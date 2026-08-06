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Documentul strategic permite Transelectrica să limiteze consumul de curent al marilor companii industriale în caz de criză. Potrivit procedurilor cuprinse în plan, Transelectrica poate notifica marii consumatori, cu 24 de ore înainte, că urmează să le fie limitat consumul și, în anumite situații, va putea anunța unele companii că vor fi deconectate de la sistem.

Totuși, premierul interimar a oferit asigurări ferme că populația, spitalele și unitățile strategice sunt exceptate de la aceste măsuri. Șeful Guvernului a precizat că România nu este în prezent în situația de față.

Populația și instituțiile critice, protejate complet de deconectări

Ilie Bolojan a subliniat că noul plan are reguli clare pentru protejarea cetățenilor: „Cetățenii, locuințele, consumatorii casnici nu vor fi deconectați. Sunt exceptați”, a declarat premierul interimar. Protecția se aplică și unităților a căror activitate nu poate fi întreruptă, precum spitalele, sanatoriile, școlile, instituțiile critice sau stațiile care alimentează unități de gaze și țiței.

Notificare cu 24 de ore înainte pentru marii consumatori industriali

Măsurile de reducere a consumului vizează circa 80 de companii industriale din sectoare strategice ca siderurgia, industria auto sau producția de aluminiu. În caz de dezechilibre majore, aceste fabrici vor fi obligate să își limiteze consumul sau să își oprească temporar activitatea.

Transelectrica va trimite notificări cu cel puțin 24 de ore înainte. Șeful Guvernului a precizat că România nu se află în prezent în această situație. Pentru o perioadă de 5-7 zile nu vor exista consumatori industriali afectați, decizia fiind una preventivă. De asemenea, nu se pune problema acordării unor compensații pentru marii consumatori. Reducerile de putere se vor face pe baza unor analize tehnice pentru a evita deteriorarea echipamentelor sau afectarea activității de bază.

Producție internă la maxim, importuri și un nou Centru Operativ

Pentru menținerea echilibrului SEN, toate grupurile de producție naționale vor funcționa la puterea maxim disponibilă. Mentenanța și reparațiile programate au fost accelerate sau oprite pentru a asigura capacitate maximă în orele de vârf de seară, între 19:00 și 23:00.

România se bazează și pe importuri regulate de electricitate de 1.700 – 2.500 MW în orele de seară din țările vecine cu care are interconexiuni (Bulgaria, Serbia, Ungaria și Ucraina), capacitatea totală de import fiind de 4.000 MW. Exporturile se vor realiza exclusiv în orele cu excedent. Coordonarea măsurilor va fi realizată de un Centru Operativ Național în sectorul energetic, format din circa 15 reprezentanți ai principalilor producători și furnizori.

Mobilizare pe Dunăre pentru Reactorul 2 de la Cernavodă

Reactorul 1 de la Cernavodă a fost închis controlat pe 28 iulie din cauza secetei. Pentru a menține în funcțiune Reactorul 2 (650 MW), autoritățile fac eforturi intense pe Dunăre: dragaje, eliminarea pintenilor de piatră și scufundarea de barje pentru asigurarea debitului de apă. Armata a încercat inclusiv detonarea stâncii Pârjoaia pentru devierea cursului apei spre centrală.

Premierul interimar a făcut un apel la reducerea voluntară a consumului în orele de seară din partea populației, firmelor și primăriilor, dând ca exemplu pozitiv giganții auto Dacia și Ford, care au oprit producția voluntar până pe 19 august pentru a susține rețeaua.

Programul „Diaspora Investește Acasă” are un buget de 100 de milioane de euro

Pe ordinea de zi a mai fost aprobat programul „Diaspora Investește Acasă”, cu un buget de 100 de milioane de euro. Acesta oferă românilor din străinătate credite de maximum 200.000 de euro pentru afaceri în țară, din care 60% reprezintă un grant nerambursabil, cu condiția menținerii activelor timp de 3 ani.

Impact asupra producției de energie

Nuclearelectrica cumpără energie electrică din Ucraina, cu sprijinul companiei Energocom, furnizorul de curent din Republica Moldova, a anunțat, luni, instituția română.

Reactorul 1 de la Cernavodă, închis controlat de o săptămână

Criza energetică a fost accentuată de seceta severă și de scăderea debitelor râurilor, inclusiv ale Dunării, a anunțat premierul Ilie Bolojan. În consecință, vineri, 31 iulie, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pe toată durata lunii august.

Reactorul 1 al Centralei de la Cernavodă a fost închis controlat marți, pe 28 iulie, iar dacă se va opri și al doilea rector al centralei nucleare, România ar rămâne fără circa 1.400 MW de putere de producție.

Exploziile de duminică, pentru a devia cursul Dunării spre Centrala nucleară de la Cernavodă, nu au reușit să spargă stânca Pârjoaia, a anunțat contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forţelor Navale. El a precizat că operațiunea va fi reluată luni, cu o cantitate mai mare de explozibil.

Giganții auto Dacia și Ford au sistat deja voluntar producția până pe 19 august pentru a sprijini rețeaua națională, măsuri similare fiind așteptate și din partea altor mari consumatori industriali.

„Economisirea voluntară în orele de seară, când există deficit, va fi crucială. Facem apel către cetățeni, companii și autorități publice să își planifice reduceri voluntare”, a adăugat Bolojan.

Ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, Radu Miruță (USR), a declarat duminică seară că un proiect esențial pentru dragarea brațului Bala, care ar fi putut preveni dificultățile actuale de pe Dunăre, stă blocat de peste trei ani și jumătate la Ministerul Transporturilor.

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