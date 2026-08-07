Update 9.00 Minorul a fost găsit. Nu a fost victima vreunei infracțiuni.

„Noaptea trecută, polițiștii constănțeni au dus o luptă contra cronometru pentru salvarea unei vieți. În jurul orei 0.00, un apel a declanșat un dispozitiv masiv de căutare pentru un băiețel de doar 3 ani, pierdut în extravilanul localității Corbu”, au transmis polițiștii.

Aceștia l-au căutat pe băiețel timp de șapte ore cu drone, ochelari de termoviziune, câini de urmă.

„Timp de 7 ore, peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale au fost periate centimetru cu centimetru de către zecile de polițiști din cadrul structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Lor li s-au alăturat jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea și polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă”.

Băiatul de 3 ani a fost găsit la 12 ore de la dispariție la 1,5 km de casă.

„La 12 ore de la dispariție, efortul conjugat și determinarea echipelor din teren au dat rezultat: micuțul a fost găsit în viață, la aproximativ 1,5 kilometri de casă. Era dezorientat, dar fericit să ne vadă. Când cauți un copil de 3 ani pe un câmp de 100 de hectare, în plină noapte, nu mai există noțiunea de schimb sau de oboseală. Ușurarea din zorii zilei, când băiețelul a fost găsit teafăr, reprezintă esența muncii noastre: să fim acolo unde este nevoie de noi și să ne aducem oamenii acasă în siguranță”, au mai transmis polițiștii.

Știre inițială

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a transmis vineri dimineață că Eduard Florin Bîrcău a plecat de acasă în jurul orei 19.00 și nu s-a mai întors. Polițiștii din cadrul Poliţiei oraşului Năvodari au fost sesizaţi, joi noapte, cu privire la plecarea voluntară a lui Eduard Florin Bîrcău, de 3 ani, din localitatea Corbu, potrivit News.

Copilul de 3 ani care a plecat de acasă, de la o stână din Corbu, Constanța
El este Eduard, băiețelul de 3 ani care a dispărut de la o stână din Corbu Sursa foto: Poliția Română

Copilul are un metru înălțime, păr deschis la culoare, ochi căprui și purta pantaloni scurți și tricou de culoare neagră la momentul dispariției.

Copilul ar fi plecat de la domiciliu (o stână), în jurul orei 19.00, fără a reveni până în prezent.

Persoanele care pot furniza informaţii referitoare la copilul de 3 ani dispărut sunt rugate să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

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