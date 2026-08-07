Potrivit datelor financiare oficiale, volumul vânzărilor la nivel mondial a crescut cu 60%, un factor care a compensat o ajustare de 13% a prețurilor medii realizate. În paralel, veniturile generate de produsele-cheie ale companiei au însumat 15,7 miliarde de dolari, înregistrând o expansiune de 121% în arii terapeutice majore precum Imunologia, Oncologia și Neuroștiințele.

Performanțe solide pe piețele internaționale și îmbunătățirea profitabilității

Segmentul internațional a consemnat cea mai spectaculoasă evoluție procentuală. Veniturile obținute în afara Statelor Unite au urcat la 8,6 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 80%, susținută de o dublare a volumelor livrate. Pe piața din Statele Unite, încasările au avansat cu 33%, însumând 14,4 miliarde de dolari.

Rentabilitatea grupului a reflectat de asemenea optimizarea operațională. Marja brută a urcat la 19,7 miliarde de dolari, reprezentând 85,8% din venituri, pe fondul reducerii costurilor de producție și al unui mix de produse mai avantajos. În ceea ce privește profitul net, acesta a atins 7,1 miliarde de dolari, traducându-se într-un profit pe acțiune de 7,94 dolari pe bază raportată. Pe bază non-GAAP, profitul pe acțiune s-a situat la 8,38 dolari, în creștere cu 33% față de T2 2025.

Investiții masive în cercetare, producție și achiziții strategice

Directorul executiv al companiei, David A. Ricks, a arătat că rezultatele obținute permit revizuirea în creștere a estimărilor pentru întregul an 2026, menționând că dezvoltarea portofoliului pentru managementul greutății reprezintă un pilon central. Bugetul alocat cercetării și dezvoltării a crescut cu 14%, ajungând la 3,8 miliarde de dolari într-un singur trimestru.

Pentru a-și consolida poziția pe piață și capacitățile de inovare, Eli Lilly a finalizat în al doilea trimestru preluarea companiilor Orna Therapeutics, Ajax Therapeutics, Centessa Pharmaceuticals și Kelonia Therapeutics, înregistrând cheltuieli de IPR&D de 2,8 miliarde de dolari. Ulterior încheierii trimestrului, au fost perfectate alte trei achiziții în domeniul bolilor infecțioase și s-a semnat un acord pentru preluarea AtaiBeckley. Pentru a susține ritmul cererii globale de medicamente, compania a direcționat resurse suplimentare de 4,5 miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii sale industriale de producție din statul Indiana.

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