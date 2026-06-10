Cărți interzise: de la literatură clasică la lucrări științifice

Raportul, realizat împreună cu edituri și lanțuri de librării, avertizează că eliminarea cărților va afecta atât literatura clasică modernă, cât și publicațiile științifice. Autorii documentului subliniază că „o mare parte din operele vizate reprezintă o componentă importantă a patrimoniului cultural și educațional și nu conțin conținut distructiv”.

De asemenea, reglementările vizează lucrări în care apar numele unor persoane desemnate drept «agenți străini» de Ministerul Justiției, fie ca traducători, ilustratori sau autori ai prefațelor.

„Multe dintre aceste lucrări au fost create cu mult înainte ca respectivele persoane să fie etichetate drept agenți străini”, menționează raportul.

Publicația RBC a distribuit documentul pe canalul său de Telegram, iar Forbes Rusia a confirmat concluziile acestuia.

Impactul social al legilor restrictive din Rusia

Începând cu 2012, termenul de „agent străin” a fost introdus în legislația rusă pentru a descuraja organizațiile neguvernamentale și persoanele implicate în activități considerate contrare intereselor statului.

De atunci, lista „agenților străini” și a „organizațiilor indezirabile” a continuat să se extindă. Potrivit autorităților ruse, peste 1.200 de persoane și organizații sunt în prezent incluse pe aceste liste, iar numărul continuă să crească pe fondul războiului din Ucraina și al intensificării propagandei de stat.

Printre categoriile interzise de către autoritățile ruse se află promovarea drepturilor LGBT, ideologia „child-free”, satanismul, dar și orice material care ar putea fi interpretat ca o „discreditare” a forțelor armate ruse sau negarea genocidului poporului sovietic în Al Doilea Război Mondial.

În plus, deținerea unor cărți, cum ar fi „Patriot” al opozantului Alexei Navalnîi, poate duce la sancțiuni legale, inclusiv închisoare, potrivit unui raport al unui corespondent FR citat de Euronews.

Criză în industria cărții

Pe fondul acestor măsuri, librăriile din Rusia se confruntă cu un declin drastic al veniturilor. Potrivit Asociației Ruse a Editurilor, vânzările din magazinele fizice au scăzut cu 18,8% în 2025 comparativ cu anii anteriori.

Reprezentanții industriei indică multiple cauze, precum creșterea costurilor de producție și distribuție, scăderea puterii de cumpărare și limitările legislative recente.

De asemenea, schimbările demografice și migrarea cumpărătorilor către platformele online au afectat și mai mult piața tradițională. În 2025, doar 34% din vânzările de cărți tipărite au fost realizate prin librării fizice, comparativ cu 57% prin platforme online.

Printre cei mai afectați se numără și emblematicul magazin „Biblio-Globus” din Moscova, care a raportat o scădere record a veniturilor cu 21,8% față de anul 2024.

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