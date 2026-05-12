Cu toții am simțit, măcar o dată, acea senzație neplăcută la finalul unei zile lungi: picioarele par făcute din plumb, gleznele sunt vizibil mai groase, iar încălțămintea care dimineața era confortabilă devine brusc un instrument de tortură.

Senzația de „picioare grele” nu este doar o problemă estetică sau un simplu disconfort trecător. Este semnalul prin care corpul ne comunică faptul că circulația periferică are nevoie de puțin ajutor.

Fie că petreci mult timp în picioare la job, fie că ai un stil de viață sedentar, așezat cu orele în fața biroului, cauzele sunt adesea aceleași: gravitația și circulația venoasă deficitară. Sângele întâmpină dificultăți în a urca înapoi către inimă, presiunea în vene crește, iar lichidele încep să se acumuleze în țesuturi.

Vestea bună este că nu trebuie să te resemnezi. Există ajutoare la îndemână care pot transforma această stare de epuizare într-una de prospețime. Iată 5 metode eficiente pentru a recăpăta lejeritatea picioarelor tale.

1. Puterea apei: hidroterapia și hidratarea corectă

Pare contraintuitiv să bei mai multă apă atunci când corpul tău pare să „rețină” lichide, dar realitatea biologică este alta. Atunci când ești deshidratat, organismul intră într-un mod de supraviețuire și stochează fiecare picătură de apă disponibilă, ducând la umflarea extremităților. Un consum optim de apă ajută la eliminarea toxinelor și a excesului de sare (principalul vinovat pentru retenția de apă).

În completarea hidratării interne, poți opta pentru dușuri scoțiene. Alternarea jeturilor de apă călduță cu apă rece la nivelul gambelor acționează ca un antrenament pentru vene. Apa rece provoacă vasoconstricție (strângerea vaselor de sânge), stimulând fluxul sangvin să urce. Începe întotdeauna de la glezne și urcă treptat spre genunchi.

2. Mișcare „deșteaptă” chiar și la birou

Sedentarismul este inamicul numărul unu al venelor sănătoase. Când stăm jos ore în șir, pompa musculară a gambei, cea care ajută sângele să circule activ, este „oprită”.

Dacă natura muncii tale te obligă să stai pe scaun, încearcă aceste exerciții simple la fiecare oră:

  • ridică-te pe vârfuri și apoi lasă-te pe călcâie de 20 de ori
  • rotește laba piciorului în ambele sensuri
  • mergi ”pe loc” timp de  două minute.

3. Masajul terapeutic și susținerea locală

Masajul nu este doar un răsfăț, ci și o necesitate atunci când vorbim de drenaj limfatic. Mișcările trebuie să fie întotdeauna ascendente (de jos în sus), exercitând o presiune ușoară pentru a ghida lichidul acumulat către ganglionii limfatici.

Pentru ca acest proces să fie cu adevărat eficient, textura și ingredientele folosite în timpul masajului fac diferența. Aici intervine un aliat de încredere: Diolex Gel de la Naturalis. Acesta conține o combinație de extracte de castan și ginkgo biloba, elemente recunoscute pentru rolul lor în susținerea circulației periferice și menținerea elasticității vaselor de sânge. Formula este completată de prezența mentolului, care oferă o senzație imediată de răcorire și confort local. Acest gel poate fi un sprijin pentru persoanele care se confruntă frecvent cu senzația de picioare grele sau obosite, fiind recomandat ca ajutor în detensionarea gambelor după perioade prelungite de stat în picioare sau efort fizic. Diolex Gel are o textură lejeră care se absoarbe rapid și poate fi utilizat zilnic, fiind disponibil în farmaciile Catena și online, pe Springfarma.com.

4. Poziția de repaus: gravitația în favoarea ta

După ce ai aplicat Diolex Gel, cea mai bună metodă de a maximiza beneficiile este să te relaxezi cu picioarele ridicate. Această tehnică este simplă și extrem de eficientă: întinde-te pe spate și sprijină-ți picioarele pe câteva perne sau direct pe perete, astfel încât gleznele să fie deasupra nivelului inimii.

Menținerea acestei poziții timp de 15-20 de minute facilitează întoarcerea venoasă prin simplul ajutor al gravitației. Vei simți cum presiunea scade treptat, iar senzația de „picioare care pulsează” dispare, lăsând loc unei stări de bine profunde.

5. Alimentația și reducerea inflamației

Ceea ce pui în farfurie se reflectă în sănătatea venelor tale. O dietă bogată în sare duce inevitabil la retenția de apă și la glezne umflate. În schimb, alimentele bogate în potasiu (banane, spanac, cartofi dulci) ajută la echilibrarea nivelului de lichide din corp.

De asemenea, include în dietă flavonoide, care se găsesc din abundență în fructele de pădure, citrice sau struguri. Aceste substanțe naturale ajută la întărirea pereților vaselor de sânge. O circulație sănătoasă se construiește din interior, dar se menține prin gesturi de îngrijire exterioară constantă.

De ce apare senzația de picioare grele?

Pentru a înțelege de ce metodele de mai sus funcționează, trebuie să privim puțin „sub capotă”. Venele noastre au supape unidirecționale care împiedică sângele să curgă înapoi. Când aceste supape slăbesc sau când stăm prea mult în medii calde (căldura dilată venele), sângele stagnează.

Acesta este motivul pentru care vara problema se agravează. Temperaturile ridicate forțează organismul să se răcească prin dilatarea vaselor de sânge de la suprafața pielii, ceea ce face ca picioarele să se umfle mult mai repede decât în sezonul rece.

Un ritual zilnic de ușurare

Nu trebuie să aștepți ca durerea să devină insuportabilă pentru a lua măsuri. Prevenția este cel mai bun tratament. Un stil de viață activ, o hidratare corespunzătoare și utilizarea unor produse specifice pot face minuni.

Integrarea Diolex Gel de la Naturalis în rutina ta zilnică, fie că o faci dimineața, pentru a pregăti picioarele de efort, sau seara, pentru a elimina oboseala acumulată, reprezintă un pas mic cu un impact major asupra calității vieții tale. Senzația de prospețime și lejeritate nu ar trebui să fie un lux, ci starea naturală în care să te afli în fiecare zi.

Așadar, data viitoare când simți că picioarele „te lasă”, amintește-ți de acești pași simpli. Hidratează-te, mișcă-te, oferă-ți un masaj cu un gel de calitate și acordă-ți câteva minute de relaxare cu picioarele sus. Corpul tău îți va mulțumi cu fiecare pas mai ușor pe care îl vei face.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cât primești la pensie după 5 ani de muncă în Germania: suma îi va surprinde pe mulți români
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Prezența care i-a făcut să plângă pe absolut toți cei prezenți la priveghiul lui Ioan Isaiu! Mărturia de ultimă oră care i-a înmărmurit pe toți
Viva.ro
Prezența care i-a făcut să plângă pe absolut toți cei prezenți la priveghiul lui Ioan Isaiu! Mărturia de ultimă oră care i-a înmărmurit pe toți
Gestul făcut de Ioana, iubita lui Ilie Bolojan, în plină stradă. Toată lumea vorbește acum despre asta! Avem imaginile! VIDEO
Unica.ro
Gestul făcut de Ioana, iubita lui Ilie Bolojan, în plină stradă. Toată lumea vorbește acum despre asta! Avem imaginile! VIDEO
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
GSP.RO
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.RO
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Imagini care îți rup inima de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Colegii, familia, stană de piatră în fața acestei tragedii. Cine a venit să-și ia rămas-bun și ce scrie pe coroana cu flori albe de lângă sicriu
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Imagini care îți rup inima de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Colegii, familia, stană de piatră în fața acestei tragedii. Cine a venit să-și ia rămas-bun și ce scrie pe coroana cu flori albe de lângă sicriu
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească
Tvmania.ro
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească

Alte știri

Imagini de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului a fost depus la Teatrul Național Cluj-Napoca
Știri România 16:35
Imagini de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului a fost depus la Teatrul Național Cluj-Napoca
Un român a convins Comisia Europeană să interzică etichetele mincinoase. Ce se întâmplă cu fiecare borcan de miere din 14 iunie
Știri România 16:35
Un român a convins Comisia Europeană să interzică etichetele mincinoase. Ce se întâmplă cu fiecare borcan de miere din 14 iunie
Parteneri
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Adevarul.ro
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Cum funcționa rețeaua Economat Sector 5: produse supraevaluate de 30 de ori, prejudiciu de 120 de milioane. Politicianul care lipsește din rechizitoriu
Fanatik.ro
Cum funcționa rețeaua Economat Sector 5: produse supraevaluate de 30 de ori, prejudiciu de 120 de milioane. Politicianul care lipsește din rechizitoriu
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Ce a făcut Amalia Enache după ce a văzut că un kilogram de corcodușe costă 80 de lei în Piața Obor: „Cică e trend”
Stiri Mondene 16:30
Ce a făcut Amalia Enache după ce a văzut că un kilogram de corcodușe costă 80 de lei în Piața Obor: „Cică e trend”
Anunțul făcut de Elena după un an de căsnicie cu Mihai Albu. Ce s-a schimbat în relația lor: „Își petrece mai mult timp la job decât acasă”
Stiri Mondene 15:20
Anunțul făcut de Elena după un an de căsnicie cu Mihai Albu. Ce s-a schimbat în relația lor: „Își petrece mai mult timp la job decât acasă”
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
ObservatorNews.ro
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
GSP.ro
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
Parteneri
Atenție! LISTA fructelor și legumelor cu CELE MAI MULTE PESTICIDE
Mediafax.ro
Atenție! LISTA fructelor și legumelor cu CELE MAI MULTE PESTICIDE
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax.ro
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
UPDATE Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! DSP a venit în control
KanalD.ro
UPDATE Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! DSP a venit în control

Politic

Nicușor Dan, înaintea consultărilor: „Nu fac experimente. Scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”. Ce spune despre varianta Bolojan
Politică 13:52
Nicușor Dan, înaintea consultărilor: „Nu fac experimente. Scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”. Ce spune despre varianta Bolojan
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Politică 10:19
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Totul pentru event! Universitatea Craiova a plătit 50.000 euro pentru un zbor charter de 20 de minute până la Sibiu
Fanatik.ro
Totul pentru event! Universitatea Craiova a plătit 50.000 euro pentru un zbor charter de 20 de minute până la Sibiu
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea