Noul concept de promovare a turismului pornește de la o idee simplă: vacanțele nu se măsoară în kilometri de plajă parcursă sau în numărul zilelor petrecute la mare, ci în emoțiile si experiențele plăcute trăite, care îi determină pe turiști să revină. „Riviera din Inima Mea” – motto-ul noului concept, vorbește despre regăsirea acelui sentiment de apartenență pe care îl creează sudul litoralului românesc pentru generații întregi de turiști.

Capania de comunicare este inspirată de melodia „Mare Albastră”, interpretată magistral de peste 37 de ani de Daniel Iordăchioae, un adevărat simbol al verilor petrecute la mare, locul în care se creează amintiri și emoții care îi aduc pe turiști înapoi, an după an.

Lansarea conceptului RIVIERA MANGALIA ”Uniți sub același soare” aduce un amplu program de evenimente și experiențe unice, primul proiect reprezentativ fiind Neptun Arena, o zonă dedicată concertelor live, dansului, emoției, spectacolelor pentru copii, gastronomiei și festivalurilor tematice organizate pe Riviera Mangalia.

https://www.facebook.com/visitrivieramangalia/reels/?locale=ro_RO

„Împreună cu operatorii din turism și cu patronatele membre ale OMD, ne dorim să îmbunătățim experiența pe care o au turiștii care aleg sudul litoralului românesc. Anul acesta facem un prim pas cu multe concerte și festivaluri, iar de la anul cele trei stațiuni Venus, Jupiter și Cap Aurora intră într-un program de reabilitare”, a precizat Paul Foleanu, viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Mangalia.

Programul artistic reunește artiști consacrați, dar și nume apreciate ale noii generații, transformând fiecare seară de vacanță într-o experiență memorabilă.

În paralel, campania „Riviera din Inima Mea” promovează întreaga diversitate a destinației: plajele și falezele refăcute, restaurantele cu specific divers, centrele SPA, parcurile tematice, atracțiile pentru copii, zestrea culturală împletită cu o istorie bogată a acestei regiuni, activitățile nautice și numeroasele experiențe de petrecere a timpului liber disponibile pe întregul litoral din sud.

„Această destinație care a făcut istorie își propune să se reinventeze și să devină principala alegere pentru turiștii români, iar în următorii ani și pentru turiștii străini”, a declarat Dumitru Filip, manager de destinație în cadrul Organizației de Management a Destinației Mangalia.

Activitățile de aici au atras deja în primele săptămâni ale sezonului estival 2026 aproximativ 60.000 de participanți, iar organizatorii estimează o creștere semnificativă în perioada de vârf a sezonului.

https://www.facebook.com/visitrivieramangalia/photos?locale=ro_RO

Prin lansarea conceptului turistic RIVIERA MANGALIA – „Riviera din Inima Mea”, OMD Mangalia își propune să consolideze poziția sudului litoralului românesc ca destinație capabilă să ofere nu doar vacanțe la mare, ci experiențe memorabile, cultură, divertisment și multă emoție.

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