Incidentul s-a petrecut pe Bulevardul Eroilor, la o distanță de doar câteva sute de metri de Palatul Cotroceni.

„Am căzut în groapa asta… nu mă întrebați cum am ieșit că nu știu. M-am întors pe sens invers ca să filmez groapa… după ce am trecut prin ea. Am trecut cu ambele roți de pe partea stângă prin ea și am crezut că mi s-a zdrobit mașina. Am călcat cu roțile din stânga mașinii… a căzut mașina și am ieșit într-o secundă… trage stânga rău, acum. Trebuie s-o duc în service. S-a surpat asfaltul pe Bulevardul Eroilor, la câteva sute de metri distanță de Palatul Cotroceni”, a povestit Carmen Șerban pe rețelele de socializare.

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Imediat după momentul impactului, cântăreața a vrut să verifice ce s-a întâmplat exact pe șosea și să îi avertizeze și pe alți conducători auto de pericolul din trafic.

Carmen Șerban: „M-am speriat foarte tare”

Impactul puternic a afectat sistemul de direcție al autoturismului, artista fiind nevoită să ducă mașina la service pentru verificări amănunțite. În ciuda sperieturii grave și a pagubelor materiale, cântăreața nu a suferit nicio vătămare corporală.

„Din fericire eu sunt bine și o să merg în seara asta la un mecanic să verific mașina pe dedesubt. M-am speriat foarte tare, dar îi mulțumesc Lui Dumnezeu că e doar atât”, a mai adăugat artista.

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