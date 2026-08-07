Judecătorul Bryan Biedscheid a declarat că Meta reprezintă un „nuisance public” (n.r. – acțiune care afectează negativ siguranța, controlul, sănătatea sau morala publicului larg) asemănător poluării aerului, iar compania trebuie să aloce suma într-un fond destinat reducerii unor potențiale daune viitoare.

„La fel cum poluarea toxică a unei fabrici poate afecta dreptul public la un aer curat, efectele nocive ale platformelor Meta asupra copiilor nu rămân izolate, ci se răspândesc în întreaga societate, cauzând daune comunității, familiilor și instituțiilor precum școli, spitale și structuri de aplicare a legii”, a subliniat judecătorul.

Această amendă se adaugă unei alte sancțiuni de 375 de milioane de dolari impuse anterior Meta în același caz, ridicând totalul la 942 de milioane de dolari.

Ce va face Mark Zuckerberg după amenda de peste 500.000.000 de dolari

Un purtător de cuvânt al Meta, compania care gestionează platformele Instagram, Facebook, WhatsApp și Threads, a declarat joi.

„Nu suntem de acord cu această decizie și vom face apel. El a adăugat că Meta depune eforturi semnificative pentru a menține siguranța utilizatorilor și că firma este încrezătoare în «istoricul său de protejare a adolescenților online”, au precizat joi reprezentanții companiei, potrivit sursei citate mai sus.

Procesul care a adus amenda de 500 de milioane de dolari a început în 2023

Procesul din New Mexico își are originea într-o plângere din 2023 a statului, care susținea că Meta ar trebui să răspundă pentru modul în care platformele sale au pus copiii în pericol, expunându-i la materiale și contacte cu caracter sexual explicit.

În prima etapă a procesului, Meta a fost găsită vinovată de încălcarea Legii practicilor comerciale neloiale din New Mexico, algoritmii săi de recomandare „direcționând” utilizatorii minori către conținut și contacte dăunătoare. Algoritmii de recomandare sunt instrumente automate folosite de Meta pentru a personaliza conținutul afișat utilizatorilor.

În a doua etapă, judecătorul Biedscheid a concluzionat că impactul negativ al platformelor Meta a atins nivelul unui „nuisance public”, o problemă socială care afectează sănătatea și siguranța publicului larg.

Judecătorul american a cerut Meta măsuri drastice pentru siguranța copiilor

Judecătorul a ordonat ca Meta să înființeze un fond pentru a atenua „impactul larg al daunelor” cauzate de platformele sale. Din această sumă, aproximativ 420 de milioane de dolari vor fi alocați tratamentului problemelor cauzate deja, prin finanțarea unor programe de sănătate comportamentală și psihologică.

De asemenea, o parte din fonduri vor fi utilizate pentru programe de instruire destinate profesorilor și profesioniștilor din domeniul sănătății, pentru a gestiona problemele legate de siguranța copiilor pe rețelele sociale.

Restricții suplimentare pentru utilizatorii minori

Pe lângă amenda uriașă, Meta va trebui să implementeze măsuri stricte pentru protejarea minorilor:

Interzicerea recomandării conturilor utilizatorilor sub 18 ani către adulți;

Interzicerea mesajelor între adulți și utilizatori minori;

Blocarea trimiterii și primirii de conținut nud de către utilizatorii minori;

Aplicarea unei politici de „o singură abatere” pentru utilizatorii adulți care se implică în exploatarea sexuală a copiilor.

Judecătorul a mai impus eliminarea contorizării like-urilor pentru utilizatorii sub 18 ani, restricționarea notificărilor push între orele 22.00 și 7.00 și mai ales în cursul anului școlar, între orele 8.00 și 15.00, cu excepția weekendurilor. De asemenea, va fi introdusă o limită obligatorie de utilizare pentru cei sub 18 ani de maximum 90 de ore pe lună pe Instagram și Facebook, adică aproximativ trei ore pe zi.

Compania a mai primit o lovitură, în urmă cu mai puțin de o lună. Meta a fost obligată de UE să modifice interfețele Instagram și Facebook. În cazul în care nu se conformează, gigantul lui Mark Zuckerberg riscă o altă amendă uriașă.

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