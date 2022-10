Doctor Fiterman a dezvoltat gama NO SPOT® pentru tenul cu tendință acneică!

Dezvoltate sub rigori farmaceutice și respectând cele mai înalte standarde de calitate internaționale, produsele NO SPOT® ajută la reducerea și împiedică formarea imperfecțiunilor, petelor, coșurilor, comedoanelor. În plus, formulele refac, regenerează și fortifiază bariera cutanată a pielii și hidratează intens tenul.

Eficacitatea produselor din gama NO SPOT® este susținută de asocieri unice de ingrediente active precum Madecassoside, cea mai potentă moleculă din Centella asiatica și un antiinflamator natural, niacinamida, acidul salicilic, zincul, dexpantenolul, xilitolul sau vitamina A.

Gel purifiant de curățare – curăță și exfoliază blând tenul cu ajutorul agenților de curățare de origine naturală și derivaților din cocos, fără să usuce. Matifiază și reduce excesul de sebum, deblochează porii și reduce numărul imperfecțiunilor severe și hidratează pielea.

SKINFIX cremă hidratantă anti-imperfecțiuni – cu eficacitate crescută încă din primele zile de utilizare, crema reduce imperfecțiunile persistente și cele severe. Stimulează sinteza colagenului și a elastinei, redând astfel tenului elasticitatea și fermitatea, și reface și fortifiază bariera cutanată.

Recomandări „Putin este în agonie”, „urmează un mare val de deportări” – reacții în Ucraina după introducerea legii marțiale în cele patru regiuni anexate de Rusia

KERATOFIX cremă purifiantă – recomandată pentru îngrijirea tenului gras, cu tendință acneică, această cremă este special concepută pentru a dizolva conținutul punctelor negre și albe. Exfoliază delicat, reduce numărul de comedoane și crește nivelul de hidratare al pielii.

SEBOFIX cremă hidratantă sebo-reglatoare – recomandată pentru tenul gras, cu tendință acneică, mai ales în zona T, cu acțiune sebostatică, crema reduce secreția de sebum și crește nivelul de hidratare al pielii, lăsând tenul matifiat și regenerat.

Descoperă gama NO SPOT® în farmaciile partenere și pe magazinul online: www.shopfiterman.ro.

Urmăriți-ne și pe rețelele de socializare: @DoctorFiterman

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român face dezvăluiri șocante despre Cristiano Ronaldo: „Am lucrat la el acasă. Mi s-a părut inuman, a uitat că a fost sărac”

Playtech.ro ȘOC! Ce a spus Huidu despre revenirea lui Mihai Găinușă la TV! Nimeni nu se aștepta la asta! EXCLUSIV

Viva.ro Ce s-a ales de una dintre cele mai frumoase femei din România, la 55 de ani. Era invidiată de multe, în trecut

Observatornews.ro A plecat la 17 ani pe furiş în Italia, dormea pe stradă şi mânca resturi. Apoi a construit un imperiu cu 550 de români angajaţi

Știrileprotv.ro Un român a câștigat un apartament de 300.000 de lire sterline în Marea Britanie. „Nu-mi vine să cred!” VIDEO

FANATIK.RO Demisie neașteptată la Antena 3. Prezentatorul unei emisiuni populare pleacă din trust

Orangesport.ro Bănel Nicoliţă a şocat clienţii unui restaurant. A pus un om al străzii la masă. "Miroase", au strigat cei din jur, iar totul s-a terminat drastic

HOROSCOP Horoscop 21 octombrie 2022. Gemenii sunt mai cuminți astăzi, inclusiv prin alegerea unor cuvinte care să aducă pace și să inspire la toleranță

PUBLICITATE Cei dragi ai tăi știu cât de mult ții la ei?