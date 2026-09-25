Operația a reușit. Ce faci în primele șase săptămâni ca să mergi din nou fără cârje

Pe biletul de externare scrie „recuperare 4-6 săptămâni”. Atât. Nimeni nu-ți spune unde o faci, cu cine, de câte ori pe săptămână sau ce faci dacă mama abia se ridică din pat și tu lucrezi în alt oraș.

Situația e mai des întâlnită decât pare. Operația de proteză s-a terminat cu bine, spitalul a externat pacientul după câteva zile, iar familia rămâne cu o foaie de hârtie și cu multe întrebări. Iar primele săptămâni de acasă sunt tocmai cele care decid cât de repede revine mersul normal.

De ce nu e bine să aștepți „să se mai liniștească”

Tentația e de înțeles. Pacientul are dureri, piciorul e umflat, iar mișcarea pare riscantă. Numai că o articulație ținută nemișcată se rigidizează, iar mușchii din jurul ei slăbesc de la o zi la alta. După două-trei săptămâni de stat, fiecare pas costă mai mult efort decât ar fi costat la început.

Cea mai mare parte a recuperării după o proteză de șold sau de genunchi se petrece în primele 6-12 săptămâni. Mișcarea potrivită, făcută sub supravegherea unui kinetoterapeut, începe atunci când o aprobă medicul ortoped care a operat. Fără grabă, dar și fără o pauză de două luni.

Câte ședințe îți trebuie, de fapt

Aici ai nevoie de cifre, pentru că de numărul de ședințe depind și timpul, și banii.

Cel mai mare studiu recent pe tema asta vine de la Hospital for Special Surgery din New York, unul dintre cele mai mari spitale de ortopedie din lume. Cercetătorii au urmărit peste 5.000 de pacienți operați și au publicat rezultatele în 2024, în HSS Journal. După proteza de șold, pacienții au făcut în medie cam 9 ședințe de kinetoterapie în ambulatoriu. După proteza de genunchi, cam 13.

Genunchiul cere mai mult, iar explicația e simplă: flexia completă se recâștigă greu, iar dacă nu lucrezi constant la ea în primele săptămâni, articulația rămâne înțepenită. Un grup de specialiști în recuperare a publicat în 2023, în Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, recomandarea de două ședințe pe săptămână în prima lună după proteza de genunchi.

Cifrele sunt medii. Un pacient de 62 de ani care mergea zilnic pe jos înainte de operație va avea alt ritm decât unul de 80 de ani care ieșea rar din casă. De aceea contează evaluarea de la început. Un număr fix de ședințe spus la telefon, înainte să vadă cineva pacientul, nu te ajută.

Mai contează ceva, pe care cifrele din studii nu îl arată: cât de constant vine pacientul la ședințe. Andra Miruna Stanciu, kinetoterapeut la Expert Medical Ramira din Galați, vede des aceeași poveste:

„Mulți oameni trăiesc cu dureri luni sau chiar ani de zile. Nu pentru că problema este foarte gravă, ci pentru că tratamentul nu este făcut consecvent. Mulți vin la tratament doar atunci când durerea devine insuportabilă. Apoi întrerup prea repede sau vin foarte rar.”

După o operație, riscul e același. În primele zile pacientul e motivat, apoi durerea scade, ședințele se răresc, iar genunchiul sau șoldul rămân la jumătatea drumului.

„Recuperarea medicală nu funcționează «când apucăm». Este un proces care trebuie urmat pas cu pas, cu consecvență. Pacienții care respectă planul de tratament au rezultate mult mai bune și își pot recăpăta mobilitatea și confortul în viața de zi cu zi.”

Ce iei cu tine la prima vizită

Pregătește dinainte biletul de ieșire din spital, protocolul operator dacă l-ai primit, radiografiile de după operație și lista medicamentelor. Terapeutul are nevoie de ele ca să știe ce s-a operat exact și ce mișcări sunt permise în primele săptămâni.

Mai e un detaliu la care familiile se gândesc prea târziu: drumul până în sala de recuperare. Un pacient cu cadru sau cu cârje nu urcă două etaje pe scări, iar un lift mic sau o rampă abruptă pot transforma fiecare ședință într-un chin.

Cinci întrebări de pus la telefon, înainte să programezi

Nu toate clinicile lucrează la fel, iar diferențele se văd rapid dacă întrebi direct:

Cât de repede puteți începe după externare? Am nevoie de bilet de trimitere? Cât costă o ședință și există pachete de 10? Același terapeut lucrează cu pacientul de la un capăt la altul? Se intră fără trepte?

Un răspuns vag la oricare dintre ele e un motiv să mai suni o dată în altă parte.

Cum arată concret un răspuns bun? În Galați, la Expert Medical Ramira, pe Strada Traian 120, programul de recuperare post-operatorie în Galați pornește de la o evaluare inițială gratuită. După ea, pacientul primește planul pe etape și costul total. Clinica e privată, deci nu e nevoie de bilet de trimitere și nu există listă de așteptare. Intrarea e la parterul unei case, direct din trotuar, fără nicio treaptă, iar mașina poate opri chiar în fața ușii. Copiii care nu locuiesc în oraș află cum progresează părintele la telefon sau pe WhatsApp.

Cât te costă o serie completă

Depinde de operație și de câte serii sunt necesare. În clinicile private, după o proteză, kinetoterapia se combină de obicei cu una sau două proceduri de fizioterapie pentru durere și umflătură, cum ar fi magnetoterapia. Pachetele de câte 10 ședințe ies aproape întotdeauna mai ieftin decât plata la bucată.

Sfatul care te scapă de surprize: cere de la început costul estimat pentru toată seria. Prețul unei singure ședințe îți spune prea puțin. Dacă vrei un reper concret, poți vedea cât costă o ședință de kinetoterapie într-o clinică din Galați care își afișează public toate prețurile, inclusiv exemple de planuri complete de recuperare.

Ce reții

Recuperarea după operație începe în ziua în care o permite ortopedul. Până atunci, poți avea deja clinica aleasă, actele pregătite și prima evaluare programată.

Dacă ești din Galați sau ai un părinte operat acolo, Expert Medical Ramira face evaluarea inițială gratuit, de luni până vineri, între 08:00 și 17:00.