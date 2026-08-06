Prețurile au crescut cu până la 6% într-un singur an

Tarifele din restaurante și unitățile de cazare au crescut cu 3,4%, în timp ce administrarea și închirierea echipamentelor de plajă costă, în medie, cu 6% mai mult comparativ cu sezonul precedent. Cu toate acestea, costul zborurilor nu reprezintă neapărat principala cheltuială a călătoriei.

Cu o planificare făcută din timp, un bilet dus-întors către destinații populare precum Roma, Napoli, Sardinia, Sicilia sau Puglia variază între 30 și 120 de euro, zborurile din timpul săptămânii fiind considerabil mai ieftine decât cele programate în weekend.

„Creșterea prețurilor în Italia urmează tendința europeană, însă biletele de avion nu mai au cel mai mare impact asupra bugetului de vacanță. În prezent, turiștii plătesc cel mai mult pentru serviciile de la destinație, în special pentru plaje, cazare și mese. De aceea, merită să cunoști prețurile și obiceiurile locale înainte de plecare”, explică Raul Putilean, Market Expansion Partner al Finax.

Unde se găsesc cele mai scumpe plaje

Spre deosebire de alte destinații europene, o mare parte din litoralul italian este administrat în regim privat, ceea ce înseamnă că accesul la umbrele și șezlonguri este contra cost. În medie, închirierea unui set complet format dintr-o umbrelă și două șezlonguri pentru o săptămână ajunge la 225 de euro.

Regiunea cu cele mai mari scumpiri este Sicilia, unde tarifele pentru serviciile de plajă au urcat cu până la 16% într-un singur an, ajungând la aproximativ 237 de euro pe săptămână. La polul opus se află stațiunile nordice precum Rimini sau Lignano, unde un pachet similar pentru șapte zile costă sub 160 de euro.

Turiștii care doresc să își reducă substanțial cheltuielile pot apela la porțiunile gratuite marcat oficial ca „spiaggia libera”. Fiecare stațiune este obligată să pună la dispoziție astfel de sectoare de coastă, unde vizitatorii își pot așeza propriul prosop fără nicio taxă, decizie care poate aduce economii importante pentru o familie.

Cafeaua la tejghea vs. cafeaua pe terasă: cum variază notele de plată

În ceea ce privește gastronomia, o masă ieftină constând într-o pizza și o băutură costă între 15 și 20 de euro, consemnând o creștere de 4% față de anul trecut. O pizza Margherita costă în medie 7 euro, în timp ce o cină completă la un restaurant clasic variază între 22 și 40 de euro de persoană. Berea pe litoral sau în restaurante se vinde la prețuri cuprinse între 4 și 7 euro.

Spre deosebire de alte preparate, cafeaua italiană rămâne una dintre cele mai accesibile din întreaga Europă, însă doar dacă este comandată după regulile locale. Un espresso băut direct la bar, în picioare, costă între 1 și 1,5 euro, iar un cappuccino variază între 1,2 și 2,5 euro.

Dacă alegeți să vă așezați la o masă pe o terasă dintr-o zonă turistică faimoasă, prețul poate exploda. De exemplu, în Piazza San Marco din Veneția, o singură ceașcă de cafea poate ajunge la 7–9 euro.

Costul unei mese este influențat direct de taxe precum coperto (o taxă de bază pentru aranjarea mesei și pâine, în valoare de 1,5–3 euro de persoană) și servizio (taxa pentru serviciul oferit de ospătari).

Reguli locale, programe speciale și capcane de evitat

Pentru a evita momentele neplăcute, turiștii trebuie să cunoască câteva particularități ale stilului de viață italian. În primul rând, majoritatea restaurantelor își închid bucătăriile între orele 15:00 și 18:00 pentru pauza de după-amiază. De asemenea, băuturile pe bază de cafea cu lapte sunt consumate de localnici exclusiv dimineața, la micul dejun.

O altă problemă importantă ține de siguranță și de respectarea legislației locale. În zonele aglomerate pot acționa persoane rău-intenționate care pretind că sunt polițiști și cer achitarea pe loc a unor amenzi fictive, spre exemplu pentru fotografierea anumitor obiective.

Totodată, este esențial să respectați regulile privind ținuta vestimentară. În multe orașe de coastă este strict interzisă mersul pe stradă sau intrarea în spații comerciale doar în costum de baie sau la bustul gol, iar poliția locală aplică amenzi usturătoare pentru nerespectarea acestor norme.

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