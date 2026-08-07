Cei doi artiști au urcat pe scenă în fața a mii de oameni și au interpretat împreună melodia „Made in Romania”.

„Untold, arătați minunat în seara asta! Vă mulțumim din suflet că ați venit să ne vedeți pe noi. Dacă îmi spuneai acum 25 de ani că voi avea ocazia și privilegiul de a cânta pe aceeași scenă cu Sting, nu credeam. Sunt onorat și copleșit de această poveste. Și eu am venit să îl văd Sting. De abia aștept. Până vine Sting, vă mai cântăm un pic, că nu se știe dacă mai cântăm vreodată cu Sting pe aceeași scenă”, a spus Smiley pe scenă.

Artistul a stat câteva zeci de minute pe scenă, iar printre piesele pe care le-a cântat s-au regăsit unele dintre cele mai cunoscute hit-uri ale lui, precum „Dă-o tare”, „Cai verzi pe pereți”, „Scumpă foc”, „Pierdut buletin”, „De unde vii la ora asta?”, „În lipsa mea”, „Aia e”, „Oarecare”, „Acasă” și „Oficial îmi merge bine”.

În momentul în care Smiley și Loredana Groza au interpretat melodia „Made in Romania”, celebra artistă a fluturat tricolorul pe scena principală a festivalului Untold 2026.

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În mai puțin de 12 ore de când a fost postat pe Instagram, clipul video cu Smiley și Loredana Groza a adunat aproximativ 7.000 de aprecieri și peste 200 de comentarii.

„Felicitări”, „Foarte cool”, „Regina” și „Frumos” au fost doar câteva dintre comentarii pozitive pe care le-au lăsat internauții în dreptul filmulețului.

Au existat însă și foarte multe persoane care nu au apreciat momentul. „Sper să nu mai vină data viitoare”, „Ce glumă…”, „Se putea să nu fie melodia asta prezentă? Maneaua, muzica națională a României” și „Iar Loredana? M-am cam săturat de ea” au scris fanii.

„Indiferent de genul muzical sau de cine a cântat-o, realitatea este că această piesă a ajuns să fie cunoscută în toată lumea. Se aude în cluburi, baruri, restaurante și terase din foarte multe colțuri ale lumii, iar oamenii dansează pe ea fără să judece de unde vine sau ce etichetă are. Este o melodie românească, a trecut granițele și a făcut milioane de oameni să zâmbească și să danseze.

Poate nu este pe gustul tuturor, dar succesul ei internațional este un fapt. Uneori, oamenii din afară nu caută explicații sau categorii pur și simplu simt energia unei melodii”, le-a răspuns un fan tuturor celor care au lăsat comentarii răutăcioase.

În prima zi de festival, pe scenă a urcat și Sting, al cărui concert a fost atât de așteptat încât au participat aproximativ 100.000 de fani, iar organizatorii s-au văzut nevoiți să închidă porțile stadionului Cluj Arena, din motive de securitate.

Printre cei care vor mai veni în fața publicului cele patru zile de festival se mai regăsesc Zara Larsson, Martin Garrix și Padre Guilherme.

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