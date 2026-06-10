Fabrica, situată în inima Rusiei

Kievul a folosit rachete Flamingo pentru a ataca o fabrică de armament care furnizează trupelor ruse componente pentru drone și rachete. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski.

El a publicat o înregistrare video cu o rachetă care se îndreaptă către ţintă şi coloane de fum deasupra unei clădiri, potrivit Euronews.

„Noaptea trecută, (rachete de tip) FP-5 Flamingo ucrainene au lovit o fabrică militară la Ceboksarî, care furnizează armatei ocupantului piese pentru drone şi rachete”, a anunţat preşedintele ucrainean. Ceboksarî este un oraş rusesc situat la aproximativ 1.000 de kilometri de frontiera Ucrainei, în Ciuvaşia.

We continue to apply Ukrainian long-range sanctions against Russian military facilities and the oil industry. In particular, last night Ukrainian FP-5 Flamingos struck a military plant in Cheboksary that supplies the occupiers army with components for drones and missiles. I… pic.twitter.com/WdA2yUhsyC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2026

Drone și rachete ucrainene de croazieră au atacat în noaptea de marți spre miercuri obiective din cel puțin 19 regiuni din Rusia și din peninsula anexată Crimeea, relatează publicația Meduza.

„La primele ore ale zilei, Ceboksarî a fost atacat cu rachete. Încă nu știm nimic despre numărul victimelor și daunele aduse infrastructurii”, a declarat guvernatorul Republicii Ciuvași, Oleg Nikolaev.

Conform Meduza, trei persoane au fost rănite în urma atacului de la Ceboksarî, două dintre ele fiind în stare gravă.

Capacități tehnice impresionante

Kievul a testat în august 2025 propria rachetă de tip Flamingo, cu o rază de acţiune revendicată de 3.000 de kilometri. Însă folosirea acestei rachete rămâne relativ rară.

„Rachetă a fost supusă unor teste concludente. În prezent, este cea mai performantă rachetă a noastră: poate parcurge 3.000 de kilometri”, spunea liderul de la Kiev la acea dată.

Conform expertului în securitate Fabian Hoffmann, focosul rachetei cântărește peste 1.150 kg, echivalentul a 450-550 kg de explozibil. Acest lucru îi conferă o putere distructivă semnificativ mai mare decât dronele și rachetele mici utilizate până acum de Ucraina.

Raza de acțiune a Flamingo este de aproximativ 3.000 km

Are o anvergură de aproximativ 6 metri și o greutate de 6.000 kg

Viteza terminală ridicată și greutatea mare permit focosului să penetreze mai adânc ținta înainte de explozie.

Raza letală este de aproximativ 21 metri pentru ținte fortificate și 38 metri pentru structuri mai puțin rezistente.

Considerată un eșec de către analiști

Producția rachetei de croazieră „Flamingo” a început în 2025, fiind pariul Ucrainei pentru autonomie militară. Etichetată de Zelenski drept „cea mai performantă” armă datorită razei sale de 3.000 km, proiectul pare să fi pierdut din elan, în ciuda așteptărilor inițiale extrem de optimiste.

Din mai 2025, observatorii conflictului au identificat doar câteva operațiuni în care au fost folosite rachetele Flamingo.

Conform unei liste publicate de „Euromaidanpress.com”, doar nouă astfel de rachete au fost lansate, iar mai puțin de jumătate au atins ținta. Experții consideră că această rată scăzută de succes ar putea fi compensată de costurile de producție mai reduse comparativ cu rachetele de înaltă tehnologie germane.

Cu toate acestea, producția în masă a rachetelor Flamingo, planificată inițial pentru sfârșitul anului 2025 sau începutul lui 2026, nu a fost încă anunțată.

„Cred că ceva nu funcționează cum trebuie”, a declarat expertul în armament Fabian Hoffmann pentru Tagesspiegel, subliniind că nu există indicii clare ale unei producții pe scară largă.



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