Anul 2025 a reprezentat pentru Parcul Auto Dragoliv un an de maturitate operațională și creștere susținută, confirmând poziția companiei ca unul dintre cele mai puternice și stabile branduri din piața auto second-hand din România. Cu un total de 1.950 de autoturisme vândute și o medie lunară de 162,5 unități, Dragoliv a demonstrat capacitatea de a livra constant rezultate, într-un context economic competitiv și dinamic.

Rezultatele obținute reflectă o strategie echilibrată, bazată pe diversificarea canalelor de vânzare, digitalizare, servicii financiare accesibile și o relație solidă cu clienții din întreaga țară.

Evoluția vânzărilor pe parcursul anului 2025

Analiza distribuției lunare a vânzărilor Dragoliv indică o evoluție stabilă, cu vârfuri sezoniere și o capacitate constantă de adaptare la cererea din piață. Anul a debutat cu un volum de 125 de autoturisme vândute în luna ianuarie, urmat de 101 unități în februarie. Creșterea s-a accelerat în primăvară, cu 166 de autoturisme livrate în martie și 163 în aprilie, semn al revenirii interesului de cumpărare. În lunile de vară, performanța s-a menținut la un nivel ridicat: 148 de unități în mai, 160 în iunie și 196 în iulie. August a fost cea mai bună lună a anului, cu 231 de autoturisme vândute, confirmând eficiența campaniilor comerciale și a acțiunilor de marketing derulate în această perioadă. Ultimul trimestru a continuat trendul pozitiv, cu 170 de unități în septembrie, 147 în octombrie, 178 în noiembrie și 165 în decembrie, încheind anul într-o notă solidă și echilibrată.

Evenimentele anului: Dragoliv Auto Fest și tombolele dedicate comunității

Pe lângă performanța comercială, 2025 a fost un an definitoriu și din perspectiva imaginii de brand. Dragoliv Auto Fest, organizat în premieră la sediul companiei din Sascut, județul Bacău, a reunit peste 1.500 de participanți și a devenit un reper în industria auto locală. Evenimentul a inclus prezentări auto, activări de brand, concert live și o tombolă cu automobile oferite publicului.

De asemenea, tombolele organizate pe parcursul anului, inclusiv cea din luna decembrie, au consolidat relația cu clienții existenți și cu comunitatea formată în mediul online. Aceste inițiative au diferențiat Dragoliv într-o piață extrem de competitivă, demonstrând că fidelizarea clienților poate fi făcută prin acțiuni concrete, nu doar prin mesaje comerciale.

Viziunea pentru 2026

„Anul 2025 a fost un an de confirmare pentru Dragoliv. Am crescut sănătos, am depășit pragul de 1.950 de mașini vândute și am demonstrat că putem susține volume mari fără compromisuri. În 2026 ne propunem să accelerăm digitalizarea, să dezvoltăm și mai mult relația cu clienții și să transformăm Dragoliv Auto Fest într-un eveniment anual de referință la nivel național”, a declarat Cristian Bostan, Director General Dragoliv. La final de an, conducerea companiei a transmis un mesaj de mulțumire tuturor clienților care au ales Parcul Auto Dragoliv în 2025, precum și echipei interne care a contribuit zilnic la atingerea acestor rezultate, de la vânzări și logistică, până la marketing și suport operațional. Cu 1.950 de autoturisme vândute, o medie lunară solidă, evenimente de amploare și o strategie clară pentru viitor, Parcul Auto Dragoliv încheie anul 2025 ca un brand matur, stabil și orientat spre performanță pe termen lung. Anul 2026 se anunță unul de dezvoltare accelerată, cu investiții continue în experiența clientului și consolidarea poziției la nivel național.

