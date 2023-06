Miere de Manuka din Nouă Zeelandă

Manuka (Leptospermum scoparium) este un arbust cunoscut de populațiile aborigene de foarte mult timp. Mierea originală de Manuka este făcută din nectarul tufelor de Manuka care crește în zona curată și neatinsă de poluare a Noii Zeelande. Tufele de Manuka pot fi găsite și în Australia. Deoarece în Nouă Zeelandă cresc și alte plante din care poate fi extrasă mierea, precum kanuka (Kunzea ericoides), ceaiul verde (Camellia sinensis) sau tantoon (Leptospermum poligalifolium), obținerea mierii dintr-o singură singură specie este foarte dificilă.

Mierea de Manuka a fost produsă de albinele importate din Europa, în primele decenii după venirea coloniștilor (la începutul secolului al XIX-lea). La început, ea nu a atras atenția din cauza gustului specific. Abia în anii 1930 a început să i se acorde atenție, după ce proprietarii de ferme de vite au observat că animalele care se hrăneau cu arbuștii de Manuka nu erau niciodată bolnave. De aici și până la producția acesteia ca produs cu proprietăți deosebite nu a fost decât un pas.

Popularitatea mierii de Manuka are mult de-a face cu anumite proprietăți specifice. La fel ca multe mieri are, desigur, proprietăți antimicrobiene. Dar Manuka are ceva în plus: Metilglioxal. Din clipa în care oamenii și-au dat seama că această miere de Manuka are proprietăți bioactive semnificative, au fost efectuate o serie de cercetări care au descoperit metilglioxalul sau, abreviat, MGO.

Unul dintre cercetătorii de frunte care investighează proprietățile mierii de Manuka este prof. Thomas Henle – o autoritate în analiză alimentelor în Uniunea Europeană. Împreună cu alți colaboratori, acesta a descoperit că singurul factor responsabil pentru proprietățile specifice ale mierii de Manuka este MGO. Acest compus se găsește în mierea de Manuka într-o cantitate fără precedent, care nu este disponibilă în alte tipuri de miere. Așa că putem afirmă cu tărie că această miere este superioară oricărui alt tip de miere de pe piață.

Conținutul de metilglioxal din mierea de Manuka poate fi de până la câteva sute de ori mai mare decât în alte alimente. În plus, efectul sinergic cu alte componente active ale mierii (de exemplu, polifenoli) îi oferă mierii de Manuka o justificare funcțională.

Mierea de Manuka ar trebui să fie unul dintre produsele alimentare ale căror proprietăți unice (pe lângă proprietățile nutritive evidente) ar trebui să fie clar documentate. Conținutul de metilglioxal al mierii de Manuka o face un produs alimentar foarte promițător, care poate îndeplini criteriile necesare pentru alimente funcționale.

Cum alegem mierea de Manuka de calitate

Mierea de Manuka diferă prin compoziția sa. Am spus mai sus că este destul de dificil ca mierea de Manuka să fie pură 100%. De aceea, oamenii de știință independenți au creat un sistem fiabil de certificare a mierii de Manuka, care informează cumpărătorul despre adevărata compoziție a mierii și protejează astfel consumatorii de producători ce au în vedere doar profitul în detrimentul calității și autenticității.

Pe baza descoperirii profesorului Henle, Manuka Health New Zealand Ltd. a creat un sistem pentru determinarea calității mierii de Manuka prin exprimarea conținutului de ingredient activ – metilglioxal (MGO). Astfel, pentru identificare loturilor individuale de miere a fost folosit simbolul MGO™, creând noi standarde. Această indicație informează consumatorul despre concentrația de metilglioxal din toate borcanele unui anumit lot de miere de Manuka, calculată per kilogram de miere. De exemplu, simbolul MGO™ 400+ înseamnă că în acel borcan este o cantitate de metilglioxal de cel puțin 400 mg/kg.

Atât MGO, cât și UMF sunt sisteme de clasificare pentru mierea de Manuka și ambele măsoară conținutul de metilglioxal. Nu toate tipurile de miere de Manuka sunt create la fel. Ele pot varia foarte mult, așa că este important să testați nivelul de metilglioxal. Sistemul de evaluare MGO™ este un test precis și fiabil care reflectă simplu și direct conținutul de metilglioxal al mierii.

Proprietățile mierii de Manuka

Testele clinice au arătat efectele excelente ale mierii de Manuka în vindecarea rănilor. Aceasta este o alternativă excelentă la tratamentul clasic al arsurilor și rănilor infectate, cum ar fi escare, ulcere diabetice și altele. De asemenea, mierea de Manuka este ideală pentru alte afecțiuni cum ar fi psoriazis, mușcături de insecte, herpes, riduri, acnee, par uscat. Poate fi folosită, desigur, și intern. Proprietățile sale deosebite o fac un aliat de nădejde în infecții bacteriene și fungice precum Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Citrobacter freundii, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Helicobacter Pylori (H. pylori, ulcere de stomac), Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) și Vanocomycin-resistant Enterococci (VRE).

Mierea de Manuka este, fără îndoială, foarte eficientă și bună (dacă este originală) și cu siguranță are un efect diferit față de mierea europeană. Există diferite substanțe antibacteriene în nectarul arbuștilor de Manuka cu proprietăți vindecătoare mult mai mari decât în plantele locale producătoare de miere. Recomandăm cu tărie achiziționarea mierii de Manuka, de la comercianți autorizați, precum Plantum.ro, având astfel garanția calității și autenticității.

