Dacă ai nevoie de servicii de inchirieri auto Cluj, este util să estimezi spațiul înainte de rezervare, nu în momentul preluării mașinii. Un calcul simplu te ajută să alegi între o mașină economică, o compactă, un combi, un SUV sau un monovolum cu 7 locuri, în funcție de nevoia reală a grupului.

Cum calculezi rapid spațiul necesar?

Pornește de la trei întrebări: câți pasageri sunt, câte bagaje mari aveți și ce obiecte voluminoase trebuie transportate. Un troler mare ocupă mult mai mult spațiu decât un rucsac, iar un cărucior, o geantă sport sau echipamentele de vacanță pot schimba complet alegerea mașinii.

La o mașină de 5 locuri, dacă toate locurile sunt ocupate, portbagajul rămâne singura zonă reală pentru depozitare. De aceea, cinci persoane cu cinci trolere mari pot avea nevoie de o categorie mai spațioasă decât o compactă, chiar dacă numărul de scaune este suficient.

În cazul unui monovolum 7 locuri, calculul depinde de câte scaune sunt folosite. De exemplu, un VW Touran are aproximativ 137 L de portbagaj când toate cele 7 locuri sunt ocupate, iar BMW Gran Tourer oferă o valoare apropiată, de aproximativ 145 L. Aceste valori sunt potrivite pentru rucsacuri, genți mici sau bagaje compacte, nu pentru șapte trolere mari de cală.

Diferența apare când nu sunt ocupate toate locurile. Pentru 5 pasageri, rândul al treilea poate rămâne rabatat, iar spațiul pentru bagaje crește semnificativ. Pentru 6 pasageri, se poate folosi un singur loc din ultimul rând și se păstrează o zonă suplimentară de depozitare. Pentru 7 pasageri, bagajele trebuie reduse și organizate mai atent.

Ce mașină alegi în funcție de situație?

Pentru 1–2 persoane cu bagaje puține, o mașină economică sau compactă este, de obicei, suficientă. Modele precum Seat Ibiza, Skoda Fabia, VW Polo sau Ford Fiesta sunt potrivite pentru deplasări în oraș, transferuri scurte, city breakuri și călătorii în care contează costul redus și manevrabilitatea. Dacă aveți două trolere mari, este mai sigur să vă orientați spre o compactă mai spațioasă.

Pentru 3–4 persoane cu bagaje normale, o compactă mai generoasă sau o mașină de clasă medie poate fi o alegere echilibrată. Skoda Rapid, Ford Focus, Seat Toledo sau Skoda Scala oferă mai mult spațiu decât o mașină economică, dar rămân ușor de condus și de parcat.

Pentru 4–5 persoane cu bagaje mai multe, o variantă de tip combi, family sau SUV poate fi mai practică. Ford Focus combi, VW Passat sau VW Passat Highline pot fi potrivite când fiecare pasager are bagaj, dar grupul nu depășește 5 persoane. Dacă traseul include drumuri în afara orașului sau bagaje mai voluminoase, pot fi luate în calcul modele precum Seat Ateca, VW Tiguan, Skoda Kamiq, Skoda Karoq sau VW Touareg.

Pentru 6–7 persoane, alegerea potrivită este, de regulă, un monovolum 7 locuri, precum VW Touran sau BMW Gran Tourer. Aceste modele permit deplasarea întregului grup într-o singură mașină, dar trebuie alese cu o estimare realistă a bagajelor. Dacă sunt 7 adulți și fiecare are troler mare, spațiul de depozitare poate deveni insuficient, chiar dacă există locuri pentru toți pasagerii.

Formula practică înainte de rezervare

Pentru a alege categoria potrivită, poți folosi o formulă simplă: număr pasageri + număr bagaje mari + obiecte voluminoase + durata traseului. De exemplu, 2 persoane cu 2 trolere mari pot alege o compactă mai spațioasă. 4 persoane cu bagaje de weekend pot merge confortabil cu o mașină de clasă medie. 5 persoane cu bagaje multe pot avea nevoie de combi sau SUV. 6–7 persoane ar trebui să ia în calcul un monovolum 7 locuri, dar cu bagaje compacte.

Estimarea spațiului înainte de rezervare te ajută să eviți improvizațiile la preluarea mașinii. O alegere bună nu înseamnă doar suficiente scaune, ci o categorie auto potrivită pentru pasageri, bagaje și traseul planificat.

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