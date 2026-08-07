Vacanță cu probleme în Vlore, Albania

Turiștii români spun că au ales să se cazeze chiar lângă plajă, pentru a avea acces cât mai ușor la mare.

„M-a pus dracu să vin în Albania la mare, mai precis în Vlore, după ce acum 4 ani am petrecut 2 săptămâni interesante în sălbaticul Durres, în care am zis că nu mă mai întorc. Evident, ca totul să fie excelent, mi-am luat cazare pe plajă, în prima linie, ca na… să fie mai comod pentru mine și pentru ai mei, să fim cât mai mult pe plajă”, a scris turistul.

Primele zile au fost, potrivit relatării, normale. Ulterior, familia ar fi observat că apa era uneori tulbure și că în zonă apăreau mirosuri pe care le-au asociat cu canalizarea.

„După 2-3 zile de bălăceală în minunata mare din centrul orașului Vlore, în ciuda faptului că apa era uneori tulbure și veneau tot feluri de mirosuri de canalizare, dar am zis că ni se pare, că suntem noi fițoși, ne pomenim cu toții cu simptomele clare ale unei infecții de tipul gastroenterocolitei care nu reacționa la nici un fel de medicament (și am încercat 4)”, a povestit acesta.

Turistul afirmă că familia a încercat să afle ce s-ar fi putut întâmpla și susține că ar fi găsit informații despre problemele sistemelor de epurare din marile orașe din Albania.

„După o serie de «săpături» făcute în stânga și în dreapta am aflat că sistemele de epurare ale marilor orașe din Albania sunt varză, nu reușesc să descompună și să filtreze tot ce înseamnă ape uzate, motiv pentru care le deversează în mare, constituind astfel un pericol public pentru fraierii care plătesc o grămadă de bani să vină «la pomul lăudat» numit Albania”, a mai povestit românul.

Familia spune că a pierdut astfel mai multe zile din concediu.

„Și uite așa…. ne-am pierdut vreo 4-5 zile din mirobolantul concediu la mare încercând să ne refacem starea de sănătate, iar de când am ales să plecăm din oraș mai spre sud, totul a revenit la normal”.

La final, turistul îi avertizează pe cei care aleg aceeași destinație: „Așa că, aveți grijă în ce ape vă scăldați, nu aș vrea să atașez poze doveditoare cu ce am zărit prin apele mării la Vlore… Din acest motiv, pe viitor va fi never again! Luați aminte să nu pățiți și voi la fel. Aștept în comentarii experiențele dvs.”.

Postare de pe Forum Albania Sursa foto: Captura ecran Facebook/ Forum Albania

Albania este numită și „noua Grecie” sau „Maldivele Europei”.

Turiștii au relatat experiențe diferite

Postarea a strâns mai multe comentarii. Unii utilizatori au spus că au avut experiențe asemănătoare.

„Adevărat asta am pățit și noi anul ăsta în Vlore……”

Un alt turist a nuanțat situația: „Puțin mai în lateral, totul la superlativ, dar este adevărat că nu stau în centru…”.

Au existat însă și turiști care au spus că nu au avut nicio problemă.

„De 6 ani mergem în Albania, niciodată nu am avut probleme”, a scris un utilizator.

Un alt comentariu face referire la infrastructura de canalizare din orașele mari: „Tirana și Dures nu au stație de tratare a apelor uzate. Ghici unde se deversează canalizarea?”.

O altă familie a relatat o experiență neplăcută în Durres: „Am pățit la fel în Durres, apa e contaminată; rotavirus ambii copii după prima zi de mare! 7 zile cât am stat, tot rău și mai rău, am ajuns în spital la pediatrie, pt două perfuzii și 1 injecție de rehidratare/reechilibrare copil de 6,7 ani. Adulții fără simptome. În ciuda acestor probleme care ne-au scos din mare și de pe plajă, concediul petrecându-l mai mult la cazare, nu ne am pierdut speranța, însă opinia copiilor nu are rost să o mai adaug”.

Alți turiști spun că merg de ani buni în Albania fără să se confrunte cu probleme de sănătate.

„De 5 ani mergem în Albania doi adulți și doi copii mici, dar niciodată nu am avut nici o problemă și am luat toate stațiunile la rând”.

Același turist spune că preferă perioadele mai puțin aglomerate: „Cea mai ok mi se pare Vlore, ca drept dovadă că în ultimii 3 ani doar aici ne am cazat. Într-adevăr alegem perioade mai puțin aglomerate sfârșitul lui iunie-începutul lui iulie sau sfârșitul lui august-începutul lui septembrie”.

Relatările de pe forum sunt experiențe personale ale turiștilor.

Albania a atras peste 12 milioane de turiști străini în 2025.

Orașul de coastă Vlore se numără printre cele mai importante destinații de pe vacanță din Albania. Acesta are cel de-al doilea port ca importanță și mărime la nivel național, fiind devansat doar de Durres.

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