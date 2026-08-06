Motivele amânării scufundării barjelor

Barjele încărcate cu piatră sunt scufundate pentru a crește nivelul apei pe sectorul care alimentează reactoarele Centralei Nuclearoelectrice (CNE) de la Cernavodă.

„S-a considerat că nici astăzi nu erau întrunite condițiile de siguranță pentru scufundarea barjelor. Ele sunt pregătite, oamenii sunt pregătiți, dar nici de data asta condițiile nu erau favorabile. Erau curenți puternici”, a precizat Ana-Maria Agiu, purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române (ANAR) pentru Libertatea.

În principal, este vorba de protecția oamenilor care participă la acest proces.

„Am înțeles că operațiunea este extrem de deficilă inclusiv din cauza faptului că debitele sunt foarte scăzute. Sunt curenți puternici, dar le este și foarte greu să scufunde navele. De asta și fac această scufundare prin pompare”, susțin reprezentanții ANAR.

Operațiunea va fi reluată vineri, în prima parte a zilei, potrivit ANAR. Se așteaptă doar momentul prielnic pentru acest lucru.

Manevra de scufundare a navelor era programată inițial pentru miercuri după-amiază, însă echipele de intervenție au fost nevoite să amâne operațiunea din motive de securitate tehnică întâi pentru joi, iar ulterior pentru vineri.

Manevra va dura maximum 4 ore de barjă

Barjele vor fi scufundate una câte una, iar durata unei scufundări este 3-4 ore.

„Scufundarea barjelor se va face prin inundare controlată în condiții de maximă siguranță. Scopul operațiunii este de a câștiga câțiva centimetri în plus pentru menținerea unor nivele minime în dreptul CNE Cernavodă”, a transmis ANAR.

Manevra, considerată una de mare precizie hidrotehnică, va fi realizată prin procedura de scufundare prin pompare. Aceasta presupune inundarea dirijată a compartimentelor interioare cu apă din Dunăre, permițând așezarea barjei pe fundul apei exact pe coordonatele stabilite de ingineri.

Odată finalizată prima manevră vineri, specialiștii vor evalua stabilitatea structurii înainte de a trece la scufundarea celorlalte trei barje rămase.

Barjele umplute cu piatră au rolul de a crea un prag artificial pe fundul fluviului, stavilă ce obligă un volum mai mare de apă să se reorienteze dinspre brațul Bala către Dunărea Veche, canalul direct de alimentare pentru centrala atomică.

Debitul Dunării la intrarea în țară a atins joi un nou minim istoric de 1400 mc/s, care va menține la această valoare pe toată durata săptămânii, debitele intrând într-o perioadă de staționare.

Nivelul Dunării la Cernavodă este joi de -216 cm și va ajunge în data de 13 august la -230 cm, conform prognozei reactualizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

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