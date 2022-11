Oferte rare la parfumuri și cosmetice de brand de Black Friday Noiembrie 2022

Explorați produsele din oferta Notino Black Friday 2022 și veți găsi produsele voastre preferate la cele mai mici prețuri din an. Magazinul are o gamă largă de mărci la articole de frumusețe precum:

Produse de machiaj

Cosmetice naturale, vegane, premium

Produse de igienă dentară, pentru albirea dinților

Creme autobronzante și de protecție solară

Produse dermato-cosmetice

Epilatoare, aparate de ras

Produse pentru îngrijirea tenului, a corpului și a părului

Articole pentru mamă și copil

Parfumuri de lux, parfumuri orientale, parfumuri de nișă, etc.

Acest magazin online are în colecția sa o gamă de peste 82.000 de produse unice, originale, de cea mai bună calitate. Acestea arată senzațional și provin de la diferite mărci renumite în întreaga lume. Magazinul are o selecție foarte variată de parfumuri, articole de machiaj și produse cosmetice de la 1.500 de branduri foarte populare, apreciate pentru lux și calitate.

Comparați prețurile la parfumuri și cosmetice pe Notino Black Friday 2022, selectați produsele dorite și economisiți bani. Livrarea coletului este gratuită la acest magazin, dacă produsele sunt în valoare de peste 250 RON. Nu ratați reducerile de Black Friday care au apărut deja pe site și pentru a vă pregăti din timp, vă sugerăm să vă abonați la newsletter-ul magazinului online. În acest fel veți primi notificări la timp pe e-mail și vă veți bucura din plin de parfumuri sau produse cosmetice reduse.

La Notino.ro aveți posibilitatea de a încerca produsele din oferta specială Try it First care sunt livrate cu o mostră gratuită, ce poate fi testată acasă. Puteți încerca parfumurile și cosmeticele dorite, sub formă de mici eșantioane, iar apoi să decideți mai ușor care vor fi noile achiziții.

Notino are cadouri unice – produse beauty de TOP – care pot fi ambalate în pachete foarte elegante. Aici se pot cumpăra și produse cu dedicații personale, care sunt gravate cu laser și astfel sunt transformate în cadouri personalizate.

Magazinul are și o aplicație pentru smartphone (care se descarcă în mod gratuit de pe App Store sau Google Play), prin care puteți vedea imediat cele mai exclusiviste promoții și oferte de sezon. Unele promoții apar doar în această aplicație, deci utilizarea ei aduce mari avantaje. Notino are și produse de casă, lumânări parfumate, uleiuri esențiale, produse de aromaterapie, lămpi catalitice, odorizante de mașină și multe altele. Acestea arată senzațional, pot fi cumpărate la prețuri accesibile și expediate în aceeași zi la adresa dată.

Cumpărăturile online sunt astăzi o alternativă eficientă la cumpărăturile tradiționale pentru că îi ajută pe oameni să facă economie de timp și bani. Magazinul online Notino permite accesibilitatea continuă la produsele dorite și posibilitatea de a prinde la timp cele mai bune oferte și reduceri la produse de brand.

