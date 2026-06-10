„Nu suntem într-o vacanță, suntem aici pentru a juca fotbal la Campionatul Mondial”

Sportivii de performanță se confruntă adesea cu o întrebare controversată: poate activitatea sexuală să afecteze negativ performanțele lor? Răspunsul rămâne neclar, iar opiniile sunt împărțite.

La Cupa Mondială din 2014, mai multe echipe au impus interdicții stricte asupra relațiilor intime, considerând că acestea ar putea distrage atenția jucătorilor.

„Nu va exista sex în Brazilia”, a declarat atunci Safet Susici, antrenorul echipei naționale a Bosniei-Herțegovina.

Nu mă interesează ce fac ceilalți antrenori. Nu suntem într-o vacanță, suntem pentru a juca fotbal la Campionatul Mondial.

Această practică nu este unică pentru fotbal. Sportivii olimpici au adoptat adesea abstinența temporară în timpul competițiilor, deși satele olimpice s-au confruntat regulat cu epuizarea stocurilor de prezervative.

Se spune chiar că legendarul boxer Muhammad Ali evita să întrețină relații intime cu 6 săptămâni înainte de un meci.

Cu toate acestea, dovezile științifice care să sprijine ideea că sexul afectează performanța sportivă sunt limitate.

„Lipsa somnului, esențială pentru performanța maximă”

Dr. Jordan Metzel, medic specializat în medicina sportivă, explică: „Se vorbește adesea despre acest subiect, dar nu s-a demonstrat că ar fi adevărat. Sunt mulți factori care pot influența performanța unui jucător”.

Printre aceștia se numără și lipsa somnului, care este esențială pentru performanța maximă.

Un studiu din anii 90 a analizat efectele actului sexual asupra unor indicatori precum puterea aerobă și pulsul de oxigen, testând 11 bărbați în două situații: o dată după ce au întreținut relații intime cu 12 ore înainte și o dată fără să fi avut relații intime.

Rezultatele au arătat că nu există diferențe semnificative între cele două teste.

Factorul psihologic

O altă analiză, publicată în Clinical Journal of Sports Medicine, a revizuit 31 de studii similare și a concluzionat că dovezile sunt slabe.

Majoritatea cercetărilor sugerează că efectele sexului înainte de competiție sunt subiective: unii sportivi consideră că îi ajută să-și reducă anxietatea, în timp ce pentru alții reprezintă o distragere.

Totuși, nu doar aspectele fizice contează. În sport, psihologia joacă un rol esențial.

„Dacă sportivii cred că abstinența îi ajută, aceasta le poate oferi un avantaj psihologic”, explică Dr. Metzel.

În plus, unii antrenori sunt preocupați de potențialele distrageri, mai ales în timpul evenimentelor majore.

Studii pro și contra

În vara lui 2018 a fost realizat un alt studiu, al California State University, San Marcos, publicat în The Journal of Sexual Medicine, citat și de vice.com, și a avut ca scop evidențierea formei fizice pe care un bărbat o are dacă nu face sex sau dacă face cu o zi înainte de o activitatea sportivă. 

Cercetătorii au analizat 12 bărbați tineri, cu media de 25 de ani, cărora li s-a testat de două ori forța picioarelor și anduranța.

Prima dată, într-o zi în care noaptea precedentă făcuseră sex și apoi după ce s-au abținut. Rezultatul? Indiferent dacă au făcut sau nu sex cu o noapte înainte, acest lucru n-a avut un efect. Iar nivelurile autodeclarate de oboseală fizică și mentală nu au fost diferite între sesiuni.

Cu alte cuvinte, sexul nu i-a făcut pe bărbați să se comporte sau să se simtă mai slabi.

În schimb, un alt studiu, din 2016, despre literatura științifică despre sex și performanțe sportive, publicat în Frontiers in Physiology, a concluzionat că „persoana care face sex cu două ore înainte de o competiție va avea o performanță mai scăzută”.

Deși nu există un răspuns definitiv, este clar că decizia de a interzice sexul înainte de competiții rămâne o chestiune de preferință personală, dar și de strategie psihologică. Indiferent de abordare, cheia succesului sportiv se bazează pe pregătirea fizică, mentală și odihna adecvată.

Fostul doctor al naționalei: „După ce o persoană face sex, nivelul testosteronului scade, iar pentru ca el să se regenereze e nevoie de cel puțin 3-4 zile”

Pompiliu Popescu, doctorul de lungă durată al naționalei de fotbal a României, a declarat, pentru GSP, că e total contraindicat să ai relații sexuale dese între meciurile unui sezon, darmite la un Campionat Mondial.

După ce o persoană face sex, nivelul testosteronului scade drastic, iar pentru ca el să se regenereze e nevoie de timp, de cel puțin 3-4 zile, asta dacă se respectă ca la carte și celelalte metode de refacere, iar meciul următor e practic peste 68-70 de ore!

„Am avut un episod interesant cu Adrian Mutu, la Euro 2000. Era cu Alexandra Dinu și s-au strecurat, evident că pe ascuns, în camera de masaj. Nu s-a aflat povestea, dar eu și alții care, practic, stăteam 24 din 24 de ore între și pe lângă jucători, vedeam tot și vă spun că lucrurile așa au stat cu Mutu atunci”, a dezvăluit doctorul.

  • Mutu era împreună cu Alexandra, cu care a fost căsătorit din 2001 în 2003.

„Jucătorii nu sunt la închisoare, au nevoie de o eliberare”

Nu are nicio problemă cine face sex în seara de după meci, ori înaintea unui meci, e un lucru normal. Nu e o urgență să faci refacerea chiar imediat după joc. Ai tot timpul să faci masaj sau alte metode de recuperare. Jucătorii nu sunt la închisoare, au nevoie de o eliberare. O problemă mare e dacă ar pierde nopți întregi și nu s-ar putea odihni. Aceasta este o problemă, nu 30 minute de sex, înainte sau după meci – italianul Matteo Spatafora, preparatorul fizic al lui Răzvan Lucescu

Dacă sexul înainte de meci face fotbalistul să se simtă mai bine, atunci lasă-l să continue – Jean-Marcel Ferret, fost medic naționala Franţei

Nu sexul în noaptea dinaintea competiţiei este problema, ci să pierzi toată noaptea pentru a căuta sexul. Asta da, este o mare problemă – Casey Stengel, manager în baseball, ales în Hall of Fame

Suspiciunea că sexul poate obosi şi slăbi sportivul a doua zi nu a fost confirmată de niciun studiu și de nicio cercetare în domeniu – Ian Shrier, doctor în medicină sportivă la Universitatea McGill din Canada

Interdicţiile sexuale sunt contraproductive. E o eroare să obligi sportivul să-şi schimbe obiceiurile sexuale – Bruno Fabbri, Centrului Olimpic de medicină sportivă din Padova

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