Care sunt motivele pentru care judecătorul american a amendat Meta

Judecătorul Bryan Biedscheid a declarat că Meta reprezintă un „nuisance public” (n.r. – acțiune care afectează negativ siguranța, controlul, sănătatea sau morala publicului larg) asemănător poluării aerului, iar compania trebuie să aloce suma într-un fond destinat reducerii unor potențiale daune viitoare.

„La fel cum poluarea toxică a unei fabrici poate afecta dreptul public la un aer curat, efectele nocive ale platformelor Meta asupra copiilor nu rămân izolate, ci se răspândesc în întreaga societate, cauzând daune comunității, familiilor și instituțiilor precum școli, spitale și structuri de aplicare a legii”, a subliniat judecătorul.  

Această amendă se adaugă unei alte sancțiuni de 375 de milioane de dolari impuse anterior Meta în același caz, ridicând totalul la 942 de milioane de dolari.

Ce va face Mark Zuckerberg după amenda de peste 500.000.000 de dolari

Un purtător de cuvânt al Meta, compania care gestionează platformele Instagram, Facebook, WhatsApp și Threads, a declarat joi.

„Nu suntem de acord cu această decizie și vom face apel. El a adăugat că Meta depune eforturi semnificative pentru a menține siguranța utilizatorilor și că firma este încrezătoare în «istoricul său de protejare a adolescenților online”, au precizat joi reprezentanții companiei, potrivit sursei citate mai sus.

Procesul care a adus amenda de 500 de milioane de dolari a început în 2023

Procesul din New Mexico își are originea într-o plângere din 2023 a statului, care susținea că Meta ar trebui să răspundă pentru modul în care platformele sale au pus copiii în pericol, expunându-i la materiale și contacte cu caracter sexual explicit.

În prima etapă a procesului, Meta a fost găsită vinovată de încălcarea Legii practicilor comerciale neloiale din New Mexico, algoritmii săi de recomandare „direcționând” utilizatorii minori către conținut și contacte dăunătoare. Algoritmii de recomandare sunt instrumente automate folosite de Meta pentru a personaliza conținutul afișat utilizatorilor.

În a doua etapă, judecătorul Biedscheid a concluzionat că impactul negativ al platformelor Meta a atins nivelul unui „nuisance public”, o problemă socială care afectează sănătatea și siguranța publicului larg.

Judecătorul american a cerut Meta măsuri drastice pentru siguranța copiilor

Judecătorul a ordonat ca Meta să înființeze un fond pentru a atenua „impactul larg al daunelor” cauzate de platformele sale. Din această sumă, aproximativ 420 de milioane de dolari vor fi alocați tratamentului problemelor cauzate deja, prin finanțarea unor programe de sănătate comportamentală și psihologică.

De asemenea, o parte din fonduri vor fi utilizate pentru programe de instruire destinate profesorilor și profesioniștilor din domeniul sănătății, pentru a gestiona problemele legate de siguranța copiilor pe rețelele sociale.

Restricții suplimentare pentru utilizatorii minori

Pe lângă amenda uriașă, Meta va trebui să implementeze măsuri stricte pentru protejarea minorilor:

  • Interzicerea recomandării conturilor utilizatorilor sub 18 ani către adulți;
  • Interzicerea mesajelor între adulți și utilizatori minori;
  • Blocarea trimiterii și primirii de conținut nud de către utilizatorii minori;
  • Aplicarea unei politici de „o singură abatere” pentru utilizatorii adulți care se implică în exploatarea sexuală a copiilor.

Judecătorul a mai impus eliminarea contorizării like-urilor pentru utilizatorii sub 18 ani, restricționarea notificărilor push între orele 22.00 și 7.00 și mai ales în cursul anului școlar, între orele 8.00 și 15.00, cu excepția weekendurilor. De asemenea, va fi introdusă o limită obligatorie de utilizare pentru cei sub 18 ani de maximum 90 de ore pe lună pe Instagram și Facebook, adică aproximativ trei ore pe zi.

Compania a mai primit o lovitură, în urmă cu mai puțin de o lună. Meta a fost obligată de UE să modifice interfețele Instagram și Facebook. În cazul în care nu se conformează, gigantul lui Mark Zuckerberg riscă o altă amendă uriașă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
GSP.RO
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
GSP.RO
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
Parteneri
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Avantaje.ro
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
Maia Sandu, după vizita unei delegației talibane la Chișinău: „Este rușinos că oameni cu funcții înalte nu se documentează”
Adevarul.ro
Maia Sandu, după vizita unei delegației talibane la Chișinău: „Este rușinos că oameni cu funcții înalte nu se documentează”
Declarația lui Șumudică despre Rapid pentru care Pancu îl va aplauda în picioare. Exclusiv
Fanatik.ro
Declarația lui Șumudică despre Rapid pentru care Pancu îl va aplauda în picioare. Exclusiv
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Comoara veche de 1.700 de ani scoasă la iveală de seceta de pe Dunăre, între România şi Bulgaria. Imagini rare
ObservatorNews.ro
Comoara veche de 1.700 de ani scoasă la iveală de seceta de pe Dunăre, între România şi Bulgaria. Imagini rare
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Parteneri
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
GSP.ro
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
ȘOCANT: jucătorul naționalei a fost ucis în bătaie într-un atac stradal!
GSP.ro
ȘOCANT: jucătorul naționalei a fost ucis în bătaie într-un atac stradal!
Parteneri
Ce a pățit o vedetă care a făcut o baie pe o plajă cunoscută? Pericolele înotului
Mediafax.ro
Ce a pățit o vedetă care a făcut o baie pe o plajă cunoscută? Pericolele înotului
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Wowbiz.ro
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Redactia.ro
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
A fost găsit trupul lui Ionuț, tânărul de 23 de ani care s-a răsturnat cu skijetul la Dubova. Era căutat de 2 zile
KanalD.ro
A fost găsit trupul lui Ionuț, tânărul de 23 de ani care s-a răsturnat cu skijetul la Dubova. Era căutat de 2 zile

Politic

Parteneri
Dinamo, lovitura de ultimă oră a lui Adrian Mazilu. „A semnat!”
Fanatik.ro
Dinamo, lovitura de ultimă oră a lui Adrian Mazilu. „A semnat!”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online