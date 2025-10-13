Iar în loc să pierzi timp cu emailuri, negocieri și aprobări întârziate, poți folosi o soluție inteligentă care face totul în locul tău – SEO DIGITAL platforma românească de publicare advertoriale care îți permite să trimiți articole spre publicare în doar câteva minute.

Ce este SEO DIGITAL și cum te ajută

SEO DIGITAL este o platformă de tip self-service care conectează brandurile, agențiile și publisherii într-un sistem complet automatizat.

Alegi publicațiile potrivite pentru campania ta, încarci articolul sau soliciți redactarea unuia nou, iar platforma trimite automat advertorialele spre publicare către site-urile selectate.

Totul se face online, fără intermedieri și fără întârzieri.

În locul unui proces complicat, ai o singură interfață simplă, transparentă și eficientă, care gestionează totul:

selecția publicațiilor potrivite,

trimiterea materialelor către redacții,

confirmarea publicării,

monitorizarea linkurilor prin sistemul Link Guardian.

Rezultatul?

Mai puțin timp pierdut, mai mult control și o creștere vizibilă în pozițiile Google.

Pentru agențiile SEO și de marketing – control total și campanii scalabile

Dacă gestionezi campanii SEO pentru mai mulți clienți, știi cât de greu este să coordonezi comunicarea cu zeci de publicații, să verifici statusul fiecărui advertorial și să livrezi rapoarte clare.

Cu SEO DIGITAL, acest proces devine automatizat și ușor de scalat.

Platforma îți oferă:

Acces direct la sute de publicații verificate din România.

Filtre avansate pentru selecția publicațiilor după preț, DA, trafic sau categorie.

Posibilitatea de a încărca articole în masă și de a trimite campanii multiple simultan.

Rapoarte detaliate cu linkurile publicate și statusurile actualizate în timp real.

Astfel, poți gestiona mai mulți clienți fără să îți extinzi echipa și fără să pierzi timp cu taskuri repetitive. Totul este centralizat și documentat.

Pentru afacerile locale – vizibilitate reală în presa online

Dacă ai o afacere locală și vrei să atragi mai mulți clienți, publicarea advertorialelor în presa locală sau națională este una dintre cele mai eficiente metode de a-ți crește reputația.

SEO DIGITAL îți oferă acces la publicații locale din toate județele, dar și la site-uri de top care îți pot aduce autoritate în Google.

Tot ce trebuie să faci este să:

Creezi un cont gratuit. Alegi publicațiile potrivite pentru zona ta sau domeniul tău. Încarci articolul tău sau soliciți redactarea unuia de către echipa SEO DIGITAL. Trimiți advertorialele spre publicare cu un singur click.

Platforma se ocupă de restul – trimite automat materialele, confirmă publicarea și îți oferă linkurile finale.

În plus, primești monitorizare gratuită a linkurilor, ca să știi că investiția ta este sigură.

Beneficiile pentru afacerile locale:

Vizibilitate crescută în rezultatele Google.

Creșterea încrederii și a notorietății brandului.

Linkuri durabile din surse relevante.

Zero complicații administrative.

Pentru magazinele online – autoritate, trafic și conversii

Dacă ai un magazin online, știi că simpla prezență în Google nu e suficientă. Ai nevoie de linkuri de încredere din publicații cu autoritate pentru a-ți consolida poziția și pentru a atrage mai mult trafic organic.

Prin SEO DIGITAL, poți crea o campanie de advertoriale care:

îmbunătățește pozițiile produselor și categoriilor în Google;

transmite semnale de încredere motoarelor de căutare;

generează trafic relevant direct din articolele publicate.

Platforma îți permite să alegi publicațiile potrivite în funcție de nișa magazinului tău – fashion, IT, beauty, home & deco, auto, sănătate sau altele.

Tot procesul este rapid, iar rezultatele se pot măsura imediat în vizibilitate și trafic organic.

Prețuri competitive și oferte exclusive

Unul dintre avantajele majore ale platformei SEO DIGITAL este transparența totală a prețurilor.

Nu mai trebuie să contactezi publicațiile pentru cotații – totul este afișat direct în contul tău, cu tarife actualizate.

Plătești exact pentru expunerea și calitatea pe care le alegi, fără taxe ascunse și fără comisioane suplimentare.

Consultanță gratuită și suport dedicat

SEO DIGITAL îți pune la dispoziție o echipă de consultanți care te ajută gratuit să alegi cele mai eficiente publicații pentru campaniile tale.

Dacă vrei o strategie completă, specialiștii pot prelua întreg procesul – de la selecție și redactare până la trimiterea advertorialelor și raportarea finală.

Această abordare „end-to-end” este ideală mai ales pentru agențiile care vor să ofere clienților campanii complete, fără a consuma resurse interne.

Monitorizare și transparență cu Link Guardian

Fiecare advertorial trimis spre publicare este urmărit de sistemul Link Guardian, care verifică în mod constant dacă linkurile sunt active și articolele rămân online.

Ai acces oricând la rapoarte actualizate, fără să pierzi timp cu verificări manuale.

Este una dintre cele mai valoroase funcții pentru agențiile SEO și magazinele online care rulează campanii de lungă durată.

Creează-ți cont gratuit și trimite primul tău advertorial spre publicare

Indiferent dacă reprezinți o agenție SEO, o afacere locală sau un magazin online, SEO DIGITAL îți oferă o soluție completă, rapidă și sigură pentru link building.Creează-ți contul gratuit chiar acum, descoperă sute de publicații românești disponibile și trimite primul tău advertorial spre publicare în doar câteva minute.

Sursa foto: Freepik.com

