„Fac apel la responsabilitatea partidelor politice faţă de acest moment, pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă ntâietate interesul ţării. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este, unu, să păstrez direcţia pro-occidentală a României şi, doi, să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din ţara asta. Şi sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuţie”, a declarat președintele.

Președintele a acuzat dur partidele că pun înaintea interesului național interesele partizane: „Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Şi atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, aşa cum consider eu, pentru a discuta şi cu unii şi cu alţii, pentru a le aduce împreună să guverneze România, în condiţii în care niciun partid nu a venit cu o soluţie alternativă”.

Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat miercuri, 10 iunie, că este dispus să negocieze și să găsească alte variante de miniștri, dacă partidele au nemulțumiri, astfel încât Guvernul său să poată întruni cele 233 de voturi necesare în Parlament ca să fie învestit.

„Sunt pregătit să găsim un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate şi o perspectivă clară în ceea ce priveşte viitorul imediat. Acolo unde există neclarităţi, nemulţumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele şi putem propune alte persoane agreate de toată lumea”, a punctat Eugen Tomac.

Aritmetica parlamentară, clar defavorabilă lui Tomac

Destinul Cabinetului Tomac se rezumă la o ecuație strictă: are nevoie de minimum 233 de voturi pentru învestitură, o țintă cvasi-imposibilă în actuala configurare a legislativului. Dincolo de cele 76 de voturi controlate de PNL – partid rămas de neclintit după demiterea Guvernului Bolojan –, aritmetica parlamentară este profund defavorabilă premierului desemnat, obligându-l să caute sprijin prin disidențele interne din PNL și USR.

Pentru a atinge pragul critic la votul programat cel mai probabil pe 15-16 iunie 2026, negociatorii încearcă să atragă parlamentari izolați care să se alăture blocului format din PSD, POT și deputații suveraniști independenți, însă refuzul lui Tomac de a împărți funcțiile de execuție din eșaloanele doi și trei blochează majoritatea matematică și împinge țara spre scenariul alegerilor anticipate.

Lista de miniștri confirmați

Până în acest moment, cunoaștem următorii miniștri propuși:

Ministerul de Externe – Luca Niculescu

Ministerul Educației – Sorin Costreie

Ministerul Culturii – Adrian Papahagi

Ministerul Muncii – Diana Morar

Ministerul Dezvoltării – Vladimir Ionaș Ministerul Transporturilor – Ionuț Mașala

Ministerul Apărării – Dan Neculăescu

Ministerul Agriculturii – Nicolae Istudor

Ministerul Mediului – Teodor Dulceață

România are premier desemnat după mai bine de o lună de criză, dar Tomac nu are susținere politică

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

Deocamdată, însă, PNL și USR au anunțat că nu sprijină Guvernul lui Tomac, iar PSD a pus 9 condiții ca să îl voteze în Parlament.

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