În timpul controlului, auditorii Curții de Conturi au descoperit că terenul statului, dat în folosință gratuită Federației Române de Taekwondo WT pentru construirea unei săli de antrenament, găzduiește astăzi un complex în care funcționează un restaurant și spații de cazare.

În loc să fie păstrat pentru destinația pentru care fusese pus la dispoziția federației de către Agenția Națională pentru Sport (ANS), terenul, situat în zona parcului Tineretului, în imediata apropiere a Sălii Polivalente, a fost închiriat unei societăți private, operațiune considerată nelegală de Curtea de Conturi.

În ecuația comercială din jurul complexului se regăsesc inclusiv Constantin Apostol, președintele federației, și Cătălin Răducan, consilier de integritate, conform organigramei publicate pe site-ul oficial al FRT.

Constantin Apostol, președintele federației și Cătălin Răducan, consilier de integritate. Sursa foto: Facebook / Federaţia Română de Taekwondo WT

Afacerea din Calea Piscului

În anul 2007, printr-o hotărâre de guvern, Agenția Națională pentru Sport a dat Federației Române de Taekwondo WT, cu titlu gratuit și pentru 49 de ani, un teren de 1.070,18 metri pătrați aflat în incinta „B” a Complexului Sportiv Național Sala Polivalentă, situat în Calea Piscului, nr. 10, sector 4, București. Destinația, stabilită prin HG nr. 1392/2007, era una precisă: „în vederea realizării unui complex sportiv pentru taekwondo WT”, se arată în raportul Curții de Conturi.

În timpul verificărilor, auditorii au urmărit ce s-a întâmplat cu acest teren după ce a fost dat în folosință gratuită federației și au descoperit un circuit juridic complicat prin care o societate privată a ajuns să exploateze terenul și construcția ridicată pe acesta, deși suprafața fusese pusă la dispoziția federației de către stat exlusiv pentru sportivi.

Terenul, închiriat unui SRL administrat de președintele federației

O parte din suprafață, respectiv 348,84 de metri pătrați, fusese anterior închiriată de Sala Polivalentă către Romcris Impex SRL, în baza unui contract încheiat în 2002. Situația s-a complicat însă în anul 2008, când Federația Română de Taekwondo WT a încheiat cu aceeași societate un act adițional prin care suprafața de 348,84 de metri pătrați a fost extinsă cu 721,31 de metri pătrați, ajungând la întreaga suprafață de 1.070,18 metri pătrați pe care federația o primise gratuit de la stat. Acest SRL este administrat de un anume Constantin Apostol, potrivit informațiilor publicate pe demoanaf.ro. Același nume, Apostol Constantin este menționat pe site-ul Federației Române de Taekwondo WT drept președinte al instituției sportive.

Închirierea nelegală

În raportul Curții de Conturi se arată că federația a recunoscut astfel societății Romcris Impex un drept de superficie asupra complexului sportiv construit pe teren. Problema identificată de Curtea de Conturi este că federația nu era proprietara terenului, ci avea doar un drept de folosință gratuită.

„Federația nu poate constitui în favoarea Romcris Impex SRL un drept de superficie”, au concluzionat auditorii, explicând că dreptul de a dispune juridic de bunul public îi aparține proprietarului, statul român, în cazul de față.

Mai mult, auditorii au considerat nelegală chiar închirierea terenului de către federație. Potrivit raportului, dreptul de folosință gratuită nu îi permitea federației să transforme terenul într-o sursă de venituri prin închirierea lui unei societăți private.

Curtea de Conturi arată că, „în lipsa prerogativei dispoziției juridice şi a unui temei legal expres”, federația nu putea valorifica terenul prin acte juridice care să îi aducă venituri. În consecință, veniturile produse de bunul public trebuiau să revină statului.

Auditorii au calculat și suma încasată de federație în perioada verificată. Astfel, în anii 2024 și 2025, Federația Română de Taekwondo WT a facturat către Romcris Impex SRL chirii în valoare totală de 54.311,73 de lei. Pentru 2024, suma a fost de 26.618,10 lei, iar pentru 2025, de 27.693,63 de lei.

Banii nu au fost virați efectiv de Romcris către federație. Cele două părți și-au compensat însă facturile: federația a facturat societății chiria pentru teren, iar Romcris a facturat federației servicii de cazare. Practic, fiecare avea de plătit celeilalte, iar datoriile au fost stinse prin compensare.

Federația, afaceri cu terenul statului

Pentru Curtea de Conturi, însă, acest mecanism nu schimbă problema de fond: federația a cerut bani pentru folosirea unui teren pe care nu îl deținea, ci îl primise gratuit de la stat cu scopul clar să construiască un complex destinat sportivilor. Auditorii au considerat astfel că federația a obținut venituri din exploatarea comercială a unui bun public, fără să aibă dreptul legal să facă acest lucru.

„Față de aspectele mai sus prezentate, se reține că bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. Dreptul de folosință gratuită a terenului, conferit federației, are caracter limitat şi nu include prerogativa dispoziției juridice. În consecință, federația nu poate constitui în favoarea Romcris Impex SRL un drept de superficie, aceste atribuții revenind exclusiv titularului dreptului de proprietate, respectiv statului român.

Totodată, în lipsa prerogativei dispoziției juridice şi a unui temei legal expres, dreptul de folosință gratuită a terenului nu conferă federației posibilitatea de a valorifica bunul prin acte juridice generatoare de venituri, culegând fructele civile produse de acesta. Încheierea unui contract de închiriere în aceste condiții depășeşte limitele dreptului folosință gratuită a terenului şi este nelegală.

În consecință, față de cele prezentate, se constată faptul că federația a închiriat terenul primit în folosință gratuită și a constituit un drept de superficie asupra acestuia, încasând venituri cuvenite statului în sumă de 54.311,73 de lei, în perioada 2024-2025, contrar prevederilor legale”, potrivit raportului Curții de Conturi.

Curtea de Conturi a cerut prejudiciul total

Instituția de control a cerut federației să stabilească valoarea totală a veniturilor obținute din închirierea terenului pe întreaga perioadă în care contractul a produs efecte și să determine cât trebuie virat la bugetul de stat, în condițiile în care cei 54.312 lei încasați nelegal reprezintă doar suma identificată de auditori pentru anii 2024 și 2025.

Afacerea federației nu se oprește însă la închirierea ilegală a terenului unei firme administrate de președintele instituției. În această încrengătură intervine o a doua societate privată, TINY BUSINEES GROUP SRL, către care Federația Română de Taekwondo WT a făcut plăți din bani publici pentru masa și cazarea sportivilor loturilor naționale.

Afacerea consilierului de integritate

Potrivit raportului Curții de Conturi, în baza contractelor de finanțare încheiate cu Agenția Națională pentru Sport pentru anii 2024 și 2025, federația a plătit societății TINY BUSINEES GROUP SRL suma totală de 363.270 de lei pentru servicii de masă și cazare. Auditorii au calificat aceste plăți drept nelegale, arătând că serviciile au fost facturate „contrar prevederilor legale şi contractuale”.

Contractul dintre federație și societate a fost încheiat în august 2023 și prevedea furnizarea de servicii de restaurant și servire a mâncării, precum și servicii de cazare la hotel pentru loturile naționale de seniori, tineret, juniori și cadeți. Contractul a fost încheiat inițial pentru un an, iar în august 2024 durata lui a fost prelungită cu 24 de luni, până la 31 august 2026.

Serviciile erau prestate chiar la adresa din Calea Piscului, nr. 10, din cadrul incintei B a Complexului Sportiv Național Sala Polivalentă – aceeași zonă în care se află terenul primit gratuit de federație de la stat și construcția asupra căreia Curtea de Conturi a identificat neregulile descrise anterior.

Probleme la facturarea meselor pentru sportivi

Auditorii au descoperit și probleme în modul în care erau facturate mesele sportivilor. În 2024, serviciile de masă erau tarifate cu 80 de lei pe zi pentru micul dejun, prânzul și cina, iar în 2025 tariful a crescut la 90 de lei. În anumite situații însă, sportivii nu primeau toate cele trei mese în prima și ultima zi a perioadei de cazare.

„În anumite situații, în prima zi a perioadei de cazare a servit sportivilor numai dejunul şi cina, iar în ultima zi a servit numai micul dejun”, se arată în raportul citat. Cu toate acestea, societatea a facturat aceste perioade ca zile complete de masă.

În urma acestui calcul, Curtea de Conturi a stabilit că societatea a facturat în plus servicii de masă în valoare de 29.980 de lei.

Firma consilierului nu era autorizată să ofere servicii de cazare

Problema mai mare a fost însă identificat la cazarea sportivilor. Pentru aceasta, societatea factura 100 de lei pe noapte pentru fiecare persoană în 2024 și 110 lei în 2025. Auditorii au constatat că TINY BUSINEES GROUP SRL nu deținea însă autorizarea necesară pentru desfășurarea activităților de cazare.

Mai mult, verificarea datelor de la Registrul Comerțului a arătat că societatea nici măcar nu avea în obiectul de activitate declarat codul CAEN aferent serviciilor de cazare. În aceste condiții, auditorii au considerat că serviciile de cazare au fost prestate fără respectarea cerințelor legale și au calificat activitatea drept „activitate economică ilicită, a cărei efectuare este interzisă de lege”, prin urmare „contravaloarea serviciilor de cazare facturate de Tiny Businees Group SRL nu poate fi decontată de federație din fonduri publice”.

În urma verificării tuturor facturilor raportate Agenției Naționale pentru Sport pentru perioada 2024-2025, auditorii au calculat plăți nelegale în valoare de 366.670 de lei. Din această sumă, 29.980 de lei reprezintă servicii de masă facturate în plus, iar 336.690 de lei reprezintă servicii de cazare care nu puteau fi decontate din fonduri publice în condițiile constatate de auditori.

Cine administrează Tiny Businees Group

Libertatea a verificat cine se află în spatele societății care, potrivit Curții de Conturi, a facturat servicii de cazare fără să aibă autorizarea necesară și a primit bani publici pentru aceste servicii. Datele publice consultate prin DemoANAF, platformă care preia informații din surse publice oficiale, indică faptul că administratorul TINY BUSINEES GROUP SRL este Cătălin Răducan.

Aceeași informație apare și pe profilul său profesional de LinkedIn, unde Răducan se prezintă drept CEO al TINY BUSINEES GROUP SRL.

Nu este vorba despre o persoană oarecare din afara federației. Cătălin Răducan apare în funcția de consilier de integritate pe site-ul Federației Române de Taekwondo WT, instituția care a încheiat contractul cu societatea și care i-a plătit, din fonduri publice, serviciile de masă și cazare pentru sportivii loturilor naționale.

Prin urmare, în cazul celor două societăți apar două legături distincte cu conducerea Federației Române de Taekwondo WT: Apostol Constantin este președintele federației și administratorul Romcris Impex SRL, societatea căreia federația i-a închiriat terenul, iar Cătălin Răducan este consilier de integritate al federației și administrator al TINY BUSINEES GROUP SRL, firma către care federația a făcut plăți pentru masa și cazarea sportivilor.

35 de sportivi în loturile naționale de Taekwondo WT

Federația Română de Taekwondo WT este structura sportivă care coordonează la nivel național practicarea taekwondo-ului la nivel olimpic. Organizația este înregistrată din anul 2000 și are sediul în București. Activitatea sa este finanțată și din bani publici, prin fonduri alocate de Agenția Națională pentru Sport. Numai în 2025, federația a primit de la ANS 1,74 de milioane de lei pentru programele sportive.

O parte importantă a banilor publici este destinată pregătirii și participării loturilor naționale la competiții. Tocmai modul în care acești bani au fost cheltuiți în 2024 și 2025 a fost verificat de Curtea de Conturi într-un audit ad-hoc realizat în 2026.

Potrivit unui tabel publicat de Federația Română de Taekwondo WT în ianuarie 2024, loturile naționale de cadeți, juniori, tineret și seniori cuprindeau 35 de sportivi legitimați la cluburi sportive din țară.

Libertatea a solicitat un punct de vedere Federației Române de Taekwondo cu privire la informațiile prezentate în articol. Acesta va fi publicat în măsura în care va parveni redacției

Schema TAEKWONDO la stat

Imagine realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

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