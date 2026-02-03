Keith Lawson, compozitor semnat la Honua Music, companie deținută majoritar de Global Records, a câștigat premiul Best R&B Album pentru cotributia sa la albumul “MUTT”, al artistul Leon Thomas. Distincția reprezintă una dintre cele mai importante recunoașteri din industria muzicală globală și confirmă impactul creativ al echipelor aflate în ecosistemul Global Records.

Pe lângă aceasta disticie, Keith Lawson a fost implicat și în alte proiecte majore nominalizate la ediția din acest an a premiilor Grammy. Acesta a contribuit la albumul “Beloved” al lui Giveon, nominalizat la categoria Best R&B Album, precum și la “Ive Tried Everything But Therapy (Part 2)” al lui Teddy Swims, nominalizat la Best Pop Vocal Album. Totodată, albumul “MUTT” a primit și o nominalizare la categoria Album of the Year, una dintre cele mai competitive secțiuni ale galei.

În ultimii ani, Keith Lawson s-a impus ca un nume constant în proiecte care modelează direcția actuală a R&B-ului și popului internațional. Printre realizările sale recente se numără contribuțiile la albumul “MUSIC” al lui Playboi Carti, primul album rap certificat cu platină în 2025, precum și la piesele “Are You Even Real” (Teddy Swims & Giveon) și “Timeless” (The Weeknd & Playboi Carti), ambele depășind pragul de un miliard de stream-uri la nivel global.

Achiziția pachetului majoritar de acțiuni în Honua Music, finalizată de Global Records în 2024, a reprezentat un pas strategic în extinderea internațională a companiei. Publisherul din Los Angeles reunește echipe creative cu experiență solidă în industria globală și un portofoliu impresionant de proiecte de succes. Printre autorii Honua Music se numără și compozitorul Wyatt Sanders, co-autor al piesei “Dont Say You Love Me” a lui Jin, ajunsă pe primul loc în Spotify Global Top 50 în 2025, precum și autoarea Alida, cunoscută pentru hituri cu miliarde de stream-uri precum “Wet, Hot American Dream” (Ava Max) și “When Im Gone” (Alesso & Katy Perry), certificat RIAA Gold.

Prin aceste performanțe, Global Records își consolidează poziția ca unul dintre cele mai relevante label-uri independente din Europa Centrală și de Est, cu o influență tot mai puternică la nivel internațional. Compania lucrează în prezent cu peste 120 de artiști, compozitori si producatori, dezvoltând proiecte în zone precum pop, dance, electronic și urban, cu impact pe piețele globale.

„Această recunoaștere la nivel Grammy confirmă direcția în care construim Global Records de mai mulți ani: investiție consecventă în talent, parteneriate internaționale solide și dezvoltarea unui ecosistem care permite creatorilor să performeze la cel mai înalt nivel. Pentru noi, este o validare a strategiei pe termen lung, nu un moment izolat.”, a declarat Olga Juverdeanu, Managing Director Global Records.

Anul 2025 a marcat rezultate record pentru Global Records: peste 600 de piese lansate, mai mult de 300 de producții video realizate și peste 8 miliarde de stream-uri generate într-un singur an. Catalogul total al companiei a depășit pragul de 40 de miliarde de stream-uri la nivel global, confirmând capacitatea Global Records de a construi proiecte cu relevanță internațională și impact pe termen lung.

Câștigarea premiului Grammy de către Keith Lawson, alături de Leon Thomas, reprezintă o validare importantă atât a valorii creative individuale, cât și a viziunii Global Records de a contribui activ la realizarea muzicii cu impact global, dincolo de granițele României.

Sursa foto: Global Records

