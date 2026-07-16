În paralel cu schimbarea preferințelor mirilor, s-a schimbat și industria evenimentelor, un sector care generează activitate economică pentru numeroase domenii conexe și care a trecut, în ultimul deceniu, printr-un amplu proces de maturizare.

O piață care a evoluat odată cu așteptările clienților

Dacă în trecut accentul era pus aproape exclusiv pe organizarea unei petreceri, astăzi tot mai multe cupluri caută o experiență completă. Fotografia și filmarea profesională, decorurile, iluminatul ambiental, arhitectura locației și spațiile dedicate socializării au devenit criterii importante în alegerea unui salon de evenimente.

Această schimbare a determinat investiții consistente în arhitectură, design și concepte integrate, multe dintre locațiile dezvoltate în ultimii ani fiind gândite ca spații cu identitate proprie, nu doar ca saloane destinate organizării de evenimente.

Investiții începute încă din primii ani ai acestei transformări

Printre antreprenorii care au investit în această direcție încă din primii ani ai transformării pieței s-a numărat și antreprenorul sucevean Andrei Mandachi.

Investițiile sale în industria evenimentelor au debutat în anul 2016, prin dezvoltarea unor locații dedicate organizării de nunți și evenimente în Suceava, proiecte reunite ulterior sub brandul Jeni Palace. Portofoliul a ajuns la șapte saloane construite de la zero, ceea ce plasează grupul printre cele mai ample dezvoltări private din industria evenimentelor din România.

Andrei Mandachi, antreprenor

Potrivit antreprenorului, încă din urmă cu aproape un deceniu devenea evident faptul că piața urma să evolueze, iar criteriile după care clienții își aleg locația aveau să se schimbe semnificativ.

„Piața s-a maturizat semnificativ, iar astăzi clienții vor să simtă că fac parte dintr-o experiență și dintr-un concept, nu doar că închiriază o sală pentru câteva ore”, spune Andrei Mandachi.

O industrie care susține mult mai multe afaceri decât pare la prima vedere

Dincolo de organizarea propriu-zisă a evenimentelor, această industrie pune în mișcare un întreg ecosistem economic. Furnizori din HoReCa, cofetării, florării, firme de decor, fotografi, videografi, artiști, tipografii, companii de logistică și numeroase alte afaceri depind, într-o măsură mai mare sau mai mică, de activitatea acestui sector.

Importanța acestui ecosistem a devenit evidentă în perioada pandemiei, când restricțiile impuse organizării evenimentelor au afectat simultan nu doar saloanele, ci și numeroase afaceri care depindeau de această industrie, de la furnizori și artiști până la fotografi, videografi și companii de logistică.

În același timp, industria evenimentelor oferă locuri de muncă pentru sute de tineri și reprezintă, pentru mulți elevi și studenți, primul contact cu piața muncii, oferind oportunități de angajare și experiență profesională într-un domeniu cu un necesar ridicat de personal.

Un business care funcționează după reguli diferite

Spre deosebire de multe alte domenii, în industria evenimentelor contractele sunt semnate frecvent cu doi sau chiar trei ani înainte de desfășurarea propriu-zisă a evenimentului. În acest interval pot apărea creșteri importante ale costurilor cu materiile prime, energia sau forța de muncă, diferențe care trebuie gestionate de operatori fără posibilitatea de a modifica prețurile deja asumate prin contract.

În același timp, activitatea este concentrată în principal în perioada aprilie-noiembrie, însă echipele trebuie păstrate și pregătite pe tot parcursul anului pentru ca nivelul serviciilor să rămână constant.

„În această industrie, oamenii reprezintă cea mai importantă investiție. Menținerea unor echipe stabile și a unor locații pregătite pentru sezon presupune costuri pe tot parcursul anului, chiar dacă activitatea este concentrată în doar câteva luni. În plus, lipsa de predictibilitate a costurilor și a modificărilor fiscale face ca planificarea pe termen lung să fie tot mai dificilă”, spune Andrei Mandachi.

O industrie aflată într-o continuă maturizare

Specialiștii din domeniu apreciază că piața evenimentelor va continua să evolueze, pe măsură ce așteptările clienților devin tot mai sofisticate. Dacă în urmă cu un deceniu diferențele dintre locații erau făcute în principal de capacitate sau de oferta gastronomică, astăzi concurența se mută tot mai mult în zona experienței oferite și a calității serviciilor.

Transformarea ultimilor ani arată că nunta nu mai este privită doar ca o petrecere, ci ca un eveniment în care atmosfera, arhitectura și organizarea contribuie împreună la experiența pe care mirii și invitații își doresc să și-o amintească mult timp după încheierea evenimentului.

Andrei Mandachi este antreprenor în domeniile imobiliar, retail și industria evenimentelor. Este fondatorul Alexanderman Properties, companie prin care dezvoltă proiecte rezidențiale, iar investițiile din sectorul de retail sunt derulate prin compania Andrewman.

Andrei Mandachi este fratele geamăn al antreprenorului Ștefan Mandachi, fondatorul rețelei Spartan.

Sursă foto: Jeni Palace

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