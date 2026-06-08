„Există o directivă europeană care permite persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor care se consideră prejudiciate de o încălcare a regulilor de concurență să se adreseze instanțelor civile pentru despăgubiri, pe baza deciziei emise de o autoritate de concurență. Această directivă este transpusă în legislația noastră națională, dar, din câte cunosc, nu a fost folosită niciodată”, a declarat, pentru Libertatea, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Indicele ROBOR, baza tuturor creditelor

Reamintim, instituția pe care acesta o conduce a amendat cu o sumă totală de 3,73 miliarde de lei un număr de zece bănci care participau la procedura de fixare a indicelui ROBOR.

Indicele ROBOR prezintă dobânzile la care băncile se împrumută între ele.

Acesta stă la baza calculării pentru sute de mii de credite în lei acordate în România.

Pe baza ROBOR se calculează și indicele IRCC, introdus în anul 2019 și calculat de către Banca Națională a României (BNR).

Care sunt băncile sancționate

Băncile amendate sunt:

  • Banca Comercială Română: 577,36 milioane lei;
  • BRD-Groupe Société Générale: 412,47 milioane lei;
  • Banca Transilvania: 875,74 milioane lei;
  • Banca Transilvania (pentru fapta realizată de OTP Bank România): 85,03 milioane lei;
  • ING Bank: 405,91 milioane lei;
  • Raiffeisen Bank România: 442,49 milioane lei;
  • Exim Banca Românească: 96,49 milioane lei;
  • CEC Bank: 332,98 milioane lei;
  • UniCredit: 431,03 milioane lei;
  • Intesa Sanpaolo România: 28,1 milioane lei;
  • Libra Internet Bank SA: 45,86 milioane lei.

Băncile românești amendate anunță că vor contesta sancțiunile

Băncile sancționate de Consiliul Concurenței resping ferm acuzațiile de manipulare a ROBOR și califică decizia autorității drept injustă, nefundamentată și lipsită de dovezi clare privind o eventuală înțelegere interbancară. Unele instituții financiare, precum Banca Transilvania și BCR, au reclamat faptul că au aflat despre aceste amenzi record din presă, înainte de a primi comunicarea oficială scrisă.

Toate instituțiile vizate – printre care Banca Transilvania, BCR, UniCredit, CEC Bank și Raiffeisen – își declară nevinovăția și susțin că cotațiile au respectat cadrul legal și realitățile pieței. În consecință, acestea au anunțat în mod unanim că vor contesta deciziile de sancționare în instanță imediat ce le vor primi oficial, pentru a-și apăra corectitudinea și reputația.

Schimb de date

Consiliul Concurenței a afirmat că băncile au fost sancționate deoarece au comunicat între ele.

Astfel, acestea și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț, cu privire la nivelul ROBOR.

Anterior, guvernatorul Mugur Isărescu acuza în 2022 băncile că „au sărit calul” atunci când indicele ROBOR a crescut mai mult decât dobânda de referință a BNR.

Amenzi de miliarde la precedentul LIBOR

La nivel internațional, un scandal similar a avut loc în anul 2012 când s-a descoperit că marile bănci internaționale și-au coordonat comportamentul prin schimburi de informații cu privire la Libor, indicatorul în funcție de care se calculează dobânzile în întreaga lume la dolari.

La acel moment s-a estimat că au fost afectate produse financiare în valoare de 300 de trilioane de dolari, adică 300.000 de miliarde de dolari, incluzând aici credite, ipoteci și derivative.

O serie de bancheri au fost acuzați de fraudă, iar mai multe bănci de top din lume au plătit amenzi de miliarde, conform WorldFinance.com. Este vorba de Barclays (Marea Britanie), Deutsche Bank (Germania), UBS (Elveția), Royal Bank of Scotland (Marea Britanie), Rabonank (Olanda) și Societe Generale (Franța).

Indicele Libor a fost scos din uz în vara anului 2023.

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