Mexic - Africa de Sud, primul meci al Mondialului
Parteneri
OANA GHEORGHIU și-a făcut ”autodenunțul” pe Facebook: ”Sunt vinovată”
Mediafax.ro
OANA GHEORGHIU și-a făcut ”autodenunțul” pe Facebook: ”Sunt vinovată”
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Răsturnare de situație în dosarul lui Cristian Pomohaci! Ce substanță au găsit anchetatorii lângă fostul preot
Redactia.ro
Răsturnare de situație în dosarul lui Cristian Pomohaci! Ce substanță au găsit anchetatorii lângă fostul preot
BREAKING NEWS O mașină a fost cuprinsă de foc în parcarea unui bloc din Iași. Pompierii intervin de urgență
KanalD.ro
BREAKING NEWS O mașină a fost cuprinsă de foc în parcarea unui bloc din Iași. Pompierii intervin de urgență

Politic

Eugen Tomac acuză PNL de ipocrizie și reamintește că guvernele liberale au funcționat cu sprijinul PSD
Politică 11 iun.
Eugen Tomac acuză PNL de ipocrizie și reamintește că guvernele liberale au funcționat cu sprijinul PSD
PSD atacă dur PNL: „Se poate și fără ei. După șapte ani la putere este vremea să meargă în opoziție”
Politică 11 iun.
PSD atacă dur PNL: „Se poate și fără ei. După șapte ani la putere este vremea să meargă în opoziție”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
CSM Bucureşti negociază transferul vedetei de la Gyor după Final Four! Toate detaliile mutării
Fanatik.ro
CSM Bucureşti negociază transferul vedetei de la Gyor după Final Four! Toate detaliile mutării
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani