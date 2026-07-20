PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! Finalizare lucrări

Executia lucrarilor a început la data de 25.04.2024, în conformitate cu Ordinul de incepere emis de catre UAT Comuna Beidaud, ca urmare a emiterii autorizației de construire nr. 1 din 17.04.2024. Recepția investiției la terminarea lucrarilor a fost efectuată în data de 10.07.2026.

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separate, pregătire pentru reutilizare și valorificarea deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Valoarea totala a finanțării nerambursabile pentru înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Beidaud, județul Tulcea , este de 3.830.913,04 lei, la care se adaugă TVA. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului au fost asigurate de UAT Comuna Beidaud.

Perioada de implementare: 42 luni

Data începere proiect: 07.02.2023

Data finalizare proiect: 31.07.2026

Cod proiect: C3IA0122000064

Date de contact:

Adresa: COMUNA BEIDAUD, str. Primăriei nr. 21, județul Tulcea

Telefon: 0240.564.848; Fax: 0372.891.752; e-mail: ofiice@primariabeidaud.ro

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