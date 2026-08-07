Întrebat despre solicitările Kievului, Trump a declarat pe 6 august, la Casa Albă, că și Statele Unite au nevoie de propriile rachete și a criticat sprijinul militar oferit Ucrainei în timpul administrației Joe Biden, potrivit Kyiv Independent.

„Și noi vrem rachete”, a spus Trump. Președintele american a adăugat: „Biden i-a dat (lui Zelenski) muniție în valoare de 300 de miliarde de dolari”.

Trump a susținut că ajutorul militar acordat Ucrainei a afectat stocurile de armament ale Statelor Unite. Potrivit președintelui american, SUA își reconstruiesc în prezent arsenalul și produc muniții de care, în alte condiții, nu ar fi avut nevoie.

Donald Trump a fost întrebat și despre intensificarea atacurilor rusești asupra țintelor civile din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a insistat că Statele Unite nu sunt implicate direct în război.

„Uite, nu suntem implicați. Suntem despărțiți de un ocean”, a declarat Trump.

Președintele american a spus însă că este tulburat de numărul mare de victime.

„Urăsc să văd 25.000 de tineri uciși pe lună”, a afirmat Trump, susținând că Rusia și Ucraina pierd „în medie 25.000 de oameni în fiecare lună, majoritatea soldați”.

Declarațiile lui Trump vin în timp ce Rusia își intensifică atacurile cu rachete balistice asupra Ucrainei, iar Kievul încearcă să-și consolideze apărarea antiaeriană.

Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump o licență pentru producerea pe teritoriul Ucrainei a rachetelor destinate sistemelor Patriot. Casa Albă a transmis însă că nu a fost luată încă o decizie finală privind această solicitare.

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