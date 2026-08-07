România, afectată în continuare de caniculă

România rămâne afectată de un val de căldură, cu temperaturi care vor ajunge până la 38 de grade în Banat, în timp ce minimele vor coborî la 13 grade în estul Transilvaniei.

Totuși, în unele zone din nord și nord-vest, valorile termice vor scădea ușor. ANM avertizează că sudul, sud-estul și izolat sud-vestul țării vor avea nopți tropicale, cu temperaturi minime de 20-24 de grade Celsius.

Lista completă a localităților aflate în calea furtunilor

Avertizare meteo cod galben

După-amiază, vremea se va destabiliza în jumătatea de nord a țării și în alte regiuni. Vor fi intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, izolat depășind 80 km/h. Aversele torențiale vor fi însoțite de descărcări electrice și grindină de mici și, posibil, medii dimensiuni, cu diametrul între 1 și 4 centimetri, potrivit meteorologilor.

Cantitățile de precipitații vor ajunge la 15-20 l/mp în intervale de 1-3 ore, iar local pot depăși 30-50 l/mp. Izolat, în timpul nopții, ceața ar putea apărea în zonele de depresiune.

Între 9.50 – 10.50

Județul Bacău : Onești, Târgu Ocna, Dofteana, Oituz, Mănăstirea Cașin, Slănic-Moldova, Căiuți, Târgu Trotuș, Bârsănești, Pârgărești, Ștefan cel Mare, Cașin, Buciumi, Bogdănești;

: Onești, Târgu Ocna, Dofteana, Oituz, Mănăstirea Cașin, Slănic-Moldova, Căiuți, Târgu Trotuș, Bârsănești, Pârgărești, Ștefan cel Mare, Cașin, Buciumi, Bogdănești; Județul Vrancea: Câmpuri;

Între 08.40 – 10.00

Județul Covasna : Baraolt, Sânzieni, Brăduț, Bățani, Turia, Bodoc, Belin, Lemnia, Hăghig, Vârghiș,

Micfalău, Bixad, Poian, Aita Mare, Mereni, Malnaș, Estelnic;

: Baraolt, Sânzieni, Brăduț, Bățani, Turia, Bodoc, Belin, Lemnia, Hăghig, Vârghiș, Micfalău, Bixad, Poian, Aita Mare, Mereni, Malnaș, Estelnic; Județul Braşov : Rupea, Hoghiz, Racoș, Jibert, Apața, Șercaia, Comana, Homorod, Cața, Măieruș,

Bunești, Părău, Ungra, Ormeniș, Augustin, Ticușu;

: Rupea, Hoghiz, Racoș, Jibert, Apața, Șercaia, Comana, Homorod, Cața, Măieruș, Bunești, Părău, Ungra, Ormeniș, Augustin, Ticușu; Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Vlăhița, Ciucsângeorgiu, Lueta, Mugeni, Sânsimion, Plăieșii de Jos, Mărtiniș, Ciceu, Feliceni, Sânmartin, Sâncrăieni, Tușnad, Căpâlnița, Sântimbru, Cozmeni, Satu Mare, Băile Tușnad, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Porumbeni, Brădești, Merești, Ocland, Dârjiu, Ulieș;

Între 08.30 – 09.30

Județul Bacău: Târgu Ocna, Dărmănești, Dofteana, Helegiu, Slănic-Moldova, Livezi, Târgu Trotuș, Bârsănești, Pârgărești;

Între 07.42 – 08.30

Județul Bacău : Onești, Moinești, Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Dofteana, Poduri, Helegiu, Asău, Berzunți, Livezi, Târgu Trotuș, Bârsănești, Pârgărești, Sănduleni;

: Onești, Moinești, Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Dofteana, Poduri, Helegiu, Asău, Berzunți, Livezi, Târgu Trotuș, Bârsănești, Pârgărești, Sănduleni; Județul Covasna : Baraolt, Sânzieni, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Bodoc, Lemnia, Vârghiș, Micfalău, Bixad, Poian, Aita Mare, Mereni, Malnaș, Estelnic;

: Baraolt, Sânzieni, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Bodoc, Lemnia, Vârghiș, Micfalău, Bixad, Poian, Aita Mare, Mereni, Malnaș, Estelnic; Județul Braşov : Rupea, Hoghiz, Racoș, Jibert, Homorod, Cața, Bunești, Ormeniș, Augustin;

: Rupea, Hoghiz, Racoș, Jibert, Homorod, Cața, Bunești, Ormeniș, Augustin; Județul Harghita: Ciucsângeorgiu, Sânsimion, Plăieșii de Jos, Mărtiniș, Feliceni, Sânmartin, Tușnad,

Sântimbru, Cozmeni, Băile Tușnad, Merești, Ocland, Dârjiu, Ulieș;

Între 07.15 – 08.00

Județul Bacău : Oituz, Slănic-Moldova, Pârgărești

: Oituz, Slănic-Moldova, Pârgărești Județul Suceava: Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea,

Iacobeni, Sadova, Poiana Stampei, Coșna, Ciocănești.

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