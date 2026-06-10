Sprijin financiar pentru gospodării și ferme comerciale

Pentru gospodăriile care cresc porci, subvenția va fi de 20 de euro pe cap de animal, cu un plafon de cinci porci pentru gospodăriile neînregistrate și 50 de porci pentru cele de tip A. Condițiile pentru obținerea ajutorului includ crotalierea animalelor, existența unui contract cu un medic veterinar, precum și respectarea normelor minime de biosecuritate. Cererile pentru acest sprijin vor putea fi depuse la direcțiile agricole județene, iar plățile vor fi efectuate până la 22 decembrie 2026, conform proiectului de hotărâre de guvern.

„Am finalizat o hotărâre de guvern pentru a sprijini crescătorii de suine din România la nivelul gospodăriei populației, este o schimbare de paradigmă în ceea ce privește lupta împotriva pestei porcine. Deși numărul de focare scade, România este încă o zonă roșie din acest punct de vedere, iar produsele din carne de porc nu pot fi exportate sau comercializate”, a declarat Tánczos Barna într-o conferință de presă.

Pentru fermele comerciale, Ministerul Agriculturii propune un sprijin de 12 euro pe loc de cazare pentru fermele de îngrășare și între 13-14 euro pentru locurile de cazare ale animalelor de reproducție. Bugetul total pentru acest sprijin este de 11 milioane de euro.

Sprijin pentru fermieri și reducerea importurilor de carne de porc

Un obiectiv major al noilor măsuri este stimularea consumului intern de carne de porc, reducând astfel importurile de animale și produse din carne din alte state membre ale Uniunii Europene. Potrivit ministrului, România pierde anual cel puțin 50 de milioane de euro din TVA și de două ori mai mult din alte taxe și impozite din cauza importurilor masive de carne și animale vii. „Acești bani ar putea rămâne în țară dacă am reuși să creștem porcii aici”, a subliniat Tánczos Barna.

Un alt aspect important al acestor măsuri este combaterea pestei porcine africane, care continuă să afecteze România. „Trebuie să susținem fermierii, inclusiv la nivelul gospodăriilor populare care respectă legea. Acolo unde animalele sunt crotaliate, unde există un contact cu medicul veterinar și se respectă condițiile de biosecuritate, vrem să venim în sprijinul fermierilor pentru a putea respecta aceste cerințe minime”, a adăugat ministrul.

În ciuda eforturilor depuse în ultimii ani, România nu a reușit să elimine complet pesta porcină africană. Situația epidemiologică actuală continuă să limiteze exportul și procesarea cărnii de porc, afectând grav producătorii locali. Tánczos Barna a precizat că măsurile propuse reprezintă un prim pas spre schimbarea paradigmei în gestionarea acestei crize.

Măsurile așteaptă aprobarea noului Guvern

Deși actele normative necesare pentru implementarea acestor măsuri au fost deja redactate, ele nu au fost încă aprobate din cauza statutului interimar al Guvernului. Ministrul și-a exprimat însă speranța că un nou guvern cu drepturi depline va putea adopta rapid aceste măsuri sau că Parlamentul va urgenta procesul legislativ.

„Sumele sunt mai mici în comparație cu sectorul de bovine, pentru că în sectorul de suine creșterea prețului la motorină și îngrășăminte are un impact mai redus. Totuși, este esențial să găsim soluții pentru a crește producția internă și consumul de carne de porc din România”, a afirmat ministrul Agriculturii.

Populația de porci din România este estimată la aproximativ 3 milioane de capete, iar în fiecare an, țara importă carne și animale vii echivalente cu 3-4 milioane de porci, conform datelor prezentate de Tánczos Barna.

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