De ce e momentul perfect pentru a angaja muncitori asiatici?

Criza de forță de muncă din România

Probabil îți pui următoarea întrebare: de ce să angajezi muncitori asiatici, când poți, la fel de bine, să angajezi muncitori români? Ei bine, problema, așa cum probabil ai remarcat și tu, este aceea că foarte mulți români aleg să plece la muncă în alte țări. Deși pandemia de coronavirus nu dă niciun semn că este pe picior de plecare, multe persoane pleacă la muncă în străinătate, iar tu ai din ce în ce mai puțini candidați pentru noul job pe care îl pui la dispoziție.

Faptul că nu găsești oamenii potriviți pentru job îți dă o stare de stres, mai cu seamă dacă știi că pierzi oportunități, fiindcă nu ai avut destui angajați! Dacă optezi pentru muncitori din alte țări, cum ar fi țările din Asia, atunci vei răsufla ușurat că afacerea ta nu are de suferit din cauza crizei de forță de muncă.

În plus, dacă ai și o echipă formată din angajați români, acest schimb cultural este benefic pentru toți angajații: muncitorii asiatici împărtășesc muncitorilor români informații interesante, cum ar fi tehnicile eficiente de muncă din alte state. Așadar, te bucuri de o oportunitate unică, la care nici nu te-ai fi gândit în trecut!

Muncitorii asiatici pot aduce stabilitate afacerii tale

Muncitorii asiatici sunt responsabili și meticuloși la locul de muncă și dau dovadă de loialitate, așadar sunt potriviți pentru multe domenii, cum ar fi: construcții, agricultură, HoReCa, asistență socială, curățenie sau producție. Iar pentru a beneficia de un proces de recrutare cât mai simplu, este indicat să colaborezi cu o agenție de recrutare a forței de muncă din Asia, care se va implica în fiecare etapă a selectării candidaților potriviți. De exemplu, pentru a aduce muncitori asiatici în România, poți să apelezi la agenția Work-finder.eu. Aceasta are un sistem bine pus la punct pentru a selecta muncitorii potriviți afacerii tale și îți oferă consultanță pe durata întregului proces. Are un sistem organizat, prin care se ocupă de obținerea vizei de muncă, a permisului de ședere și oferă ajutor pentru integrarea angajaților în cultura românească. În plus, poți să urmărești probe de lucru video ale candidaților, pentru a-l alege pe cel mai bun pentru afacerea ta. În acest mod, ai la dispoziție toate informațiile necesare pentru a realiza cea mai bună alegere!

În concluzie, chiar dacă nu ai mai încercat vreodată să integrezi în echipa ta și muncitori asiatici, este momentul ideal pentru a face acest pas. Te vei convinge imediat că decizia a fost una de bun augur atunci când vei beneficia, fără doar și poate, de o mulțime de beneficii mulțumită acestei colaborări!

Sursa foto: Shutterstock.com

