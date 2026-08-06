Secvența care a făcut rapid înconjurul internetului

Momentul victoriei a fost marcat de un mesaj neașteptat transmis soțului în direct la o emisiune TV, secvență care a făcut rapid înconjurul rețelelor de socializare, potrivit Noticias de Gipuzkoa.

♬ sonido original - Yahorasonsoles @yahorasonsoles En guerra con su suegra: Francisca nos cuenta los motivos. 📲 Contenido disponible al completo en atresplayer. » YAS Verano, de lunes a viernes a las 17:00h en Antena 3 y al completo en atresplayer. 👉 WhatsApp del programa en la descripción del perfil. #Suegra

Paca Torrejón a reușit să obțină o decizie favorabilă din partea magistraților în confruntarea juridică pe care a purtat-o împotriva mamei soțului ei.

Femeia a acuzat-o pe soacră că i-a făcut viața imposibilă pe parcursul ultimilor 30 de ani, încercând în mod repetat să îi distrugă căsnicia cu atacuri verbale și jigniri greu de reprodus.

Totuși, dincolo de deznodământul din sala de judecată, reacția sinceră a femeii din timpul transmisiei TV a captat atenția a mii de telespectatori și internauți.

Un teren pe care s-a construit o casă, mărul discordiei

Tensiunile din interiorul familiei au început în urmă cu 30 de ani, la scurt timp după ce Paca s-a mutat împreună cu partenerul ei, Jesús. Femeia a mărturisit că soacra nu a fost niciodată de acord cu relația lor și că a încercat în permanență să creeze zâzanie între ei.

Din cauza ostilității constante, în familie s-a dus o luptă de lungă durată pentru propria demnitate și pentru protejarea bunurilor comune.

Originea principală a litigiului a fost reprezentată de o proprietate imobiliară. Paca i-a mărturisit la acea vreme partenerului său că cel mai mare vis al ei este să aibă o casă proprie. Pentru a-i sprijini, tatăl bărbatului a fost de acord să le pună la dispoziție un teren pentru construcția locuinței, sprijin de care beneficiaseră anterior și alți copii ai familiei.

Cu toate acestea, terenul pe care a fost ridicată casa nu a mai fost trecut niciodată pe numele celor doi tineri căsătoriți. Paca susține că actele nu au fost finalizate din cauza opoziției ferme și repetate a soacrei sale, care a refuzat categoric să își dea acordul.

Victoria nurorii, după 10 ani de procese

Blocajul legal a dus la izbucnirea unui conflict deschis care s-a mutat în sălile de judecată și a durat 10 ani, încheiat recent cu decizia definitivă a instanței în favoarea nurorii.

Sentința definitivă o obligă pe soacră să îi achite nurorii sale valoarea integrală a casei, punând capăt unei lupte juridice extenuante care a durat zece ani. Femeia a mărturisit că procesul a epuizat-o emoțional și că își dorește doar să închidă definitiv acest capitol dureros din viață, refuzând ferm orice încercare de reconciliere cu soacra.

Aflând hotărârea judecătorilor, Paca a fost invitată în cadrul emisiunii „YAS Verano” de pe postul Antena 3, unde a povestit despre momentele grele prin care a trecut.

Întrebată în platoul emisiunii dacă dorește să îi transmită vreun mesaj fostei sale adversare din instanță, Paca a refuzat categoric, preferând să își îndrepte atenția către partenerul ei de viață.

Mesajul transmis soțului ei în direct a devenit instantaneu viral pe rețelele de socializare: „Iubirea mea, pune o sticlă bună de vin la rece, pentru că tu și cu mine diseară o să sărbătorim și o să facem dragoste ca niciodată!”.

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