Noile produse din gama toamnă - iarnă 2023 de la Essence

Noile produse din toamna/iarna 2023 performează în toate direcțiile! Produsele noastre practice economisesc timp, fără a compromite finisajele unice și ingredientele hrănitoare de înaltă calitate. Fidele motto-ului nostru "Make Beauty Fun", efectele variate și culorile radiante creează look-uri jucăușe. Iubitorii de beauty pot încerca ceva nou și își pot lăsa sinele autentic să strălucească!

Ce este cu adevărat la modă acum? Produse esențiale de frumusețe care combină mai multe funcții simultan, estompând linia dintre îngrijirea pielii și machiaj. Un finisaj unic cu ingrediente eficiente pentru a hrăni pielea? O, da! Skintellectuals nu sunt singurii care vor iubi combinațiile inovatoare, de înaltă calitate! All-rounders vin ca beauty snacks, făcându-i tovarășii perfecți pentru fiecare aventură. Scufundați-vă într-o lume plină de look-uri expresive, cu forme suprarealiste și culori neobișnuite. Efectele unice asupra feței, buzelor și unghiilor creează puncte de atracție – pentru viața de zi cu zi sau la petreceri.

Recomandări Moment rar în Republica Moldova: Mitropolitul bisericii subordonate Moscovei îl critică pe Patriarhul Kiril. „Republica Moldova se va reuni inevitabil cu România”

Pentru și mai multe repere, vizitați www.essence.eu! Veți găsi ediții noi și exclusivități online în fiecare lună. Ca să nu mai vorbim de idei inovatoare pentru look-uri speciale și auto- exprimare în videoclipurile noastre inspiraționale, tutorial interesante și știri interesante despre essence, prezentate în mod regulat pe canalele noastre de socializare.

HELLO, GOOD STUFF! SERUM ULEI BIFAZIC

Agită-l până îl faci: essence HELLO, GOOD STUFF! BI-PHASE OIL SERUM nu revigorează doar simțurile cu mirosul său proaspăt de piersică – este, de asemenea, foarte distractiv de utilizat: agită ușor până când ambele faze se amestecă. Combinația de apă de piersici și peptide hidratează, oferă o senzație plăcută și conferă o textură netedă a pielii. Și cel mai bun dintre toate: ingredientele sunt 98% de origine naturală. Bine pentru tine, bine pentru mediu!

Preț lei**24.50

HELLO, GOOD STUFF! MASCĂ DE NOAPTE PENTRU REÎNNOIREA PIELII

Recomandări În cazul lui Mario Iorgulescu, judecătorii români pun la îndoială diagnosticele din Italia: La Elias, avea doar „un traumatism cranio-cerebral minor”

Pentru un somn de frumusețe perfect: essence HELLO, GOOD STUFF! SKIN RENEWAL OVERNIGHT MASK cu ulei de avocado, unt de shea și retinol oferă un impuls de frumusețe peste noapte. Formula ușoară îți face pielea mai fină și o hidratează, oferindu-i un aspect întinerit. Aplicați masca testată dermatologic de două ori pe săptămână și lăsați-o să se absoarbă peste noapte. Rezultatul – piele moale, radiantă și uniformă în dimineața următoare!

Preț lei**24.00

HELLO, GOOD STUFF! LOȚIUNE TONICĂ PENTRU PERFECȚIONAREA PIELII

Perfecțiunea pielii! essence HELLO, GOOD STUFF! SKIN PERFECTING TONER clarifică pielea cu 2% BHA și extract de papaya și minimizează vizibil porii. Este, de asemenea, îmbogățit cu 5% glicerină, făcându-l un adevărat stimulator de hidratare. După 14 zile, porii sunt minimizați și pielea este mai curată și mai puțin grasă.

Recomandări CORESPONDENȚĂ VIDEO DIN ISRAEL. Acasă la o familie care așteaptă ca, pe baza testelor ADN, să afle dacă nepotul de 27 de ani a fost ucis la festivalul de muzică Nova sau este prizonier al Hamas în Gaza

Preț lei**22.00

Paletă love that GLOW & BRONZE

Ne plac elementele esențiale de frumusețe care pot face mai multe lucruri simultan! La fel ca paleta2-in-1 essence love that GLOW & BRONZE. Cele trei nuanțe mătăsoase-moi oferă un rezultat intens de culoare și un aspect radiant și proaspăt.

Preț lei**27.00

Balsam pentru piele ALL ABOUT blur!

Balsamul pentru piele essence ALL ABOUT blur! funcționează ca un filtru în viața reală: balsamul de față catifelat, cu focalizare moale, reduce vizibil liniile fine și porii. Patru din cinci testeri sunt încântați de îmbunătățirea instantanee a texturii pielii!

Preț lei**19.50

Mască pentru buze lip care JELLY

Timpul pentru mine este timpul de îngrijire! Iar essence lip care JELLY SLEEPING MASK este exact ceea ce ai nevoie. Cu untul său de shea, vitamina E și acidul hialuronic, hrănește buzele uscate și crăpate. Doar aplică o atingere din borcanul reciclabil pe buze în timpul rutinei de seară și lasă-l să își facă efectul, pentru o gură moale și sărutabilă!

Preț lei**15.00

Unt pentru buze COCOA BUTTER

essence lip care COCOA Butter cu unt de cacao, unt de shea și vitamina E hrănește intens buzele și le face ultra-moi. Acest unt de buze somptuos cu un miros delicat de cacao este ideal pentru deplasare datorită tubului practic și aplicatorului teșit.

Preț lei**12.50

Luciu pentru buze what the fake! EXTREME PLUMPING LIP FILLER

Ice Ice, Baby! essence what the fake! EXTREME PLUMPING LIP FILLER îmbogățit cu ulei de mentă, acid hialuronic și vitamina E, umple vizibil buzele! Un finisaj transparent, strălucitor creează un aspect lucios și face buzele să pară și mai pline. Formula nelipicioasă cu efect de răcorire imediată este un succes în rândul consumatorilor.

Preț lei**17.00

Balsam pentru buze HYDRA OIL CORE

Balsam pentru … Buze! Balsamul hidratant pentru buze HYDRA OIL CORE BALM răsfață buzele cu un strat exterior de balsam și un miez de ulei! Un complex de uleiuri de migdale, macadamia, jojoba și ulei de șofrănel, precum și extract de mușețel este formularea puernică pentru îngrijirea supremă care alunecă lin pe buze.

Preț lei**14.00

Ulei pentru buze hydra kiss

essence hydra kiss LIP OIL creează un finisaj strălucitor, nelipicios. Acidul hialuronic, uleiul de jojoba, vitamina E și uleiul de meadowfoam sunt o adevărată combinație de putere pentru buze super suple și hidratate. Cele trei uleiuri de buze ultra-ușoare, cu un gradient de culoare frumos, adaugă o notă de culoare care se potrivește cu orice ton al pielii și pot fi aplicate singure sau peste un ruj.

Preț lei**15.00

Exfoliant pentru buze SUGAR SCRUB

Apricot sugar high! essence lip care SUGAR SCRUB asigură buze moi și hrănite cu formula sa unică de particule de zahăr, unt de shea și ulei de sâmburi de caise. Exfoliantul pentru buze are un miros fructat de citrice și vine într-un borcan drăguț, reciclabil, cu un design cu caise.

Preț lei**15.00

MASCARA lash WITHOUT LIMITS EXTREME LENGTHENING & VOLUME

Fără limite este pe bună dreptate motto-ul noii mascara essence! Peria inovatoare și flexibilă din elastomer ajunge chiar și la cele mai scurte gene, pentru gene ultra-lungi și voluminoase! Mascara essence lash WITHOUT LIMITS EXTREME LENGTHENING & VOLUME a fost, de asemenea, testată oftalmologic și este potrivită pentru purtătorii de lentile de contact. În plus față de nuanța ultra-neagră, o nuanță de maro este, de asemenea, disponibilă la cererea consumatorului – pentru aspectul natural al ochilor.

Preț lei**19.50

Plasturi pentru ochi HYDRO GEL

Fii o sirenă: essence HYDRO GEL eye patches cu acid hialuronic hidratează și reîmprospătează pielea. Într-un design drăguț de sirenă, pernițele pentru ochi oferă un efect de răcorire care se intensifică în timp – perfect pentru împrospătarea dimineața! De asemenea, sunt testate dermatologic pentru compatibilitate pe toate tipurile de piele. Pentru o aplicare ideală, așezați pernuțele pe zona curățată și uscată de sub ochi timp de 5-10 minute și masați serul rămas în piele după aplicare.

Preț lei**7.50

Stick pentru zona de sub ochi BRIGHT EYES!

Somn puțin din nou? Nu contează, pentru că essence BRIGHT EYES! under eye stick face ca cearcănele să dispară în câteva secunde, pentru un aspect odihnit! Doar aplică stick-ul hrănitor cu aloe vera, ulei de floarea-soarelui și acid hialuronic pe pielea curățată sub machiaj. Rezultatul? Piele întinerită și radiantă.

Preț lei**

Mini paletă de farduri pentru pleoape protect your energy & Mini paletă de farduri pentru trust your intuition

Lucrurile grozave vin în pachete mici. Populara paletă de farduri de pleoape mini este disponibilă într-un design nou și oferă o mulțime de varietate: șase farduri de pleoape foarte pigmentate, cu finisaje mate până la metalice, creează look-uri individuale – indiferent dacă sunt purtate zilnic sau o petrecere seara. Datorită ambalajului holografic la modă, paletele practice într-un format mini vor atrage cu siguranță atenția în fiecare portfard.

Preț lei**24.50

Topper fard de pleoape MULTICHROME FLAKES

Vibrații galactice: formula ușoară, pe bază de apă, cu particule multicromatice a topperului essence pentru fard de pleoape MULTICHROME FLAKES creează un machiaj atrăgător pentru ochi. Allrounder-ul poate fi folosit fie ca fard de pleoape, fie ca topper. În două nuanțe unice, adaugă accente ultra-strălucitoare oricărui look. Topperul pentru farduri de pleoape se usucă singur, răcorind ușor și vine într-un borcan în formă de diamant.

Preț lei**19.50

Creion pentru ochi blend & line

Schimbătorul de jocuri pentru un machiaj ușor al ochilor: essence blend & line eyeshadow stick este un fard de pleoape și un eyeliner într-unul singur și vine în patru nuanțe la modă, cu un finisaj metalic. Cu formatul practic de creion, puteți crea look-uri elegante pentru ochi în cel mai scurt timp, chiar și în deplasare. Stick-ul pentru farduri de pleoape, ușor de amestecat și de lungă durată, oferă numeroase posibilități pentru look-uri individuale de fard de pleoape și tuș de ochi – de la subtil la îndrăzneț.

Preț lei**14.00

Dip eyeliner waterproof 24h long-lasting

Ghici cine s-a întors? Popularul essence dip eyeliner a revenit cu o formulă îmbunătățită de negru profund, rezistent la apă și durează până la 24 de ore. Cu aplicatorul mai moale, tușul de ochi essence dip waterproof 24h, de lungă durată, asigură o aplicare și mai confortabilă și mai ușoară – for eyeliner on point!

Preț lei**14.00

Paleta ochi și față Bloom baby, bloom!

Ideal pentru deplasare: essence bloom baby, bloom! eye & face palette este atât un fard de pleoape, cât și o paletă de față! Cu oglinda integrată, este perfect pentru o retușare în deplasare. Patru farduri de ochi foarte pigmentate creează un aspect natural al ochilor. Iluminatorul, fardul de obraz și bronzerul cu texturi mătăsoase-moi creează un ten proaspăt.

Preț lei**34.50

BROW FORMER

Pentru sprâncene în formă: Lamele ascuțite ale essence BROW FORMER îndepărtează ușor firele de păr și pielea moartă. Cel mai bun dintre toate: Cele trei capete de schimb pot fi schimbate, generând mai puține deșeuri. În plus, ambalajul este fabricat din hârtie 100% reciclată.

Preț lei**16.50

CRACKING magic nail top coat

essence CRACKING magic nail top coat creează un model unic de „crăpare” neagră pe unghii. Efectul este imediat vizibil și poate fi combinat cu orice culoare dorită de lac de unghii pentru un aspect extraordinar. Efectul de „crăpare” poate fi variat prin aplicarea stratului superior. Cu cât aplicația este mai generoasă, cu atât este mai mare modelul de fisurare.

Preț lei**14.00

Lac de unghii HOLO BOMB effect

Bine ați venit în colecția de lacuri de unghii a viitorului! Lacul de unghii essence HOLO BOMB effect creeaza un aspect unic pe unghii! Efectul lacurilor de unghii în cinci nuanțe impresionează cu pigmenți holografici care strălucesc în fiecare culoare a curcubeului. Peria cu atingere dublă asigură o aplicare rapidă și ușoară.

Preț lei**14.00

Mini pile pentru unghii

Aceste mini pilele de unghii sunt perfecte pentru manichiura în deplasare: essence THE MINI NAIL BUFFERS in snack size intr-un pachet dublu stralucesc in culori jucause. Patru dimensiuni diferite de granule pentru scurtare, netezire, șlefuire și lustruire vă aduc unghiile în cea mai bună formă.

Preț lei**11.50

Șabloane french MANICURE

Cu ajutorul essence french MANICURE stencils puteți crea manichiură french în cel mai scurt timp: șabloanele în formă de semilună și conice sunt perfecte pentru vârfurile unghiilor stilizate cu precizie. Șabloanele asigură linii perfecte și curate pentru a crea aspecte creative

Preț lei**7.50

French Manicure on Point! Pensula pentru unghii mai lungă și fină face ca aplicarea vârfului alb al unghiilor să fie și mai curată și mai precisă. Formula essence French MANICURE tip painter ofera cea mai buna combinatie de timp rapid de uscare si acoperire optim

Preț lei**10.00

Unghii false french MANICURE click-on

Fake it till you make it: Popularele essence French MANICURE click-on nails cu benzi adezive practice sunt must-have-uri pe rafturile de înfrumusețare. Datorită benzilor autoadezive, unghiile pot fi ușor refolosite și aplicate în cel mai scurt timp. Ambalajul exterior este, de asemenea, fabricat din hârtie reciclată 100%.

Preț lei**15.00

Lac de unghii french MANICURE sheer beauty

Baza perfecta pentru manichiura frantuzeasca: lacurile de unghii transparente essence French MANICURE sheer beauty in doua nuante ofera o baza naturala, pentru unghii frumoase. Lacul de unghii de lungă durată poate fi aplicat înainte sau după utilizarea tip painter.

Preț lei**10.00

Folii adezive pentru unghii

Te-ai săturat de lipiciul de unghii care face mizerie? Atunci essence nail GLUE TABS sunt exact ceea ce îți trebuie! Foliile adezive subțiri în șase dimensiuni pre-formate sunt ultra-flexibile și se potrivesc perfect unghiei. Doar dezlipițt-le, lipiți-le pe unghia naturală și aplicați unghiile artificiale deasupra. Foliile sunt ideale pentru reutilizarea unghiilor artificiale sau ca back-up in geanta pentru o mica urgenta de frumusete.

Preț lei**10.00

BIJUTERII 3D PENTRU UNGHII

Bine ați venit în Metaverse! essence 3D NAIL JEWELS sunt accesoriul la modă pentru unghiile tale! Zece modele diferite cu pietre 3D strălucitoare creează un aspect individual al unghiilor cu efecte metaversale. Ambalajul în design holografic este, de asemenea, un punct de atracție.

Preț lei**15.00

Autocolantele pentru unghii sunt perfecte pentru a oferi unghiilor un aspect individual rapid și ușor. Relansarea popularei game de autocolante pentru unghii a venit exact la momentul potrivit! În cinci teme diferite, autocolantele autoadezive oferă efecte haptice, accente aurii și atracții unice cu motive dulci.

Preț lei**8.50