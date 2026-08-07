O locuință ecologică

Este vorba despre o locuință concepută din pământ și lemn, din Nantes, Franța, care reușește să mențină o temperatură interioară constantă de 22 de grade Celsius, fără a folosi vreun aparat de aer condiționat.

„Când afară sunt 38 sau chiar 40 de grade Celsius, nu depășim niciodată 26 în sufragerie și maximum 22 în dormitoare”, spune Gwendal Le Ménahèze. Doar mezaninul, sub streșini și puțin mai puțin bine izolat, tinde să se supraîncălzească, relatează Reporterre.

Redactor-șef adjunct al revistei La Maison écologique – o revistă dedicată locuințelor ecologice – din 2015, Gwendal a avut visul de a „trece de la teorie la practică”. În 2017, și-a propus o provocare: să renoveze un pavilion vechi de 111 mp cu materiale naturale, ecologice și eficiente energetic. Totul s-a realizat în doi ani și jumătate.

Închizi sau deschizi ușile

Pentru a face acest lucru, Gwendal s-a bazat pe bioclimatism: combinând orientarea sud-vestică a casei, izolația exterioară și configurația camerelor, este posibilă circularea căldurii sobei care funcționează cu peleți, fără a fi nevoie să încălzești fiecare cameră independent. Astfel, tot ce trebuie să faci este să închizi sau să deschizi ușile, în special pe cea din hol, pentru a atinge temperatura dorită în toată casa.

Mecanismul prin care casa își păstrează răcoarea pe timpul verii se bazează pe ventilația naturală încrucișată, orientarea strategică față de poziția soarelui și proprietățile pereților din pământ compactat. Aceștia absorb căldura în timpul zilei și o eliberează treptat în timpul nopții, prevenind supraîncălzirea spațiului de locuit chiar și când la exterior se înregistrează temperaturi caniculare.

Doar 300 de euro pe an pentru încălzire

Practic și, mai presus de toate, economic, pentru că, datorită acestui fapt, Gwendal și soția sa cheltuiesc mai puțin de 300 de euro pe an pentru încălzire. Adăugând electricitatea, care provine de la un furnizor de energie 100% regenerabilă, locuința lor consumă doar 755 de euro pe an.

„Dacă am fi rămas la încălzirea electrică, factura ar fi fost mult mai mare, ajungând la 1.200 de euro pe an. Și dacă nu am fi făcut renovări, am fi fost la 1.900 de euro pe an doar pentru încălzire și producția de apă caldă”, calculează Gwendal.

Pe lângă echilibrul energetic pozitiv al casei sale, ceea ce îl mulțumește cel mai mult pe Gwendal Le Ménahèze sunt pereții din pământ dintre sufragerie și coridor. Un perete drept, făcut din cărămizi de pământ comprimat, și altul rotunjit, pe un cadru de bambus.

Cele două compartimente au fost acoperite cu un tencuială de argilă galben-ocru. Pe lângă aspectul lor estetic, acești pereți de pământ absorb sau eliberează excesul de căldură sau umiditate din aer, contribuind la reglarea termică a locuinței.

Cât a costat renovarea casei?

Contrar a ceea ce s-ar putea crede, renovarea casei cu materiale ecologice și locale nu costă neapărat mai mult decât cele convenționale, consumatoare de energie în timpul fabricației”, spune Gwendal Le Menahèze.

Pământul folosit pentru realizarea pereților despărțitori provine dintr-o zonă aflată la 3 km de sat. A plătit doar 20 de euro pentru 4 mc.

Lemnul, care alcătuiește placarea exterioară a casei, este produs local de brad și a fost recuperat direct de la o fabrică de cherestea. Este netratat și neprelucrat – lemnul este tăiat brut – ceea ce a făcut posibilă reducerea considerabilă a facturii”, spune Gwendal, care s-a descurcat cu 21 de euro pe mp.

Cânepa, folosită pentru izolația exterioară a casei, a fost furnizată de un fermier local și a costat doar 1.324 de euro pentru a izola 131 m² de perete.

Cât despre bucătărie, o mică bijuterie a reutilizării, este construită în întregime din paleți și lăzi de vin, și a costat aproape nimic, cu excepția reputației lui Gwendal: Vânam paleți peste tot, în magazine, centre de eliminare a deșeurilor… A devenit o obsesie care mi-a adus ceva batjocură”, își amintește, amuzat.

În total, proiectul a costat 88.243 de euro, adică 795 de euro pe mp, incluzând lucrări, mobilier, terase. Un cost mai mult decât rezonabil, comparativ cu costul mediu pentru o renovare clasică, care poate ajunge la 1.500 de euro pe mp, uneori chiar mai mult.

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