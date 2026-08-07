Când a fost văzută ultima dată Andreea Elena Neculcia

Conform declarațiilor făcute de mama fetei, Andreea a fost văzută ultima dată marți, în jurul orei 12.00. Femeia spune că nu a bănuit nicio clipă că fiica ei ar putea dispărea.

„A plecat de acasă, nu mi-a zis. A zis că s-a dus pe afară și am crezut-o. Nu a zis unde pleacă. Am căutat-o prin sat, m-am dus la sora-mea, am dat telefoane la frate-miu. Îmi fac griji!”, a declarat Alina Neculcia, mama copilei.

Femeia a apelat la 112 după ce nu a reușit să o găsească la rude sau la cunoștințe. În acest context, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare, relatează Oficiul de Știri.

Primarul comunei Parava, Costel Dediu, a transmis că au fost luate în calcul toate variantele și au fost făcute verificări inclusiv în locurile unde lucrează mama fetei. Totuși, până în prezent, căutările nu au avut rezultat.

Semnalmentele Andreei Neculcia

„Semnalmente: 1,30 m înălțime, ochi căprui, păr șaten, lung. La momentul plecării, era îmbrăcată cu tricou roșu, pantaloni scurți albaștri și purta încălțăminte sport de culoare albă”, a transmis Poliția Română.

Poliția face apel la orice persoană care deține informații despre minoră sau a observat-o în ultimele zile să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze 112.

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