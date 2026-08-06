Când vine vorba de circulația sângelui în membre, puțini știu că presiunea pe care o exercită îmbrăcămintea compresivă poate face o diferență semnificativă. Ciorapii compresivi nu sunt un accesoriu de nișă rezervat pacienților cu afecțiuni vasculare severe – sunt un instrument practic, accesibil, pe care îl folosesc deja sportivi de performanță, călători frecvenți și persoane care stau ore întregi la birou. Mecanismul e simplu: o presiune graduală, mai mare la gleznă și mai mică spre genunchi, ajută sângele să urce înapoi spre inimă.

Unghiul care lipsește din majoritatea discuțiilor despre acest subiect este contextul alegerii. Nu orice pereche de ciorapi compresivi e potrivită pentru orice situație, iar diferența dintre o alegere corectă și una greșită poate fi simțită literalmente după primele ore. Articolul de față abordează tocmai această distincție – cum alegi, când îi porți și ce să nu ignori atunci când corpul tău îți trimite semnale.

Gradele de compresie nu sunt numere arbitrare

Primul lucru pe care orice persoană ar trebui să îl înțeleagă este că presiunea unui ciorap compresiv se măsoară în mmHg – milimetri coloană de mercur – și că fiecare interval are o utilitate specifică. Intervalul 15-20 mmHg este considerat ușor și e recomandat pentru prevenție generală, ideal pentru cineva care călătorește cu avionul sau stă mult la birou fără un diagnostic medical. Intervalul 20-30 mmHg este moderat și e folosit frecvent în recuperarea după efort fizic intens sau în sarcină, dar și pentru varice incipiente. Peste 30 mmHg intrăm deja în teritoriul medical, unde o consultație cu medicul specialist devine nu doar recomandată, ci esențială. Confuzia între aceste grade apare des și poate duce fie la o presiune insuficientă – care nu aduce beneficii reale – fie la una excesivă, care poate deteriora circulația în loc să o ajute.

Materialul contează la fel de mult ca presiunea. Un ciorap compresiv purtat vara trebuie să fie din fibre respirabile – microfibre tehnice sau amestecuri cu bumbac – pentru că transpirația acumulată creează disconfort și poate irita pielea sensibilă.

Momentul potrivit schimbă totul

Mulți oameni îi pun dimineața, când tocmai s-au trezit, și acesta este, de fapt, cel mai bun moment. Membrul inferior nu a acumulat încă lichidul din cursul zilei, iar ciorapul compresiv poate să își facă efectul optim de la primele ore. Dacă îi pui seara, după o zi în picioare, efectul este parțial – reduci edemul existent, dar nu previi acumularea lui.

Un detaliu practic pe care puțini îl menționează: modul în care îi îmbraci contează. Nu trage de material brusc – rulează ciorapul de la vârf spre glezna și pune-l treptat pe picior. Astfel, eviti deformarea fibrei și menții proprietățile de compresie integre pe termen lung.

Ciorapii compresivi sunt spălați, de regulă, la temperaturi joase – 30-40 de grade – tocmai pentru a proteja elastanul din compoziție. Odată ce materialul elastic cedează, presiunea nu mai este distribuită corect, iar produsul trebuie înlocuit.

Dacă simți furnicături, amorțeală sau o senzație de strângere exagerată după câteva ore de purtat, scoate-i și consultă un specialist – corpul îți spune că ceva nu se potrivește.

Foto: Pexels

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