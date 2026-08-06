Când vine vorba de circulația sângelui în membre, puțini știu că presiunea pe care o exercită îmbrăcămintea compresivă poate face o diferență semnificativă. Ciorapii compresivi nu sunt un accesoriu de nișă rezervat pacienților cu afecțiuni vasculare severe – sunt un instrument practic, accesibil, pe care îl folosesc deja sportivi de performanță, călători frecvenți și persoane care stau ore întregi la birou. Mecanismul e simplu: o presiune graduală, mai mare la gleznă și mai mică spre genunchi, ajută sângele să urce înapoi spre inimă.

Unghiul care lipsește din majoritatea discuțiilor despre acest subiect este contextul alegerii. Nu orice pereche de ciorapi compresivi e potrivită pentru orice situație, iar diferența dintre o alegere corectă și una greșită poate fi simțită literalmente după primele ore. Articolul de față abordează tocmai această distincție – cum alegi, când îi porți și ce să nu ignori atunci când corpul tău îți trimite semnale.

Gradele de compresie nu sunt numere arbitrare

Primul lucru pe care orice persoană ar trebui să îl înțeleagă este că presiunea unui ciorap compresiv se măsoară în mmHg – milimetri coloană de mercur – și că fiecare interval are o utilitate specifică. Intervalul 15-20 mmHg este considerat ușor și e recomandat pentru prevenție generală, ideal pentru cineva care călătorește cu avionul sau stă mult la birou fără un diagnostic medical. Intervalul 20-30 mmHg este moderat și e folosit frecvent în recuperarea după efort fizic intens sau în sarcină, dar și pentru varice incipiente. Peste 30 mmHg intrăm deja în teritoriul medical, unde o consultație cu medicul specialist devine nu doar recomandată, ci esențială. Confuzia între aceste grade apare des și poate duce fie la o presiune insuficientă – care nu aduce beneficii reale – fie la una excesivă, care poate deteriora circulația în loc să o ajute.

Materialul contează la fel de mult ca presiunea. Un ciorap compresiv purtat vara trebuie să fie din fibre respirabile – microfibre tehnice sau amestecuri cu bumbac – pentru că transpirația acumulată creează disconfort și poate irita pielea sensibilă.

Momentul potrivit schimbă totul

Mulți oameni îi pun dimineața, când tocmai s-au trezit, și acesta este, de fapt, cel mai bun moment. Membrul inferior nu a acumulat încă lichidul din cursul zilei, iar ciorapul compresiv poate să își facă efectul optim de la primele ore. Dacă îi pui seara, după o zi în picioare, efectul este parțial – reduci edemul existent, dar nu previi acumularea lui.

Un detaliu practic pe care puțini îl menționează: modul în care îi îmbraci contează. Nu trage de material brusc – rulează ciorapul de la vârf spre glezna și pune-l treptat pe picior. Astfel, eviti deformarea fibrei și menții proprietățile de compresie integre pe termen lung.

Ciorapii compresivi sunt spălați, de regulă, la temperaturi joase – 30-40 de grade – tocmai pentru a proteja elastanul din compoziție. Odată ce materialul elastic cedează, presiunea nu mai este distribuită corect, iar produsul trebuie înlocuit.

Dacă simți furnicături, amorțeală sau o senzație de strângere exagerată după câteva ore de purtat, scoate-i și consultă un specialist – corpul îți spune că ceva nu se potrivește.

Foto: Pexels

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Ultima oră / Toți românii trebuie să știe! Decizie majoră în supermarketurile din toată țara! Ce urmează să se întâmple în magazine în urma apelului făcut de Ilie Bolojan
Unica.ro
Ultima oră / Toți românii trebuie să știe! Decizie majoră în supermarketurile din toată țara! Ce urmează să se întâmple în magazine în urma apelului făcut de Ilie Bolojan
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
GSP.RO
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
Tragedie! Fotbalistul a murit pe loc, după ce a fost lovit de fulger
GSP.RO
Tragedie! Fotbalistul a murit pe loc, după ce a fost lovit de fulger
Parteneri
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Avantaje.ro
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
Locurile interzise de pe țărmul Dunării, dispărute sub ape. „Grănicerii au ordin să împuște pe oricine se apropie de maluri”
Adevarul.ro
Locurile interzise de pe țărmul Dunării, dispărute sub ape. „Grănicerii au ordin să împuște pe oricine se apropie de maluri”
KuPS Kuopio – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în Europa League, turul 3 preliminar. E OUT din Bănie cu doar câteva ore înaintea jocului din Finlanda
Fanatik.ro
KuPS Kuopio – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în Europa League, turul 3 preliminar. E OUT din Bănie cu doar câteva ore înaintea jocului din Finlanda
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Satul unde temperaturile pot coborî până la 0°C în august, în timp ce restul Spaniei se topește la 40°C
ObservatorNews.ro
Satul unde temperaturile pot coborî până la 0°C în august, în timp ce restul Spaniei se topește la 40°C
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Parteneri
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
GSP.ro
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
GSP.ro
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
Parteneri
„Slujba mea este plictisitoare”. Politician dat de gol de un mesaj trimis în timpul ședinței
Mediafax.ro
„Slujba mea este plictisitoare”. Politician dat de gol de un mesaj trimis în timpul ședinței
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Wowbiz.ro
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Ce să nu arunci SUB NICI O FORMA din casă astăzi, de Schimbarea la Față . Se spune ca ....
Redactia.ro
Ce să nu arunci SUB NICI O FORMA din casă astăzi, de Schimbarea la Față . Se spune ca ....
Viorel Sibiceanu, patronul celebrilor mici de la Dedulești, a încetat din viață la 70 de ani
KanalD.ro
Viorel Sibiceanu, patronul celebrilor mici de la Dedulești, a încetat din viață la 70 de ani

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Filipe Coelho, pus la punct de Edi Iordănescu înainte de KuPS – U Craiova. „Foarte neinspirat!”
Fanatik.ro
Filipe Coelho, pus la punct de Edi Iordănescu înainte de KuPS – U Craiova. „Foarte neinspirat!”
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei