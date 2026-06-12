Pus sub control judiciar 60 de zile

Zidaru este o figură extrem de vizibilă pe rețelele de socializare, fiind recunoscut public pentru campania intensă de promovare pe care i-a realizat-o politicianului Călin Georgescu pe platforma TikTok, dar și pentru legăturile strânse de proximitate cu europarlamentarul Diana Șoșoacă. Procurorii au dispus măsura controlului judiciar timp de 60 de zile asupra sa.

La intrarea la Parchet, Makaveli a fost întrebat de ce nu și-ar fi declarat veniturile obținute din activitățile online. Răspunsul său a fost: „Nu am avut timp”

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligații:

să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat;

să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura cu privire la schimbarea locuinței;

să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat.

să nu depășească teritoriul României decât cu încuviințarea prealabilă a acestuia;

să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;

să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale cu suspecții din cauză;

să comunice lunar informații relevante despre mijloacele sale de existență;

Anchetatorii au stabilit că prejudiciul adus statului prin nedeclararea veniturilor obţinute din crearea de conţinut este de 531.047 lei, din care 235.348 lei reprezintă obligaţia fiscală principală şi 295.699 lei dobânzi şi penalităţi de nedeclarare.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin *Decizia nr. 17/2015 din 05.10.2015 a arătat ce trebuie să înţelegem prin prejudiciu, menţionând că, în cauzele penale având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, instanţa, soluţionând acţiunea civilă, dispune obligarea inculpatului condamnat pentru săvârşirea acestor infracţiuni la plata sumelor reprezentând obligaţia fiscală principală datorată şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală”, precizează anchetatorii.

Prejudiciu de aproape 580.000 de lei

Dosarul penal vizează infracțiuni de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, alături de alte trei persoane.

Investigația procurorilor de pe lângă Tribunalul București arată că persoanele luate în vizor ar fi ascuns sumele de bani câștigate din activitatea de pe platformele online. În total, aceștia au obținut peste 3,3 milioane de lei din crearea de conținut online. Suma nedeclarată și neimpozitată a generat o pagubă la bugetul de stat estimată la aproximativ 580.000 de lei.

Anchetatorii susțin că aceștia au omis în mod intenționat să își înregistreze veniturile obținute din interacțiunile, donațiile sau contractele de publicitate specifice activității de influencer.

I s-a făcut rău în fața anchetatorilor

Măsura reținerii pentru 24 de ore a fost emisă joi seară, după ce Alexandru Zidaru a petrecut mai bine de șase ore în fața echipei de anchetă, oferind declarații cu privire la modul în care își gestiona finanțele.

Surse judiciare au confirmat că, pe fondul stresului și al orelor prelungite de interogatoriu, influencerului i s-ar fi făcut rău în cursul audierilor. Situația a impus intervenția personalului medical, Makaveli având nevoie de îngrijiri chiar în sediul clădirii unde era audiat.

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